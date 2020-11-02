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«Апостроф TV» начал вещать в Т2

от Telekritika
От Telekritika 1777
Главная Новости «Апостроф TV» начал вещать в Т2

С 30 октября.

Украинские телезрители в Киеве и Киевской области получили возможность смотреть передачи «Апостроф TV» с помощью цифрового эфирного телевидения Т2, пишет пресс-служба канала.

Это зафиксировано в соответствующем решении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания №1332 от 29 октября 2020 года. Вещание в Т2 телеканалом «Апостроф TV» начато 30 октября.

Просмотр телеканала «Апостроф TV» доступен также с помощью спутника Astra, у большинства ведущих украинских кабельных провайдеров, интернет-провайдеров телевизионного контента, а также с помощью YouTube. 

Также с началом работы телеканала его основатель Василий Филипчук отметил, что в планах «Апостроф TV» получить возможность вещать в Т2 — сначала в Киеве и области, затем в других городах-миллионниках, а в перспективе — и на территории всей Украины.

Напомним, к коллективу телеканала «Апостроф TV» присоединилась журналистка и ведущая Татьяна Иванская.

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Фото: «Апостроф TV»

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