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К команде «Апостроф TV» присоединилась ведущая Татьяна Иванская

от Telekritika
От Telekritika 520
Главная Новости К команде «Апостроф TV» присоединилась ведущая Татьяна Иванская

Она будет вести эфиры «Апостроф Live».

К коллективу телеканала «Апостроф TV» присоединилась журналистка и ведущая Татьяна Иванская. Ежедневно, с понедельника по пятницу, она будет вести дневные прямоэфирные студии «Апостроф Live», сообщает пресс-служба вещателя.

«Мы рады приветствовать Татьяну, телеведущую с большим опытом работы на информационных каналах, в нашем коллективе единомышленников. Уверена, наша редакционная политика будет способствовать всесторонней профессиональной реализации Татьяны», —  комментирует кадровое приобретение канала генеральный продюсер «Апостроф TV» Ирина Король.

Напомним, в новом осеннем сезоне телеканал «Апостроф TV» запустил два новых проекта – «ПереСДАЧУ с Катериной Вишневской» и «Расклад Кулинича».

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Фото: «Апостроф TV»

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