К команде «Апостроф TV» присоединилась ведущая Татьяна Иванская

К коллективу телеканала «Апостроф TV» присоединилась журналистка и ведущая Татьяна Иванская. Ежедневно, с понедельника по пятницу, она будет вести дневные прямоэфирные студии «Апостроф Live», сообщает пресс-служба вещателя.
«Мы рады приветствовать Татьяну, телеведущую с большим опытом работы на информационных каналах, в нашем коллективе единомышленников. Уверена, наша редакционная политика будет способствовать всесторонней профессиональной реализации Татьяны», — комментирует кадровое приобретение канала генеральный продюсер «Апостроф TV» Ирина Король.
Напомним, в новом осеннем сезоне телеканал «Апостроф TV» запустил два новых проекта – «ПереСДАЧУ с Катериной Вишневской» и «Расклад Кулинича».
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Фото: «Апостроф TV»
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