Прощальные выходные – рецензия на фильм «Тихое сердце»

О чем фильм? Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, собирает всю семью в большом загородном доме. Сборы в таком составе – последние, ведь женщина хочет вскоре уйти из жизни… Семья принимает решение отпраздновать Рождество летом, и какое-то время задуманное шло по плану, однако противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны все-таки дают о себе знать.

Эта картина – переосмысление одноименной датской ленты 2014 года. Скандинавский кинематограф (как и ТВ-продукты) давно интересует голливудских боссов, которые с удовольствием адаптируют интересные идеи для англоязычного рынка (в первую очередь – для США). За сценарий «Тихого сердца» отвечал Кристиан Торп (он же занимался и датским фильмом), а режиссером стал Роджер Мишелл («Ноттинг-Хилл»). Для подобных проектов большое значение имеет актерский состав, и в данном случае зритель может не переживать. Сьюзен Сарандон, Кейт Уинслет, Сэм Нил, Миа Васиковска – с действующими лицами полный порядок.

С первых минут задается довольно вялотекущий темп, что поспособствовало плавному погружению в происходящее. Нас постепенно познакомили с персонажами, частично обнажили проблемные места в их взаимоотношениях и предложили вместе с ними провести последний уик-энд в жизни главной героини, пожелавшей избежать неудобств и мучений из-за прогрессирующего недуга. Музыкальное сопровождение и теплая картинка помогли созданию подходящей атмосферы, избегая какого-либо уклона в излишнюю драматизацию и нагнетание без особого повода.

Поднятая тема никогда не утратит актуальности, и в этом ее главное преимущество. Здесь нет подводных камней, а простота и ясность подачи для любой аудитории работают на фильм, а не против него. Можно ли рассматривать «Тихое сердце» как пропаганду эвтаназии? Ни в коем случае, ведь даже откровенно неблагоприятный повод для семейного уик-энда здесь преподносится так, чтобы подчеркнуть важность жизни. И в этом нет никакого противоречия, поскольку посыл на контрасте получается более убедительным.

Однако не эвтаназией единой. Создателям также удалось ненавязчиво поговорить о скрытых желаниях, больших мечтах и силе воспоминаний, способных в нужные моменты вытянуть из ямы неудач/депрессии и навсегда сохранить в памяти определенный образ того или иного человека. Бешеный жизненный ритм притупляет многие воспоминания, оставляя в поле зрения исключительно актуальные перипетии. Это – реалии, и каждый из нас с ними сталкивался или продолжает сталкиваться до сих пор. Здесь впору вновь упомянуть о контрасте, ведь Мишелл и Торп не забыли передать своеобразную эстафетную палочку завтрашнему дню, подчеркивая: прошлое, каким бы оно ни было, не должно замещать собой все остальное.

Всегда приятно видеть хорошую актерскую игру, только вот сюжет не обеспечил глубокого погружения в большую часть характеров, лишь точечно показывая имеющиеся особенности и поочередно раскрывая тайны. Нет-нет, пусть синопсис не вводит в заблуждение – не стоит ожидать запутанного семейного дела в духе Агаты Кристи, ведь лента не отклоняется в сторону от заданного пути. Отдельно хочется выделить Сьюзен Сарандон – убедительная роль и очень тонкая передача внутренней тяжести ее персонажа.

Несмотря на поднятые вопросы о жизни и смерти, в ленте не так много драматических моментов, которые сшибают с ног, и это осознанная ставка на тихую, но не кричащую во весь голос трагедию. Особенно сильно картина будет резонировать в том случае, если зрители недавно столкнулись с потерями близких людей – проведение параллелей практически неизбежно, поскольку происходящее на экране лишено отталкивающей фальши.

Если говорить о минусах, то история перманентно страдает из-за очевидности дальнейших событий – та самая простота, о которой упоминалось выше, имеет и обратную сторону медали. К чему это привело? К нехватке эмоциональности, поскольку повышающийся градус сюжетной накаленности по факту не привносит ничего нового, ограничиваясь небольшими переменами для пары героев. В этом нет катастрофы для фильма в целом, однако вторая половина могла получиться гораздо мощнее, при этом финал – действительно хорош.

«Тихое сердце» – прекрасный выбор для похода в кинотеатр, особенно в том случае, если вы предпочитаете неспешные драмы. Да, по сюжету – лето, герои празднуют Рождество, но по ощущениям перед нами по-настоящему осеннее кино – с приятными красно-желтыми красками и моросящим дождиком. И этот фильм не только о прощании с любимым человеком, но также о прощении и тяжести принятия решений, с которыми душа смириться не может.

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Фото: Киномания

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