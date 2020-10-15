Больше драмы, меньше треша: рецензия на второй сезон сериала The Boys

Хотя, казалось бы, аудиторию уже давно не удивить пародиями и переосмыслениями супергероики в кино. На эту тему были и комедии (дилогия «Пипец», «Дэдпул», сериалы «Бессильные» и «Тик»), и даже реалистичные мрачные триллеры («Темный рыцарь», сериалы «Сорвиголова», «Каратель») и даже драмы про проблемных супергероев-неудачников (сериалы «Роковой патруль» и «Академия Амбрелла»). Благодаря чему же экранизации комикса Гарта Энниса и Дарика Робертса удалось выделиться на общем фоне?

The Boys предлагал циничный и, чего греха таить, достаточно реалистичный взгляд на мстителей в трико и плащах. Здесь супергерои в основной массе своей были эгоистичными и лицемерными маньяками или крайне неприятными типами. Ходячая иллюстрация того, как развращают известность, власть и отсутствие контроля. Протагонистами же выступала небольшая команда обычных, но сообразительных парней (чуть позже к ним примыкает девушка, желающая наказать зарвавшихся суперов). То есть The Boys получались такой себе супергероикой для тех, кто на дух не переносит фильмы про носителей обтягивающих лосин и масок.

Помимо этого, проект Эрика Крипке был еще и любопытным высказыванием про нашу эпоху постправды. Через отдельные эпизоды и мелкие штрихи он наглядно демонстрировал как с помощью манипуляций и лжи медиагиганты не просто водят людей за нос, а создают отдельную фейковую реальность для достижения собственных целей. Более актуальной темы сейчас не найти.

На прошлой неделе завершился второй сезон «Парней». Каким он получился? Тут восприятие и оценка зависит от того, какой пласт сюжета был ключевым для зрителя в первом. Если для него шоу было в первую очередь отвязной сатирой на кинокомиксы с большим количеством гротескных кровавых сцен а-ля фильмы категории «В», то тут он скорее будет разочарован. Если же ему больше пришлась по душе злободневная ирония над современным социумом, то он может понравиться даже больше первого.

Развешанные ружья

В отличиие от многих сериалов, которым нужно несколько эпизодов для разогрева, The Boys захватывал с первых минут благодаря ярким персонажам и концентрированному черному юмору. Однако это не отменяло того факта, что большинство героев были одномерными типажными образами. Тот же Билли Бутчер – очередной крутой парень без страха и упрека, его главный противник Хоумлендер – такая же типичная вариация злого двойника Супермена.

Эрик Крипке и товарищи по сценарной команде поняли, что на этом далеко не уехать. Поэтому во втором сезоне уделили немало экранного времени раскрытию характеров героев, их предыстории/мотивации и взаимоотношениям между ними. Причем это касается как команды главных героев, так и суперов. По ходу этого активно заряжаются сценарные ружья, которые либо выстреливают в финале, либо приберегаются для продолжения (третий сезон уже заказан). Также появился элемент интриг, хоть и очень предельно простых и прямолинейных.

Однако о брутальных сценах а-ля фильмы категории «В» создатели не забыли, компактно расположив основную их часть в начале и конце сезона. Из-за невозможности посмотреть все залпом (Amazon сначала выложили три эпизода, а потом выпускали по одной серии в неделю) может показаться, что сериал потерял в накале веселья. Ну, может только самую малость.

А вот что «Парни» точно потеряли во втором сезоне, так это саспенс. При всех конфронтациях с Семеркой герои либо вовремя вытаскивают из рукава компромат, либо им в последний момент приходит на выручку дружественный супер. Причем частота использования последнего хода переходит границы моветона.

Зато с элементом сатиры все по-прежнему замечательно. Сюжет проходится по большим корпорациям, эксплуатирующим тему феминизма и ЛГБТ и их репрезентации ради PR, истериям в СМИ, превращающим обычных людей в законченных параноиков и парадоксально большому влиянию мемов на общественное мнение. Есть даже занимательная сюжетная линия с Подводным, который вступает в секту, занимающуюся газировкой и помощью опальным суперам. Ее можно считать камнем в огород сайентологии.

Гроза пришла

Главным новичком каста и украшением второго сезона стала героиня Грозы в исполнении Аи Кэш. Она создала достойную конкуренцию Хоумлендеру в качестве главного антагониста, хотя имеет более банальную предысторию. С одной стороны, она проговаривает много грамотных вещей на счет прогресса и стереотипов на счет образов женщин-суперов. С другой стороны, оказывается владельцем очень толстых скелетов в шкафу, что добавляет Грозе неоднозначности и объема.

Также в новом сезоне более существенную роль играет хладнокровный и невозмутимый босс корпорации «Воут» Стэн Едгар в исполнении Джанкарло Эспозито. С ним есть несколько отличных сцен, хотя в целом хронометража злодейскому начальнику могли уделить больше. Видимо, сказалась занятость актера в других проектах.

Еще одним любопытным пополнением в касте сериала стал Шон Эшмор, сыгравший Фонарщика. Фанаты комиксов определенно оценят такой реверанс: в «Людях Икс» актер играл Человека-льда, а здесь оперирует противоположной стихией.

Эрго

Второй сезон The Boys углубился в раскрытие персонажей, отчего стал чуть менее насыщенным и драйвовым. Однако такой подход оправдан: на одном только шокирующем контенте рейтинги не удержать – доказано недавними неудачными попытками запустить сериалы в жанре треш.

Новый сезон аккуратно закрыл основные сюжетные арки предыдущего, но при этом оставил несколько хороших заделов для продолжения. В производство также запустили спин-офф, который основан на одной из арок комиксов и будет пародировать в первую очередь «Людей Икс» и тамошнюю академию профессора Ксавьера.

Остается надеяться, что Amazon не повторит ошибку AMC и не превратит свое флагманское шоу в бесконечную пресную жвачку, как это произошло с «Ходячими мертвецами». У третьего сезона «Парней» есть все предпосылки как поднять планку качества на новый уровень, так и опустить ее на место обитания Подводного.

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Фото: постер

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