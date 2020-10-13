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Disney проведет масштабную реорганизацию бизнеса

от Telekritika
От Telekritika 757
Главная Диджитал Disney проведет масштабную реорганизацию бизнеса

Компания сосредоточится на развитии Disney+.

Walt Disney Co. переориентирует свою деятельность и сосредоточится на развитии стриминга Disney+, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Disney сообщил, что компания объединяет свои телевизионные сети, киностудию и подразделения прямого вещания в одну большую группу под названием Media and Entertainment. Существующие руководители контента продолжат контролировать свой бизнес, но теперь они смогут напрямую выбирать, какие фильмы и телешоу транслировать на потоковых сервисах Disney.

Карим Даниэль, который ранее возглавлял отдел потребительских товаров в подразделении тематических парков, теперь будет отвечать за дистрибуцию потоковых сервисов Disney +, ESPN + и Hulu.

Инвесторы положительно среагировали на перестройку компании, в результате чего акции Disney выросли на 5,5%. Такие акционеры, как Дэн Лоэб из Third Point, призвали компанию вкладывать больше ресурсов в потоковую передачу. На прошлой неделе Лоэб отправил гендиректору Disnet Бобу Чапеку письмо, в котором сообщил, что пора уходить от формата кинотеатров.

Это не первые изменения для Disney за последние недели. В конце прошлого месяца компания Disney из-за приостановки работы тематических парков и круизных судов, заявила, что увольняет 28 000 сотрудников. Компания пока не смогла вновь открыть свои парки в Калифорнии из-за ограничений штата. Чапек сказал, что реорганизация может привести к дополнительному сокращению рабочих мест.

Другие медиагиганты, в том числе WarnerMedia из AT&T Inc. и NBCUniversal из Comcast Corp., также сокращали сотрудников из-за убытков от пандемии. 

Напомним, WarnerMedia планирует сократить тысячи рабочих мест, поскольку компания стремится уменьшить расходы на целых 20%.

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Фото: unsplash

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