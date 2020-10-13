Фильмы и концерты: телегид ко Дню защитника Украины

«Телекритика» подготовила гид по праздничному телеэфиру.

«1+1»

Канал «1+1» подготовил для своих зрителей телепремьеру фильма «Черкассы» режиссера Тимура Ященко, его покажут в 22:15. По сюжету киноленты, минный тральщик «Черкассы» вместе с другими украинскими кораблями заблокирован в бухте крымского озера Донузлав — путь к морю перекрыт затопленными судами российского флота. Кажется, выжить в этой ловушке невозможно, поэтому украинские корабли начинают сдаваться российскому агрессору, и только тральщик «Черкассы» в течение трех недель продолжает сопротивляться оккупантам и остается единственным из девяти кораблей, который не спустил государственный флаг Украины.

Сразу после начнется показ картины «Черный ворон», снятой Тарасом Ткаченко по роману Василия Шкляра. Сюжет ленты описывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, разворачивающихся в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом, начиная отчаянную борьбу за независимость родной земли.

После этого в 2:25 в эфире «1+1» — фильм Алексея Шапарева «Круты 1918». События ленты происходят зимой 1918 года на железнодорожной станции Круты, где 400 парней сражаются с четырехтысячным войском большевиков.

Также зрители канала увидят сразу две части украиноязычной комедии «Скажене весілля». Показ первого сезона истории о патриотической семье Василия Середюка состоится в 17:30. По сюжету любимая дочь господина Василия изрядно удивит родителей знакомством с будущим зятем — французом Франсуа. В актерский состав киноленты вошли: Юрий Горбунов, Потап, MONATIK, Олег Винник и участница «Женского Квартала» Анастасия Оруджова.

«Скажене весілля-2» на «1+1» покажут в 20:15. По сюжету второй части, пора Василию Середюку выдавать замуж старшую дочь Наталью. Оказывается, 5 лет назад она поссорилась с отцом и ушла из дома. Но теперь Наталья вернулась, и не одна, а с женихом Юрием. Василий Середюк невероятно счастлив снова видеть дома родную дочь, а вот новость о том, что его зятем может стать 43-летний мужчина, значительно старше Натальи, его изрядно озадачила. Поэтому семью Середюка снова ждут новые приключения и забавные конфликты.

Продюсером «Скаженого весілля» и «Скаженого весілля — 2» выступил ведущий «Голосу країни» и «Танців з зірками» Юрий Горбунов.

ICTV

Телеканал ICTV подготовил к празднику марафон патриотических лент украинского кино. В 9:00 покажут фильм Ахтема Сеитаблаева «Киборги», рассказывающий о боях за Донецкий аэропорт. Несколько лет назад эта лента стала самым кассовым украинским фильмом в истории местного проката.

Далее канал представит еще одну киноработу Сеитаблаева – детективный экшен-сериал «Доброволец». Показ шести серий боевика начнется в 14:15. Художественная история расскажет о добровольце Дмитрии, который возвращается с фронта и пытается адаптироваться к жизни на мирной территории. Но и здесь он продолжит борьбу за свою страну.

В 20:00 начнется исторический фильм режиссера Зазы Буадзе «Червоний». Это экранизация одноименного романа Андрея Кокотюхи о воине УПА. Драма участвовала в национальном отборе на юбилейную 90-ю кинопремию «Оскар».

Кульминацией вечера станет телепремьера фильма «Наши котики» в 22:30. Это трагикомическая история рассказывает о первых месяцах войны на востоке Украины, когда фронт еще держали добровольцы. Сериал режиссера Владимира Тихого в сатирической манере описывает события на фронте.

«UA: Культура»

В 9:15 в эфире телеканала покажут общественно-художественную акцию «Они присягнули на мир и свободу». В концерте примут участие ансамбли силовых структур, национальные коллективы Украины, народные и заслуженные артисты Украины, которые выступали в зоне ООС.

В 16:20 начнется документально-игровой фильм режиссера Тараса Химича «Легион. Хроника Украинской Галицкой армии». Фильм расскажет о событиях столетней давности. В ночь на 1 ноября 1918 года украинские военные из рядов добровольческого легиона Сечевых стрельцов подняли восстание во Львове и провозгласили создание самостоятельного государства на украинских этнических землях. Претензии на Галичину выдвинула возрожденная Польша. Наряду с этим с востока надвигалась большевистская угроза.

В 17:25 покажут документальный фильм «Миротворцы. В горах Сванетии» о первой самостоятельной миссии украинских миротворцев 10-14 октября 1993 года – спецоперацию ВСУ по эвакуации грузинских беженцев.

В 18:00 зрители увидят фильм собственного производства общественного телеканала, созданный режиссером Владиславом Васильченко. Документальная лента «Крест первый. Блокпост под Волновахой» рассказывает о трагических событиях, произошедших 22 мая 2014 года. Воспоминаниями об этом дне делятся бойцы 51-й отдельной механизированной бригады.

В 19:00 в эфире канала – документальный фильм «Семейное дело». Три семьи из восточной части Украины: Смирновы — из Сум, Козловы — из Днепропетровской области и Фимины – с Луганщины. В 2014 году, когда Россия развязала войну против Украины, все они осознали свою украинскую идентичность и решили защищать родину от агрессора. Это стало для них семейным делом.

Главная премьера дня состоится в 20:05: «UA: Культура» покажет фильм Наримана Алиева «Домой». У крымского татарина Мустафы погибает его старший сын Назим. Отец едет в Киев, куда двое его сыновей переехали после аннексии Крыма, чтобы забрать младшего сына Алима домой, а тело первенца похоронить на родной крымской земле по мусульманским традициям. Это путешествие не будет легким ни для отца, ни для сына, но оно поможет им многое понять.

В 22:05 состоится показ концерта группы Kozak System, сыгранного на фестивале «Бандерштадт».

«UA: Перший»

К 14 октября телеканал подготовил специальную программу. В 9:00 на общественном телеканале начнется трансляция Божественной литургии Православной церкви Украины по случаю праздника Покрова. Богослужение состоится в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве.

В 13:15 состоится телевизионная премьера документального фильма режиссера Юлии Трибрат «Выбор». Драматическая лента рассказывает о герое Украины, контр-адмирале Николае Жибареве. В 1992 он возглавил корабельный демарш из Крыма в Одессу, тем самым решив судьбу Черноморского флота в пользу Украины. В 2014 году Николай вместе с младшим сыном остались верными Украины, а его старший сын перешел на сторону России. Зрителей ждет пронзительная и правдивая история о выборе, от которого зависит судьба страны и отдельного человека.

В 15:00 телеканал покажет праздничный концерт «Они присягнули на мир и свободу», в котором приняли участие Национальный академический хор имени Григория Веревки, Заслуженный академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины и Национальный президентский оркестр.

В 18:10 состоится показ проекта «Добровольцы». Украинские воины вспомнят, с какими мыслями они отправлялись на восток и с чего началась их война на Донбассе. Зрители познакомятся с добровольцами, которые держали оборону Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.

В 19:05 канал покажет реальные будни украинских военных спецсил в документальном проекте «Спецназ. Вернуться живыми». Авторы проекта попытались показать нюансы работы отрядов специального назначения, а сами съемки проходили в условиях войны на востоке Украины.

В 20:00 – премьера фильма собственного производства «UA: Перший» «Жизнь послезавтра». Главные герои – ветераны российско-украинской войны Александр Терещенко, который потерял обе руки и глаз, и Вадим Свириденко, лишившийся четырех конечностей. Несмотря на тяжелые травмы, мужчины смогли реабилитироваться и реализовать свои амбиции в гражданской жизни.

Праздничный эфир завершится концертом группы «Океан Эльзы» — «ОЭ-20. Live in Kyiv». Это выступление собрало более 75 тыс. поклонников на стадионе «Олимпийский», став официальным концертным рекордом в истории Украины.

НТН

Этот канал сосредоточился на показе советской киноклассики. В 9:00 в его эфире – фильм Бориса Ивченко «Пропала грамота», в котором показан полный приключений путь казака Василия и запорожца Андрея с гетманской грамотой в Петербург к царице.

В 10:30 покажут картину Ярослава Лупия «Данило – князь галицкий», рассказывающую о том, как князю пришлось давать отпор орде хана Батыя. В 19:30 зрители канала увидят фильм Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты». Сюжет трагикомической ленты рассказывает о сражении взвода солдат с немецкой танковой колонной.

Телеканал «Украина»

Канал «Украина» начнет празднование в 6:30, когда в эфир выйдет программа «Ранок з Україною. День захисника». Ведущие расскажут, как будут отмечать День защитника в разных регионах страны, в чем кроются секреты и мистика военной формы, куда продают украинскую военную продукцию и сколько на таком экспорте зарабатывает государство. Изюминкой программы станут реальные истории военнослужащих. Армейскими историями также поделятся звезды украинского шоу-бизнеса: Павел Зибров расскажет о службе в Афганистане и как из-за армии от него ушла жена, Анатолий Хостикоев – как пережил дедовщину, а Тарас Тополя – как чуть не замёрз во время прохождения курса молодого бойца.

Зрители станут свидетелями совместных учений армий Украины и стран НАТО, увидят, как и в каких условиях готовят бойцов спецподразделения, которые задерживают террористов и освобождают похищенных людей. Кроме того, защитники сойдутся в кулинарной битве – настоящий казак и ветеран ООС приготовят блюда полевой кухни, используя необычные ингредиенты.

«Мне посчастливилось поговорить с женщиной-полковником о том, кто в ее семье главный, – поделилась телеведущая Мария Мельник. – Поэтому не пропустите вдохновляющую историю сильной женщины о взлетах и падениях ради карьеры».

Вечером зрители увидят две телевизионные премьеры нашумевших украинских фильмов. В 20.00 начнется показ фильма «Захар Беркут» режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна, снятого по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Действие происходит в 1241 году, монгольская орда во главе с ханом Бурундой доходит до Карпатских гор, чтобы уничтожить карпатские поселения. Но горные охотники под руководством Захара Беркута защищают свои земли от врага.

В 23:00 канал покажет ленту Зазы Буадзе «Позывной Бандерас». Осенью 2014 года в зоне АТО группа разведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной «Бандерас») пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника Ходока. Задача осложняется тем, что события происходят у родного села Бандераса.

Читайте также:

Фото: Limelite, unsplash, «1+1», ICTV

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!