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Фильмы и концерты: телегид ко Дню защитника Украины

от Алексей Батурин
От Алексей Батурин 422
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«Телекритика» подготовила гид по праздничному телеэфиру. К празднику некоторые телеканалы подготовили тематические программы, запланировали показ документальных и художественных фильмов, а также концертов известных исполнителей.

«Телекритика» подготовила гид по праздничному телеэфиру.

«1+1»

Канал «1+1» подготовил для своих зрителей телепремьеру фильма «Черкассы» режиссера Тимура Ященко, его покажут в 22:15. По сюжету киноленты, минный тральщик «Черкассы» вместе с другими украинскими кораблями заблокирован в бухте крымского озера Донузлав — путь к морю перекрыт затопленными судами российского флота. Кажется, выжить в этой ловушке невозможно, поэтому украинские корабли начинают сдаваться российскому агрессору, и только тральщик «Черкассы» в течение трех недель продолжает сопротивляться оккупантам и остается единственным из девяти кораблей, который не спустил государственный флаг Украины.

кадр из фильма Черкассы

«Черкассы»

Сразу после начнется показ картины «Черный ворон», снятой Тарасом Ткаченко по роману Василия Шкляра. Сюжет ленты описывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, разворачивающихся в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом, начиная отчаянную борьбу за независимость родной земли.

После этого в 2:25 в эфире «1+1» — фильм Алексея Шапарева «Круты 1918». События ленты происходят зимой 1918 года на железнодорожной станции Круты, где 400 парней сражаются с четырехтысячным войском большевиков.

Также зрители канала увидят сразу две части украиноязычной комедии «Скажене весілля». Показ первого сезона истории о патриотической семье Василия Середюка состоится в 17:30. По сюжету любимая дочь господина Василия изрядно удивит родителей знакомством с будущим зятем — французом Франсуа. В актерский состав киноленты вошли: Юрий Горбунов, Потап, MONATIK, Олег Винник и участница «Женского Квартала» Анастасия Оруджова.

«Скажене весілля-2» на «1+1» покажут в 20:15. По сюжету второй части, пора Василию Середюку выдавать замуж старшую дочь Наталью. Оказывается, 5 лет назад она поссорилась с отцом и ушла из дома. Но теперь Наталья вернулась, и не одна, а с женихом Юрием. Василий Середюк невероятно счастлив снова видеть дома родную дочь, а вот новость о том, что его зятем может стать 43-летний мужчина, значительно старше Натальи, его изрядно озадачила. Поэтому семью Середюка снова ждут новые приключения и забавные конфликты.

Продюсером «Скаженого весілля» и «Скаженого весілля — 2» выступил ведущий «Голосу країни» и «Танців з зірками» Юрий Горбунов.

ICTV

Телеканал ICTV подготовил к празднику марафон патриотических лент украинского кино. В 9:00 покажут фильм Ахтема Сеитаблаева «Киборги», рассказывающий о боях за Донецкий аэропорт. Несколько лет назад эта лента стала самым кассовым украинским фильмом в истории местного проката.

Далее канал представит еще одну киноработу Сеитаблаева – детективный экшен-сериал «Доброволец». Показ шести серий боевика начнется в 14:15. Художественная история расскажет о добровольце Дмитрии, который возвращается с фронта и пытается адаптироваться к жизни на мирной территории. Но и здесь он продолжит борьбу за свою страну.

«Доброволец»

В 20:00 начнется исторический фильм режиссера Зазы Буадзе «Червоний». Это экранизация одноименного романа Андрея Кокотюхи о воине УПА. Драма участвовала в национальном отборе на юбилейную 90-ю кинопремию «Оскар».

Кульминацией вечера станет телепремьера фильма «Наши котики» в 22:30. Это трагикомическая история рассказывает о первых месяцах войны на востоке Украины, когда фронт еще держали добровольцы. Сериал режиссера Владимира Тихого в сатирической манере описывает события на фронте.

«UA: Культура»

В 9:15 в эфире телеканала покажут общественно-художественную акцию «Они присягнули на мир и свободу». В концерте примут участие ансамбли силовых структур, национальные коллективы Украины, народные и заслуженные артисты Украины, которые выступали в зоне ООС.

В 16:20 начнется документально-игровой фильм режиссера Тараса Химича «Легион. Хроника Украинской Галицкой армии». Фильм расскажет о событиях столетней давности. В ночь на 1 ноября 1918 года украинские военные из рядов добровольческого легиона Сечевых стрельцов подняли восстание во Львове и провозгласили создание самостоятельного государства на украинских этнических землях. Претензии на Галичину выдвинула возрожденная Польша. Наряду с этим с востока надвигалась большевистская угроза.

В 17:25 покажут документальный фильм «Миротворцы. В горах Сванетии» о первой самостоятельной миссии украинских миротворцев 10-14 октября 1993 года – спецоперацию ВСУ по эвакуации грузинских беженцев.

В 18:00 зрители увидят фильм собственного производства общественного телеканала, созданный режиссером Владиславом Васильченко. Документальная лента «Крест первый. Блокпост под Волновахой» рассказывает о трагических событиях, произошедших 22 мая 2014 года. Воспоминаниями об этом дне делятся бойцы 51-й отдельной механизированной бригады.

В 19:00 в эфире канала – документальный фильм «Семейное дело». Три семьи из восточной части Украины: Смирновы — из Сум, Козловы — из Днепропетровской области и Фимины – с Луганщины. В 2014 году, когда Россия развязала войну против Украины, все они осознали свою украинскую идентичность и решили защищать родину от агрессора. Это стало для них семейным делом.

«Домой»

Главная премьера дня состоится в 20:05: «UA: Культура» покажет фильм Наримана Алиева «Домой». У крымского татарина Мустафы погибает его старший сын Назим. Отец едет в Киев, куда двое его сыновей переехали после аннексии Крыма, чтобы забрать младшего сына Алима домой, а тело первенца похоронить на родной крымской земле по мусульманским традициям. Это путешествие не будет легким ни для отца, ни для сына, но оно поможет им многое понять.

В 22:05 состоится показ концерта группы Kozak System, сыгранного на фестивале «Бандерштадт».

«UA: Перший»

К 14 октября телеканал подготовил специальную программу. В 9:00 на общественном телеканале начнется трансляция Божественной литургии Православной церкви Украины по случаю праздника Покрова. Богослужение состоится в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве.

В 13:15 состоится телевизионная премьера документального фильма режиссера Юлии Трибрат «Выбор». Драматическая лента рассказывает о герое Украины, контр-адмирале Николае Жибареве. В 1992 он возглавил корабельный демарш из Крыма в Одессу, тем самым решив судьбу Черноморского флота в пользу Украины. В 2014 году Николай вместе с младшим сыном остались верными Украины, а его старший сын перешел на сторону России. Зрителей ждет пронзительная и правдивая история о выборе, от которого зависит судьба страны и отдельного человека.

В 15:00 телеканал покажет праздничный концерт «Они присягнули на мир и свободу», в котором приняли участие Национальный академический хор имени Григория Веревки, Заслуженный академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины и Национальный президентский оркестр.

В 18:10 состоится показ проекта «Добровольцы». Украинские воины вспомнят, с какими мыслями они отправлялись на восток и с чего началась их война на Донбассе. Зрители познакомятся с добровольцами, которые держали оборону Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.

В 19:05 канал покажет реальные будни украинских военных спецсил в документальном проекте «Спецназ. Вернуться живыми». Авторы проекта попытались показать нюансы работы отрядов специального назначения, а сами съемки проходили в условиях войны на востоке Украины.

В 20:00 – премьера фильма собственного производства «UA: Перший» «Жизнь послезавтра». Главные герои – ветераны российско-украинской войны Александр Терещенко, который потерял обе руки и глаз, и Вадим Свириденко, лишившийся четырех конечностей. Несмотря на тяжелые травмы, мужчины смогли реабилитироваться и реализовать свои амбиции в гражданской жизни.

Праздничный эфир завершится концертом группы «Океан Эльзы» — «ОЭ-20. Live in Kyiv». Это выступление собрало более 75 тыс. поклонников на стадионе «Олимпийский», став официальным концертным рекордом в истории Украины.

НТН

Этот канал сосредоточился на показе советской киноклассики. В 9:00 в его эфире – фильм Бориса Ивченко «Пропала грамота», в котором показан полный приключений путь казака Василия и запорожца Андрея с гетманской грамотой в Петербург к царице.

В 10:30 покажут картину Ярослава Лупия «Данило – князь галицкий», рассказывающую о том, как князю пришлось давать отпор орде хана Батыя. В 19:30 зрители канала увидят фильм Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты». Сюжет трагикомической ленты рассказывает о сражении взвода солдат с немецкой танковой колонной.

Телеканал «Украина»

Канал «Украина» начнет празднование в 6:30, когда в эфир выйдет программа «Ранок з Україною. День захисника». Ведущие расскажут, как будут отмечать День защитника в разных регионах страны, в чем кроются секреты и мистика военной формы, куда продают украинскую военную продукцию и сколько на таком экспорте зарабатывает государство. Изюминкой программы станут реальные истории военнослужащих. Армейскими историями также поделятся звезды украинского шоу-бизнеса: Павел Зибров расскажет о службе в Афганистане и как из-за армии от него ушла жена, Анатолий Хостикоев – как пережил дедовщину, а Тарас Тополя – как чуть не замёрз во время прохождения курса молодого бойца.

Зрители станут свидетелями совместных учений армий Украины и стран НАТО, увидят, как и в каких условиях готовят бойцов спецподразделения, которые задерживают террористов и освобождают похищенных людей. Кроме того, защитники сойдутся в кулинарной битве – настоящий казак и ветеран ООС приготовят блюда полевой кухни, используя необычные ингредиенты.

«Мне посчастливилось поговорить с женщиной-полковником о том, кто в ее семье главный, – поделилась телеведущая Мария Мельник. – Поэтому не пропустите вдохновляющую историю сильной женщины о взлетах и падениях ради карьеры».

Вечером зрители увидят две телевизионные премьеры нашумевших украинских фильмов. В 20.00 начнется показ фильма «Захар Беркут» режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна, снятого по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Действие происходит в 1241 году, монгольская орда во главе с ханом Бурундой доходит до Карпатских гор, чтобы уничтожить карпатские поселения. Но горные охотники под руководством Захара Беркута защищают свои земли от врага.

Захар Беркут

«Захар Беркут»

В 23:00 канал покажет ленту Зазы Буадзе «Позывной Бандерас». Осенью 2014 года в зоне АТО группа разведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной «Бандерас») пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника Ходока. Задача осложняется тем, что события происходят у родного села Бандераса.

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Фото: Limelite, unsplash, «1+1»,  ICTV 

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