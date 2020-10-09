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«UA: Перший» подготовил специальную программу к 14 октября

от Telekritika
От Telekritika 460
Главная Новости «UA: Перший» подготовил специальную программу к 14 октября

Канал покажет несколько фильмов и концертов.

В среду, 14 октября, ко Дню защитника Украины телеканал «UA: Перший» покажет ленту собственного производства «Життя післязавтра»», премьеру документального фильма «Вибір» и концерт группы «Океан Эльзы», пишет пресс-служба канала.

В 9:00 начнется трансляция Божественной литургии Православной церкви Украины по случаю праздника Покрова. Богослужение состоится в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве.

В 13:15 покажут ТВ-премьеру  документального фильма режиссера Юлии Трибрат «Вибір». Драматическая лента рассказывает о герое Украины, контр-адмирале Николае Жибареве. 1992 он возглавил корабельный демарш из Крыма в Одессу, тем самым решив судьбу Черноморского флота в пользу Украины.

В 15:00 на канале состоится праздничный концерт «Они присягнули на мир и свободу». В мероприятии приняли участие: Национальный академический хор имени Григория Веревки, Заслуженный академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины и Национальный президентский оркестр.

В 18:10 —  проект «Добровольці», в нем украинские воины вспомнят, с какими мыслями они отправлялись на восток и с чего началась их война на Донбассе. Зрители познакомятся с добровольцами, которые держали оборону Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.

В 19:05 на «UA: Перший» —  документальный проект «Спецназ. Повернутися живими». Авторы проекта попытались показать нюансы работы отрядов специального назначения, а сами съемки состоялись в условиях войны на востоке Украины.

В 20:00 состоится премьера собственного фильма телеканала «Життя післязавтра». Главные герои — ветераны российско-украинской войны Александр Терещенко и Вадим Свириденко. Несмотря на тяжелые травмы мужчины смогли реабилитироваться и реализовать свои амбиции в гражданской жизни.

Праздничный эфир завершится выступлением группы «Океан Эльзы» — «ОЭ-20. Live in Kyiv».

Напомним, ранее стало известно, что ко Дню защитника Украины телеканал «UA: Перший» покажет премьеру фильма собственного производства «Жизнь послезавтра».

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Фото: «Суспільне»

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