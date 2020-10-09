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ICTV объявил дату премьеры сериала «Коп из прошлого»

от Telekritika
От Telekritika 491
Главная Новости ICTV объявил дату премьеры сериала «Коп из прошлого»

В сезоне будет 16 серий.

27 октября в 21:30 на ICTV состоится премьера детектива «Коп из прошлого», пишет пресс-служба канала.

Капитан милиции Олег Долин приходит в себя в больнице и узнает, что, выполняя задание, он получил ранение и впал в кому на 25 лет. За время его отсутствия все изменилось: теперь повсюду используют современные девайсы для борьбы с преступностью. Семья и вовсе осталась в воспоминаниях. Дочь Олега стала взрослой, а его жена вышла замуж за другого. Герой восстанавливается на службе в правоохранительных органах и пытается начать новую жизнь, но мыслями оставаясь в 90-х.

Напарника Долина – лейтенанта полиции Андрея Василенко – сыграет Артур Логай. Также в сериале снялись Дарья Трегубова, Ольга Гришина, Сергей Деревянко, Михаил Кришталь, Татьяна Злова и другие.

Производством комедийного детектива занималась творческая группа «Пса» – продакшн-студия Pro-TV.

Напомним, съемки сериала начались незадолго до объявления карантина.

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Фото: ICTV

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