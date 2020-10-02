«Факты ICTV» определили победителей голосования «Топ-100 блогеров» Украины 2020

30 сентября завершилось голосование «Топ-100 блогеров» Украины 2020 от «Факты ICTV». Победителей определяли пользователи сайта вместе с экспертной комиссией. Об этом сообщает пресс-служба ICTV.

В состав экспертов вошли ICTV Янина Соколова (победительница «Топ-100 блогеров» Украины 2019, журналистка и ведущая программы «Вечер с Яниной Соколовой»), Дед Олесь (победитель «Топ-100 блогеров» Украины 2019 — Народный выбор), Вадим Карпяк (ведущий программы «Свобода слова»), Оксана Дыхнич (продюсер программ «Гражданская оборона» и «Антизомби») и Максим Скубенко (руководитель проекта VOXCheck).

В этом году «Факты ICTV» определяли победителей в пяти номинациях — «Политика», ООС, «Lifestyle и Здоровье», а также лучшего в «Народном выборе».

Победителем в категории «Политика» стал Виталий Портников, который набрал больше всего голосов среди блогеров во время голосования на сайте, а также занял второе место в рейтинге экспертов. В сумме Портников набрал 199 баллов, что на 6 баллов больше показателя Дмитрия Чекалкина из той же категории.

Виталий Портников — автор, журналист, ведущий, политический комментатор. В Facebook Виталий пишет не только об украинской политике, Крыме и отношениях с Россией, но и затрагивает международные вопросы. Выражает свои мысли не только письменно, но и с помощью видеообращений.

Победитель в категории «Война на Донбассе» стал Денис Казанский, который получил второе место среди голосов на сайте, а также занял первое место в рейтинге экспертов в категории «Война на Донбассе». В сумме Казанский набрал 168 баллов, что на 6 баллов больше показателя Мирослава Гая из этой же категории.

Денис Казанский — журналист, блогер. На своей странице в Facebook автор активно обсуждает темы, касающиеся общества, политики, России и Донбасса.

Победительницей в Lifestyle стала Ирена Карпа, которая набрала больше всего голосов на сайте, а также заняла первое место в рейтинге экспертов в категории Lifestyle. В сумме Карпа набрала 100 баллов, что на 15 баллов больше показателя Дмитрия Дубилета из этой же категории.

Ирена Карпа — певица, писательница, журналистка, телеведущая, общественный деятель. В своем блоге рассказывает о своей жизни, воспоминаниях из детства.

Победителем в категории «Здоровье» стала Оксана Скиталинская, которая набрала больше всего голосов на сайте, а также заняла первое место в рейтинге экспертов в своей сфере. В сумме Скиталинская набрала 124 балла, что на 32 балла больше показателя Евгения Комаровского из этой же категории.

Оксана Скиталинская — врач-диетолог. На своих страницах в Facebook и Instagram объясняет о пользе и вреде различных продуктов. Делится рабочими буднями врача-диетолога и рассказывает, как быть здоровым и жить долго.

Рейтинг собрал 163 263 голоса. Из них 118 593 голоса в категории «Топ-100» и 44 670 голосов в категории Народный выбор. В рейтинг вошли 240 блогеров, среди которых 61 женщина и 179 мужчин.

«Факты ICTV» шестой год подряд проводят проект «Топ-100 блогеров» Украины. Голосование продолжалось в течение месяца — с 1 по 30 сентября 2020 года.

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Фото: ICTV

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