На «2+2» покажут матч «Динамо» — «Зоря»

В воскресенье, 4 октября, в 17:00 на телеканале «2+2» состоится прямая трансляция футбольного матча «Динамо» — «Зоря», пишет пресс-служба вещателя.

В рамках 5 тура Чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» встретится с луганской «Зорей», команды проведут шестую игру в Премьер-лиге, где «Динамо» имеет четыре победы против двух «Зори».

Игра состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский» при пустых трибунах.

Напомним, 15 сентября на «2+2» показали матч «Динамо» — «АЗ Алкмаар».

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Фото: unsplash

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