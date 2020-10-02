На «2+2» покажут матч «Динамо» — «Зоря»

В воскресенье, 4 октября, в 17:00 на телеканале «2+2» состоится прямая трансляция футбольного матча «Динамо» — «Зоря», пишет пресс-служба вещателя.
В рамках 5 тура Чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» встретится с луганской «Зорей», команды проведут шестую игру в Премьер-лиге, где «Динамо» имеет четыре победы против двух «Зори».
Игра состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский» при пустых трибунах.
Напомним, 15 сентября на «2+2» показали матч «Динамо» — «АЗ Алкмаар».
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1+1 media возвращает в эфир футбольные матчи
Фото: unsplash
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