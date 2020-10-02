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Miramax снимет сериал «Джентльмены»

от Telekritika
От Telekritika 457
Главная Кино Miramax снимет сериал «Джентльмены»

Дата релиза пока неизвестна.

Miramax TV запустит в разработку сериал «Джентльмены», основанный на одноименном боевике студии от режиссера Гая Ричи, пишет Deadline.

Ричи напишет сценарий и срежиссирует сериал, а исполнительными продюсерами выступят Иван Аткинсон и Марн Дэвис.

Изначально «Джентльмены» и задумывались как телесериал, прежде чем было принято решение сделать полнометражный фильм. Данный сериал также продолжает работу Miramax под руководством нового главы всемирного телевидения Марка Хелвига по разработке обширной библиотеки фильмов компании.

В фильме «Джентльмены» рассказывается об американском эмигранте Микки Пирсоне (МакКонахи), который построил высокодоходную империю марихуаны в Лондоне. Когда становится известно, что он хочет навсегда уйти из бизнеса, это несет за собой взяточничество и шантаж, в попытке завладеть его имениями.

Напомним, «Джентльмены» держались в топе украинского бокс-офиса несколько недель кряду.

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Фото: кадр из фильма «Джентльмены»

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