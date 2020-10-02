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Госкино объявило результаты оценивания проектов 14-го питчинга

от Telekritika
От Telekritika 649
Главная Кино Госкино объявило результаты оценивания проектов 14-го питчинга

Победителей должен утвердить Совет по поддержке кинематографии. 

Государственное агентство по вопросам кино опубликовало результаты оценивания кинопроектов, участвовавших в 14 питчинге. Теперь претендентов на финансирование должен утвердить Совет по поддержке кинематографии.

«Телекритика» публикует таблицы с результатами оценивания кинопроектов.

«Неигровые фильмы национальные»

Виробник

Назва кінопроєкту

Режисер

Середній бал (рейтинг)

1

 ТОВ «САММІТ ФІЛЬМ» Донбаський синдром Оксана Малашенкова

44,14

2

 ФОП Моргунець-Ісаєнко О.О. І кожна річка Олеся Моргунець-Ісаєнко

44,00

3

 ТОВ «Ай К’ю» Іван і Марта Сергій Буковський

43,86

4

 ФОП Дріз О. Я. Їх було 33 Марина Польшина

43,86

5

 ФОП Гришко Д.Д. Швидка на периферії Гришко Дмитро

43,86

6

 ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» Поверни моє ім’я Дмитро Глухенький, Нечмоня Кирило

43,71

7

 ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн» Наша антарктида: історія українців на Південному полюсі Марина Ткачук , Олена Мошинська

43,14

8

 ФОП Ткаченко Тарас Анатолійович Революція на граніті: робота над помилками Ткаченко Тарас

43,00

9

 ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс» Деміург Ольга Семак

42,86

10

 ТОВ «Ай К’ю» Плай Єва Джишиашвілі

42,86

11

 ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» Щоденник нареченої Христа Марта Смеречинська

42,86

12

 ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» Миротворці. Перша місія Охлопкова Валентина

42,71

13

 ФОП Грачова Надія Сергіївна Тренер-батько. Виховані боксом. Олексiй Савелов

42,57

14

 ТОВ «ЧАСТОГУСТО» Бартка Бакум В.

42,43

15

 ТОВ «Пронто Фільм» Побачити небо Олег Чорний

42,29

16

 ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» Де собака заритий? АНДРІЙ ЛИТВИНЕНКО

42,14

17

 ТОВ «МПЦ «Фор-Пост» Ночами море світиться Світлана Ліщинська

41,86

18

 ФОП Коцюба А.В. ДОСТ Фатіма Османова

41,57

19

 ФОП Стрій Є.О Зовсім не страшний фільм Єлизавета Стрій

41,57

20

 ТОВ «ФАЛАНСТЕР» То моє море Надія Парфан

41,57

21

 ФОП Волинщиков В. Ю. За нашу і вашу свободу Артюгіна Л. М.

41,43

22

 ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС» Параджанов. Спадщина Васілян Хачатур , Олена Оганесян

41,43

23

 ТОВ «435 Філмс» Кіно з Лабитнангі Аскольд Куров

41,29

24

 ФОП Яремчук Марія Валеріївна НепрOsti листи Яремчук Марія Валеріївна

41,29

25

 ТОВ «Ріал Пікчерс» Фото на пам’ять Ольга Черних

41,29

26

 ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн» Во імя Отця… Ткачук Марина

41,14

27

 ТОВ «БЕД РЕЙВЕН» Діти древлян Авшаров Олександр

41,14

28

 ГО «Союз Молодих Кінематографістів України «Десята Муза» Генерали Монблана Степко Тетяна

41,00

29

 ТОВ «Докноутфілмс» Український Флот. Столітня Традиція Костянтин Кляцкін

40,86

30

 ТОВ «Лелека Продакшн» Чорнобиль: по той бік об’єктива Дерюгін Віктор

40,86

31

 ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА» В повітрі Оксана Сигарева

40,71

32

 ФОП Кошман Сергій Миколайович Вантажівка В»ячеслав Мерзлікін

40,57

33

 ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» Велике Коло Сурін Артем

40,57

34

 ФОП Яремчук Марія Валеріївна Марія Яремчук Марія Валеріївна

40,57

35

 ТОВ “СКАЙДАЙВФІЛЬМ ПРОДАКШН” Дахабраха. Шлях Анна Корж

40,43

36

 ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей» З України до Європи (Кіно Європи. Український Слід) Станіслав Сукненко

40,43

37

 ТОВ «БЕД РЕЙВЕН» Терещенко Зейналов Сергій,

40,29

38

 ФОП Грачова Надія Сергіївна Ендорфіни науки Владислав Робський

40,14

39

 ФОП Сеськін Олександр Валентинович Водник Єгор Трояновський

40,00

40

 ФОП Омельянов О.І. Кінематограф для президента Андрій Алфьоров

40,00

41

 ТОВ «Клеос Арт» Плем’я від першої особи Юлія Шашкова

40,00

42

 ПП «КІНОКОМПАНІЯ «МАГІКА-ФІЛЬМ» Блаженний Андрій Лисецький

39,86

43

 ФОП Дріз О. Я. Ні кольору. Ні смаку Олена Короп

39,86

44

 ФОП Козюба Антон Валерійович Спомин Левчук Домнікія

39,86

45

 ФОП Єфіменко З.Р. За ім’я моє Волков Сергій

39,71

46

 ФОП Вербецький Дмитро Григорович Між небом та землею ОМАР АГА СОМАР

39,71

47

 ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн» Людина волі Дігтяренко В.В.

39,57

48

 ТОВ «Спільна Перемога Продакшн» Одного Всесвіту мало. Іван Марчук Яніна Кучер

39,57

49

 ТОВ «КІНОКВАРТАЛ» Фанати Брагін О.П.

39,43

50

 ПП «КІНОКОМПАНІЯ «МАГІКА-ФІЛЬМ» Канікули Андрій Вербицький

39,29

51

 ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» Хрещатик. Повсталий з попелу Коротков Ярослав

39,14

52

 ТОВ «435ФІЛМС» Євродонбас Корній Грицюк

39,00

53

 ТОВ «МКК фільм сервіс» Україна.За вашу і нашу свободу Євген Тітаренко

38,86

54

 ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» Квіти для в’язня під номером 131161 Володимир Онищенко

38,71

55

 ТОВ «ТТМ» Сквот Сергій Лисенко

38,71

56

 ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» Вільна людина Ігор Царенко

38,57

57

 ФОП «Плюта» Почай — свячене русло Черняк Олексій Юрійович

38,57

58

 ТОВ «ТелеПростір Студіо» Національна команда Володимир Мула

38,43

59

 ТОВ «Добранічфільм» Monologue. Fe/male Сніжана Гусаревич

38,29

60

 ТОВ «ТТМ» Хвиля дніпровська Віталій Бардецький

38,29

61

 ГО «Волинська кінокомісія» Бортники Полісся Володимир Луцький

38,00

62

 ПрАТ «Одеська кіностудія» Серце під мундиром Ігор Козлов-Петровський

38,00

63

 ПП «Інспірейшн філмз» ЯKURBAS Варвара Філіпчук

38,00

64

 ТОВ «ВІАТЕЛ» Динозавр Денис Галушко

37,86

65

 ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» Ціна конфлікту Володимир Сидько

37,86

66

 ТОВ «САММІТ ФІЛЬМ» Батько українського боксу ВІКТОРІЯ ТРОФІМЕНКО

37,71

67

 ТОВ «Прем’єр-Медіа» Майя Дерен. Танок у Києві Олена Алимова, Руслан Товкун

37,71

68

 ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» Останнє Українське Село Олексій Уманський

37,71

69

 ФОП Казанцев П.В. Вустами Всевишнього Олена Мошинська

37,57

70

 ТОВ «Лелека Продакшн» Війна перед війною Олександр Ковш

37,43

71

 ФОП Коваленко Український дукач Ганна Яровенко

37,29

72

 ФОП Халяпіна Лариса Леонідівна Мадам Каринська – легендарна харків’янка Катерина Кононенко

37,00

73

 ТОВ «Спільна Перемога Продакшн» Патон Максим Черниш

37,00

74

 ФОП Лещенко Р.В. «DOKINO» Швидкість. Сила. Висота. Оліипіада 2020 Лещенко Р.В.

37,00

75

 ГО «Мистецький фестиваль «Ї» Вишиванка Володимир Луцький

36,57

76

 ТОВ «Тремпель фільмз» Ізоляція Ігор Мінаєв

36,57

77

 ТОВ «ТТМ» Дика сімка Олександр Катунін

36,43

78

 ТОВ «Кіновир» Коли ти до нас приїдеш? Вікторія Белявська

36,43

79

 ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН» Повернення Мазепи Дар’я Саричева

36,43

80

 ТОВ «НЕКСТ ФІЛЬМ» Герої українського неба Пономарьов Дмитро

36,29

81

 ФОП Кашпур А.О. Назустріч Сонцю Василенко Володимир Борисович

36,29

82

 ТОВ «Спорт Медіа Плюс» Сорочинський ярмарок — історія українського народу Данило Сирих

36,29

83

 ТОВ «СТЕП ПРОДАКШН» Архів ВОЛОДИМИОР КУЛИК

36,14

84

 ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн» Не бійся Гойда А.О., Павло Казанцев

36,14

85

 ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» Інші варіанти порятунку Анкудінова Олександра

36,00

86

 КП «Кіностудія «Контакт» НСКУ Олесь Гончар. Записки з полону Михайлик А.

36,00

87

 КП «Кіностудія «Контакт» НСКУ Іван Гаврилюк. Непокірний Вітер Василь

35,86

88

 ПП «АіО компанія» Скарби Остап Костюк

35,71

89

 ТОВ «Кіностудія «Кінематографіст» Харизма Чубинських Сукненко Станіслав

35,71

90

 ФОП «Плюта» Виклик Карабуля Олена Сергіївна

35,43

91

 ФОП Клименко О.В. Блискавка Харлан Кірічева Л.В.

35,29

92

 ТОВ «ОК МЕДІА КОМПАНІ» Елвіс Максим Наконечний

35,14

93

 ТОВ «Студія 10» Плюс мінус один Залога Світлана

35,14

94

 ТОВ «ВІРУ» Подих Олексій Залевський

35,00

95

 ФОП Орлов Р.І. Шпигунські Ігри UA Кушнарьов Денис

34,86

96

 ГО «Волинська кінокомісія» Корона князя Вітовта Сергій Шараєвський

34,71

97

 ГО «Український альманах» Григір і Григорій Тютюнники Неля Даниленко

34,43

98

 ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» Я + ОТОЧЕННЯ = ? Ігор  Семецький

34,43

99

 ТОВ «СТЕП ПРОДАКШН» 1917 ВОЛОДИМИОР КУЛИК

34,14

100

 ТОВ «Лелека Продакшн» Кропивницький Мурована Катерина

34,14

101

 ТОВ «ТТМ»  СаШо Михайло Лєбєдєв

34,00

102

 ФОП Кашпур А.О. Довіра до Радецька Ганна Євгенівна

34,00

103

 ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» Нобелю від України Ярослав Геляс

34,00

104

 ТОВ «НЕКСТ ФІЛЬМ» Природа України очима тварин Андрій Гапченко

34,00

105

 ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» Середньовічні Ігри престолів Марина Кучеренко

34,00

106

 ФОП Хорошко Олексій Миколайович 113 Ісаєва Марина Мубаризівна

33,86

107

 ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» Історія українських супергероїв Москаленко Василь

33,71

108

 ТОВ «Кіновир» Через треш до зірок Олесь Середицький

33,71

109

 ГО «Український альманах» І я таки жив! Володимир Денисенко

33,57

110

 ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» Військові звитяги. Козаччина Андрій Крутій

33,43

111

 ПП «КАЛИНА ПЛЮС» Портрет митця в дорозі Олександра Степашко

33,43

112

 ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» Ребров Святослав Феофілактов

33,14

113

 ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» Чорний Шлях Віктор Тірюто

32,86

114

 ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» Прихована перемога. Сині Води Анатолій Григор’єв

32,71

115

 ФОП Вербецький Дмитро Григорович Прогулянки з невігласом — горизонт медичних подій Соболєв Денис Євгенійович

32,71

116

 ТОВ «Атасов Фільм Тревел» Симфонія на ім’я Україна Сучкова-Ладік Тетяна

32,71

117

 ТОВ «РРП Груп» Командна гра Мозговий Андрій

32,43

118

 ТОВ «Крейзі Фест» Українська фабрика зірок Володимир Шпак

32,29

119

 ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» Україна гастрономічна Коротков Ярослав

31,14

120

 ТОВ «ВІРУ» Природні перлини України Тетяна Терещенко

31,00

121

 ФОП Вербецький Дмитро Григорович Прогулянки з невігласом — горизонт трипільських подій Гураль Артур Романович

30,86

«Неигровые фильмы совместного производства»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ «МУН МЕН» Будинок зі скалок Сімон Леренґ Вільмонт 42,71
2 ТОВ «Табор» Найс Лейдіс Марія Пономарьова 42,57
3 ТОВ «Бурлака філмс» Крихка пам’ять Ігор Іванько 42,43
4 ТОВ «Діджітал Реліджн» Закрий рота! Таїсія Кутузова 42,00
5 ПП «КІНОКОМПАНІЯ «МАГІКА-ФІЛЬМ» Гелій Снєгірьов, або Тінь воїна Андрій Загданський 41,86
6 ТОВ «ПАРАДОКС ФІЛЬМ» Висота Максим Руденко 41,29
7 ФОП Кнорозок Любов Володимирівна Навмисна брехня Олексій Радинський 40,57
8 ТОВ «Директорія Кіно» Міфи. Хроніка третьої світової війни Дар’я Юркевич 40,14
9 ТОВ «ФАЛАНСТЕР» Реббеліон Керен Шернізон 37,86
10 ТОВ «Табор» Фрагменти льоду Марія Стоянова 37,86
11 ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» Чотири брати ПІТЕР-ЯН ДЕ ПУ 37,00
12 ФОП Бугрімова Оксана Юріївна Dragnet Бугрімова Оксана Юріївна 36,14

«Неигровые телесериалы»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ «ММД ПРО» Чорнобиль (CHERNOBYL) Тарас Ткаченко, Аріане Рікер 43,71
2 ТОВ «МПЦ «Фор-Пост» Перший рубіж Владислав Робський та Денис Ярошенко 41,43
3 ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН» Талісмани Романа Данило Сирих 38,43
4 ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» Україна, яку «побудували» олігархи Леонід Єжуров 37,29
5 ТОВ «Шепіт ПРО» Козаки: історія героїв Сергій Кочергін 35,14

«Анимационные короткометражные фильмы»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ «Трайдент Фільм» Жужжа годує вітер Анатолій Лавренішин 42,71
2 ТОВ «Ютопія» Сад переїхав Катерина Возниця 40,86
3 ТОВ «студіо КАПІ» Місто щасливих хлопчиків Юлія Шалімова 39,57
4 ТОВ «Студія «Червоний собака» Розібрана Сергій Мельніченко 39,29
5 ТОВ «ХЕППІ ХІППІ ЛАБ» Муніме Танащук Крістіна Ігорівна 39,00
6 ТОВ ЮКРЕЙНІАН ПІКЧЕРЗ Герой Юсипчук Олесь Романович 38,86
7 ТОВ «АІМ» Заради нашого майбутнього Володимир Власенко 38,86
8 ТОВ «210 ДОБРИХ СПРАВ» Тополя Андрій Щербак 37,86
9 ТОВ «Гуд Монінг Дістрібьюшн» Кібер-Край Андріан Сахалтуєв 37,57
10 ТОВ «МАНІФЕСТО18» Скарб Марія Федюк 37,57
11 ТОВ «Новаторфільм» Про моряка Степан Коваль 37,43
12 ТОВ «ТОПКОНТЕНТ» Дивосвіт Марина Медвідь 37,29
13 ТОВ «Новаторфільм» Жива музика Клим Климчук 37,29
14 ТОВ «АС «УМ-ГРУП» Супер тато Альона Стулій 37,29
15 ТОВ «студіо КАПІ» Тигр блукає поруч Анастасія Фалілеєва 36,86
16 ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» Фуете Ірина Смирнова 36,86
17 ТОВ «Кей Анімейшен Студіо» МультБезпека Денис Романов 36,71
18 ТОВ «Директорія Кіно» Притча про двох вовків Олег Федченко 36,43
19 ФОП Кепкалао Роман Ігоревич (Украхна). Притулок для маленьких чудовиськ Кепкало Роман Ігоревич 36,29
20 ТОВ «Світ Незнайки» Склянки та бджоли Дарина Костромова 35,43
21 ТОВ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН» Диктатор Сергій Руденко 34,57
22 ТОВ «Світ Незнайки» Прості бажання Ольга Гаврилова 34,57
23 ТОВ «Світ Незнайки» Тільки уяви Наталка Гайда 34,57
24 ТОВ «Студія «Червоний собака» Далеко-близько Сергій Мельніченко 34,29
25 ТОВ «Студія «Червоний собака» Сіль землі Марія Сапатова 34,14
26 ТОВ «Новаторфільм» Курча Артем Кіндрицький 34,00
27 ТОВ «Студія «Червоний собака» Тінь сумнівів Діана Денис 33,43
28 ТОВ «Новаторфільм» Чаклунки-Дивачки та Листопад Надія Лімова 33,43
29 ФОП Ратнікова А І Орка Ратніков М. Л. 32,86
30 ТОВ «Кіновир» Біля води Анастасія Тітова 30,71

«Анимационные полнометражные фильмы (авторские)»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ «Студія «Червоний собака» План Мадагаскар Іван Орленко 38,43

«Анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ «студіо КАПІ» Далія і Червона Книга Давід Бісбано 41,29
2 ПП «МЕДІАПОЛІС» НІКЧЕМИ Манук Депоян 40,00
3 ТОВ «УКРКІНО» Селяни Дорота Кобєла 39,43
4 ТОВ «КАРАНДАШ Анімейшн Студіо» Вовк-Собаця. Поклик серця Сергій Гармаш
Даша Вернова		 34,71
5 ТОВ «ТТМ» Чугайстер Володимир Михайлов 32,14
6 ПП «АіО компанія» Чарівний амулет Тигран Согоян 26,43

«Анимационные телесериалы»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ «Світ Незнайки» Чорна-чорна курка Наталка Гайда 42,71
2 ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН» Волохатий блог. Другий сезон. Роман Полотнянко 42,00
3 ТОВ «Тераса-Фільм» Колискова країна Волков Борис 39,86
4 ТОВ «ГЕО-ІНЖИНІРІНГ УКРАЇНА» Бутсони Розенгурт Анна 39,14
5 ТОВ «ТОПКОНТЕНТ» Козаки. Навколо світу Марина Медвідь 38,57
6 ТОВ «студіо КАПІ» Мишко і Місячна Дзвінка (сезон «Коли сходить Місяць») Людмила Ткачикова, Валерія Левенко, Ксенія Березовська 37,14
7 ТОВ «Біофьюл Технолоджи Україна»
Human Ark (Польща)		 Касперіада. Сезон 2 Якуб Тарковський 36,43

«Игровые полнометражные национальные (для широкой зрительской аудитории)»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ «Директорія Кіно» Наші Котики 2 або таємниця жіночого монастиря Володимир Тихий 42,29
2 ТОВ «ГАНЗАФІЛЬМ» Смак свободи Олександр Березань 42,14
3 ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ» Олена Теліга. Неймовірна Роман Бровко 42,00
4 ТОВ «СТУДІЯ РЕСПУБЛІКА» 2014. Вторгнення Дмитро Малков 41,14
5 МПЦ «Фор-Пост» Мирний 21 Ахтем Сеітаблаєв 41,14
6 ТОВ «ДЗІДЗЬОФІЛЬМ» Де гроші? Михайло Хома 40,71
7 ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» Дон Жуан із Жашкова Віктор Буток 40,57
8 ТОВ «АС «УМ-ГРУП» Клятва Гіппократа Рутковський Іван 40,57
9 ТОВ «БУБО ФІЛМС» Квітка Тарас Ткаченко 40,29
10 ТОВ «Кінохіт Ю Ей» Сім бажань Дмитро Шмурак 39,43
11 ТОВ «ТОУ» Хмарні обчислення Сергій Баженов 39,43
12 ТОВ «Торнадо Фільм» Право на помсту Олег Туранський 39,14
13 ТОВ «Крейзі Фест» Лимон для зайців Вадим Перельман 38,43
14 ТОВ «ПРОТОТИП ПРОДАКШН» Скажене Весілля 3 Любомир Левицький 38,00
15 ТОВ «СІНЕМАДЕЙ» Ольга Клей Штауб 37,86
16 ТОВ «ЕФ ФІЛМЗ» Сусідка Наталя Пасеницька 37,43
17 ТОВ «ІесайтМедіа» продюсерський центр Червоний. Вогняне коло Євгеній Коваленко 37,14
18 ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» Скажи, що любиш мене Даша Волга 36,86
19 ТОВ «Добранічфільм» Матінко рідна! Анастасія Матешко 36,57
20 ТОВ «Кінохіт Ю ЕЙ» Няня від трьох до п’яти Черня В’ячеслов Миколайович 36,29
21 ТОВ «Кінокомпанія 2016» Батько Олег Масленников 36,14
22 ТОВ «АС «УМ-ГРУП» Джерело Туранський Олег 36,14
23 ТОВ «Атасов Фільм Тревел» Паратіхіон Сотниченко Сергій 36,14
24 ТОВ «Пронто Фільм» Хайполови Максим Ксьонда 36,00
25 ТОВ «КАПІТАН УКРАЇНА» Капітан Україна Любомир Левицький 35,57
26 ТОВ «ГАНЗАФІЛЬМ» Мішень антихриста Олексій Єсаков 35,29
27 ТОВ «АС «УМ-ГРУП» Полювання на пектораль Павло Потатуєв 35,29
28 ТОВ «Ай К’ю» Козаки. Скарби водяного змія Олег Зборовський 35,00
29 ТОВ «Райт Тайм Студіос» Джеря Ірина Правило 34,86
30 ТОВ «Директорія Кіно» Татунчик Кирило Бін 34,71
31 ТОВ «БОЗОНФІЛМ» Deathlike (смертельний лайк) Ковальов Юрій Володимирович 34,29
32 ТОВ «КС ПРОДАКШН» Карантин Олександо Тіменко 34,29
33 ТОВ «4Х4 ФІЛЬМ ПРОДАКШН» Третя спроба Вячеслав Криштофович 34,14
34 ТОВ «НЕБОКРАЙ ФІЛМЗ» Діви ночі Тарас Ткаченко 34,00
35 ТОВ «М.Д.С.ЛТД» Місцями туман Олександр Стеколенко 33,57
36 ТОВ «ІнсайтМедіа» продюсерський центр Хроніки Ведмедя — Таємниця совиного пір’я Олексій Шапарєв 33,43
37 ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» Я — амбітна Віталій Потрух 33,43
38 ТОВ «Лелека Продакшн» Ім`ярек Бернадський Максим 32,86
39 ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» Пінзель: сім печаток ТАРАНЕНКО Оксана 32,86
40 ТОВ «САМІРА ФІЛЬМ» Пожежа Саніри Олександр Кірієнко 32,71
41 ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» Справа Рудих ІГОР «ТИХІН» ТИХОМИРОВ 32,00
42 ТОВ «СІНЕМАДЕЙ» Льовушка Олег Стахурський 31,86
43 ТОВ «АС «УМ-ГРУП» Вечори на хуторі Бурлака Андрій 31,57
44 ТОВ «Кінокомпанія 2016» Запізнення Костянтин Лінартович 31,57
45 ПП «РОНК ФІЛЬМ ПРОДАКШН» Іловайськ 2014. Бішут Тарас Костанчук 31,43
46 ТОВ «МО Філмз» З Новим кРоком Денис Тарасов 31,00
47 ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» Перетворення Уманський Олексій 31,00
48 ТОВ «Україно-німецька компанія «Welt – фільм» Я-Бандера! Дмитро Мухарський 29,71
49 ТОВ «Фест-Земля Продакшин Синема» Молитва месника Савельєв В.О. 29,14

«Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ «Студія В.І.К.» В зеніті Ігор Стеколенко 41,43
2 ТОВ «Мун Мен» Редакція Роман Бондарчук 41,43
3 ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» Сірі бджоли Дмитро Мойсеєв 41,43
4 ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» Демони Наталка Ворожбит 41,29
5 ТОВ «ФОРФІЛМЗ» Ти — Космос Павло Остріков 41,29
6 ТОВ «Директорія Кіно» Дім за склом Тарас Дронь 40,86
7 ТОВ «Клеос Арт» Антропоцен Мирослав Слабошпицький 40,14
8 ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ» Свято хризантем Семен Мозговий 40,14
9 ТОВ «ДЖОЙ ФIЛМЗ» Три місяці до Зими Станiслав Гуренко 39,86
10 ТОВ «Директорія Кіно» Останні канікули Христина Сиволап 39,57
11 ПП «СІНЕМАСТУДІО» Сашенька Олександр Жовна 39,43
12 ТОВ «ТОУ» Спогади про Землю Дмитро Галайко 39,29
13 ТОВ»435ФІЛМС» Сирена Євген Матвієнко 39,14
14 ТОВ «435філмс» Малевич Дар’я Онищенко 38,57
15 ТОВ «РІАЛ ПІКЧЕРС» Мій юний принц Хачик Василян 38,43
16 ТОВ «СІНЕМА ТУЛС» Отче мій Володимир Харченко-Куліковський 38,43
17 ТОВ «Файн продакшн» Співають коники у житі Євген Хворостянко 38,43
18 ТОВ «Директорія Кіно» Кардіохірург Оксана Артеменко, Марина Артеменко 38,29
19 ТОВ «АМА ВІЖН» Соліст Сергій Сторожев 38,29
20 ТОВ «ФІЛЬМ ТЕЛЕВІЖН ТЕХНОЛОДЖІ ПЛЮС» Пимоненко Ярослав Пілунський 38,14
21 ТОВ «РАДАР ФІЛЬМЗ» Нижній горизонт Жанна Озірна 38,00
22 ТОВ «Гуд монінг дістібьюшн» Спека Денис Колесніков 38,00
23 ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей» Екстреміст Андрій Іванюк (Andy Iva) 37,71
24 ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС» Злегка прочинені двері Олександр Биков, Васілян Хачатур 37,71
25 ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» Бокораш Святослав Пащук 37,57
26 ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН» Сатири Павло Ар’є,
Тамара Трунова		 37,57
27 ТОВ «Лелека Продакшн» Карбід Олексій Доричевський 37,43
28 ТОВ «Сучасне Українське Кіно» Куди б ти не пішла Богдана Смирнова 37,43
29 ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА» Еволюція або смерть. Пригоди Павіана Томаса Ганна Третяк 37,14
30 ТОВ «Ама Віжн» На грані Анатолій Максим’юк 36,86
31 ТОВ «М.Д.С.ЛТД» Varsava Сергій Володимирович Маслобойщиков 36,71
32 ТОВ «ДАНАПРІС-ФІЛЬМ» Рузя Мирослав Латик 36,43
33 ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС» Попіл Олександр Биков 36,29
34 ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» 290 кроків Костянтин Петрушенко 36,14
35 ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» Неповернення Сергій Лисенко 36,14
36 ТОВ «Кіновир» Папіллон Ксенія Оніщенко 36,14
37 ФОП Галімов А.А. Shit happens («Шіт хеппенс») Роман Сидоренко 35,71
38 ТОВ «ІнсайтМедіа» продюсерський центр Епідемія Анастасія Єрмоленко 35,71
39 ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» Бігуни Лактіонов Дмитро 35,14
40 ТОВ «Шепіт ПРО» Материнський інстинкт Захарчук-Залуська Олена 35,00
41 ТОВ «ТТМ» Обліковець Ноябрьов Ілля Якович 34,86
42 ТОВ «ІНСАЙТМЕДІА» Саша-Олександра Андрій Іванюк 34,43
43 ТОВ «Тераса-Фільм» ДЕНЬ Приходько Дмитро Станіславович 34,00
44 ТОВ «ТТМ» Радикальне прощення Фіалко Олег Борисович 33,43
45 ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» Нічна розмова Альберт Морозов 32,71
46 ТОВ «ЧАСТОГУСТО» 0 Шапіро Олександр 32,14

«Игровые полнометражные для детской аудитории»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ «Трайдент Фільм» Фокстер повертається Тетяна Ходаківська 42,29
2 ТОВ «ГРІН ПІНГВІН МЕДІА» Пластуни Андрій Рожен 39,57
3 ТОВ «ТТМ» Футбольор Анатолій Матешко 38,29
4 ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» Володарі часу Олександр Пархоменко 37,00
5 ТОВ «АКУРЕЙТ ШОТ ПРОДАКШЕН» 140 Децибелів тиші Роман Синчук 36,29
6 ТОВ «ГУДМЕДІА» Хто живе у темряві Ярослав Войцешек 34,71
7 ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» Повноліття Євген Кошин 34,14
8 ТОВ «Торнадо Фільм» Дике літо в Криму Оксана Тараненко 33,00
9 ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» Новий рік відміняється Оксана Войтенко 33,00
10 ТОВ «Кентуріон» Зберігайте спокій! Аля Бухтіярова 30,86

«Игровые полнометражные фильмы совместного производства (мажоритарная копродукция)»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ «ФОРФІЛЗМ» Люксембург, Люксембург Антоніо Лукіч 43,14
2 ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей» 13 січня Антон Гойда 41,71
3 ТОВ «Директорія Кіно» Життя Антона Юлія Мироненко 41,71
4 ТОВ «Директорія Кіно» Рахувати до Десяти Олександра Бровченко 41,29
5 ТОВ «ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР САРКЕ» Близнюки Єва Нейман 40,86
6 ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» Невидиме життя Анни Марина Степанська 40,86
7 ТОВ «ДЖОЙ ФIЛМЗ» Її б звали Марта Дарина Трегубова 40,57
8 ТОВ «Джей Ес Фільмз» Леся Нана Джанелідзе 40,43
9 ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН» Режисер Костянтин Коновалов 40,43
10 ТОВ «БОЗОНФІЛМ» Вакуум Єлізавета Сміт 39,29
11 ТОВ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН» Я працюю на цвинтарі Тараненко Олексій 38,43
12 ПП «Цифрова Платформа» Киснева Станція Іван Тимченко 37,57
13 ТОВ «Студія «Золоте Руно» Поцілунок Людожера Заза Буадзе 37,57
14 ТОВ «РАДАР ФІЛЬМЗ» Ероїка Роман Хімей 37,29
15 ТОВ «Блек Си Продакшн» Фройд і його людина-вовк Нана Джорджадзе 37,00
16 ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» Берег Ірина Петрикей 35,43
17 ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ» Green card Святослав Федорів 34,86
18 ТОВ «ТАТОФІЛЬМ» Павук Ігор Волошин 34,71
19 ТОВ «7 ПІКЧЕРЗ» Маріуполь. За крок до прірви Ганна Яровенко 33,86
20 ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ» Справи Амурів Ірина Новосаденко 33,43
21 ТОВ «БІГ ХЕНД ФІЛМС» Високо в горах Олег Борщевський 28,57

«Игровые полнометражные фильмы совместного производства миноритарная копродукция»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер

Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ “Фреш Продакшн Ю Ей” Тривала втеча ( Long Run) Андреа Маньяні 44,43
2 ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» Ерік Кам’яне Серце ІЛЬМАР РААГ 43,71
3 ТОВ «Мейнстрім Пікчерз» Актриса Раймундас Баніоніс 42,86
4 ТОВ «ТОУ» Люди діла Пол Негоеску 42,71
5 ТОВ «Пронто Фільм» Утопія Юрій Речинський 42,57
6 ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ» ШТТЛ Адрієн Уолтер 41,86
7 ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» Жертва Міхал Блашко 41,29
8 ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо» Заморожене добро Анна Малішевська 41,29
9 ТОВ «Директорія Кіно» Громадянин Святий Тінантін Кайрішвілі 41,00
10 ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» Морок Максим Ксьонда 40,00
11 ТОВ «Продакшн №1» Спокута Адріан Бол 39,57
12 ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН» Край ріки Васил Барков 38,71
13 ТОВ «ЕС І ФІЛЬМ ПРОДАКШН» Чек-аут Йонатан Декель 37,29
14 ТОВ «Про Продакшн Україна» Вчитель Філіп Байон 36,86
15 ТОВ «Ріал Пікчерс» Фотографи Хельга Ландауер (Ольшванг) 36,29
16 ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» Доручення Даря Онищенко 34,86
17 ТОВ «САМІРА ФІЛЬМ» Халола Мухліса Азізова 33,00
18 ТОВ «НЕКСТ ФІЛЬМ» М’ясо янгола Андрій Руденко 32,57
19 Ветерано Продакшн Містичні Війни: Мрія Деміен Ліхтенстайн 32,29

 «Игровые телесериалы»

Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг)
1 ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» Кава з кардамоном Марина Степанська 45,00
2 ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН» Переслідуючи вогонь Денис Тарасов 39,29
3 ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ» Серце лева Анатолій Матешко 39,29
4 ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ» Круті міри Олег Туранський 37,57
5 ТОВ «СТАРЛАЙТ ФІЛМС» Принцеса квітів Максим Мехеда 36,86
6 ТОВ «СТАРЛАЙТ ФІЛМС» Втеча з Вервольфу Дудар Тарас 35,29
7 ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» Різні Соломія Томащук 35,00
8 ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН» Анатра-Анасаль Бата Недич 34,57
9 ТОВ «Грін пінгвін медіа» Радикальне рішення Марина Бородіна 32,29

Напомним, ранее Совет по господдержке кинематографии во время заседания представил список кинопроектов, которые проходят на следующий этап Четырнадцатого конкурсного отбора Госкино.

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Фото: Unsplash

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