Госкино объявило результаты оценивания проектов 14-го питчинга

Государственное агентство по вопросам кино опубликовало результаты оценивания кинопроектов, участвовавших в 14 питчинге. Теперь претендентов на финансирование должен утвердить Совет по поддержке кинематографии.

«Телекритика» публикует таблицы с результатами оценивания кинопроектов.

«Неигровые фильмы национальные»

«Неигровые фильмы совместного производства»

«Неигровые телесериалы»

«Анимационные короткометражные фильмы»

«Анимационные полнометражные фильмы (авторские)»

№ Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг) 1 ТОВ «Студія «Червоний собака» План Мадагаскар Іван Орленко 38,43

«Анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)»

№ Виробник Назва кінопроєкту Режисер Середній бал (рейтинг) 1 ТОВ «студіо КАПІ» Далія і Червона Книга Давід Бісбано 41,29 2 ПП «МЕДІАПОЛІС» НІКЧЕМИ Манук Депоян 40,00 3 ТОВ «УКРКІНО» Селяни Дорота Кобєла 39,43 4 ТОВ «КАРАНДАШ Анімейшн Студіо» Вовк-Собаця. Поклик серця Сергій Гармаш

Даша Вернова 34,71 5 ТОВ «ТТМ» Чугайстер Володимир Михайлов 32,14 6 ПП «АіО компанія» Чарівний амулет Тигран Согоян 26,43

«Анимационные телесериалы»

«Игровые полнометражные национальные (для широкой зрительской аудитории)»

«Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные»

«Игровые полнометражные для детской аудитории»

«Игровые полнометражные фильмы совместного производства (мажоритарная копродукция)»

«Игровые полнометражные фильмы совместного производства миноритарная копродукция»

«Игровые телесериалы»

Напомним, ранее Совет по господдержке кинематографии во время заседания представил список кинопроектов, которые проходят на следующий этап Четырнадцатого конкурсного отбора Госкино.

Читайте также:

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!