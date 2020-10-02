Госкино объявило результаты оценивания проектов 14-го питчинга

Государственное агентство по вопросам кино опубликовало результаты оценивания кинопроектов, участвовавших в 14 питчинге. Теперь претендентов на финансирование должен утвердить Совет по поддержке кинематографии.
«Телекритика» публикует таблицы с результатами оценивания кинопроектов.
«Неигровые фильмы национальные»
|
№
|
Виробник
|
Назва кінопроєкту
|
Режисер
|
Середній бал (рейтинг)
|
1
|ТОВ «САММІТ ФІЛЬМ»
|Донбаський синдром
|Оксана Малашенкова
|
44,14
|
2
|ФОП Моргунець-Ісаєнко О.О.
|І кожна річка
|Олеся Моргунець-Ісаєнко
|
44,00
|
3
|ТОВ «Ай К’ю»
|Іван і Марта
|Сергій Буковський
|
43,86
|
4
|ФОП Дріз О. Я.
|Їх було 33
|Марина Польшина
|
43,86
|
5
|ФОП Гришко Д.Д.
|Швидка на периферії
|Гришко Дмитро
|
43,86
|
6
|ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
|Поверни моє ім’я
|Дмитро Глухенький, Нечмоня Кирило
|
43,71
|
7
|ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн»
|Наша антарктида: історія українців на Південному полюсі
|Марина Ткачук , Олена Мошинська
|
43,14
|
8
|ФОП Ткаченко Тарас Анатолійович
|Революція на граніті: робота над помилками
|Ткаченко Тарас
|
43,00
|
9
|ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс»
|Деміург
|Ольга Семак
|
42,86
|
10
|ТОВ «Ай К’ю»
|Плай
|Єва Джишиашвілі
|
42,86
|
11
|ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»
|Щоденник нареченої Христа
|Марта Смеречинська
|
42,86
|
12
|ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
|Миротворці. Перша місія
|Охлопкова Валентина
|
42,71
|
13
|ФОП Грачова Надія Сергіївна
|Тренер-батько. Виховані боксом.
|Олексiй Савелов
|
42,57
|
14
|ТОВ «ЧАСТОГУСТО»
|Бартка
|Бакум В.
|
42,43
|
15
|ТОВ «Пронто Фільм»
|Побачити небо
|Олег Чорний
|
42,29
|
16
|ТОВ «Ессе Продакшн Хаус»
|Де собака заритий?
|АНДРІЙ ЛИТВИНЕНКО
|
42,14
|
17
|ТОВ «МПЦ «Фор-Пост»
|Ночами море світиться
|Світлана Ліщинська
|
41,86
|
18
|ФОП Коцюба А.В.
|ДОСТ
|Фатіма Османова
|
41,57
|
19
|ФОП Стрій Є.О
|Зовсім не страшний фільм
|Єлизавета Стрій
|
41,57
|
20
|ТОВ «ФАЛАНСТЕР»
|То моє море
|Надія Парфан
|
41,57
|
21
|ФОП Волинщиков В. Ю.
|За нашу і вашу свободу
|Артюгіна Л. М.
|
41,43
|
22
|ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС»
|Параджанов. Спадщина
|Васілян Хачатур , Олена Оганесян
|
41,43
|
23
|ТОВ «435 Філмс»
|Кіно з Лабитнангі
|Аскольд Куров
|
41,29
|
24
|ФОП Яремчук Марія Валеріївна
|НепрOsti листи
|Яремчук Марія Валеріївна
|
41,29
|
25
|ТОВ «Ріал Пікчерс»
|Фото на пам’ять
|Ольга Черних
|
41,29
|
26
|ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн»
|Во імя Отця…
|Ткачук Марина
|
41,14
|
27
|ТОВ «БЕД РЕЙВЕН»
|Діти древлян
|Авшаров Олександр
|
41,14
|
28
|ГО «Союз Молодих Кінематографістів України «Десята Муза»
|Генерали Монблана
|Степко Тетяна
|
41,00
|
29
|ТОВ «Докноутфілмс»
|Український Флот. Столітня Традиція
|Костянтин Кляцкін
|
40,86
|
30
|ТОВ «Лелека Продакшн»
|Чорнобиль: по той бік об’єктива
|Дерюгін Віктор
|
40,86
|
31
|ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА»
|В повітрі
|Оксана Сигарева
|
40,71
|
32
|ФОП Кошман Сергій Миколайович
|Вантажівка
|В»ячеслав Мерзлікін
|
40,57
|
33
|ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс»
|Велике Коло
|Сурін Артем
|
40,57
|
34
|ФОП Яремчук Марія Валеріївна
|Марія
|Яремчук Марія Валеріївна
|
40,57
|
35
|ТОВ “СКАЙДАЙВФІЛЬМ ПРОДАКШН”
|Дахабраха. Шлях
|Анна Корж
|
40,43
|
36
|ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей»
|З України до Європи (Кіно Європи. Український Слід)
|Станіслав Сукненко
|
40,43
|
37
|ТОВ «БЕД РЕЙВЕН»
|Терещенко
|Зейналов Сергій,
|
40,29
|
38
|ФОП Грачова Надія Сергіївна
|Ендорфіни науки
|Владислав Робський
|
40,14
|
39
|ФОП Сеськін Олександр Валентинович
|Водник
|Єгор Трояновський
|
40,00
|
40
|ФОП Омельянов О.І.
|Кінематограф для президента
|Андрій Алфьоров
|
40,00
|
41
|ТОВ «Клеос Арт»
|Плем’я від першої особи
|Юлія Шашкова
|
40,00
|
42
|ПП «КІНОКОМПАНІЯ «МАГІКА-ФІЛЬМ»
|Блаженний
|Андрій Лисецький
|
39,86
|
43
|ФОП Дріз О. Я.
|Ні кольору. Ні смаку
|Олена Короп
|
39,86
|
44
|ФОП Козюба Антон Валерійович
|Спомин
|Левчук Домнікія
|
39,86
|
45
|ФОП Єфіменко З.Р.
|За ім’я моє
|Волков Сергій
|
39,71
|
46
|ФОП Вербецький Дмитро Григорович
|Між небом та землею
|ОМАР АГА СОМАР
|
39,71
|
47
|ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн»
|Людина волі
|Дігтяренко В.В.
|
39,57
|
48
|ТОВ «Спільна Перемога Продакшн»
|Одного Всесвіту мало. Іван Марчук
|Яніна Кучер
|
39,57
|
49
|ТОВ «КІНОКВАРТАЛ»
|Фанати
|Брагін О.П.
|
39,43
|
50
|ПП «КІНОКОМПАНІЯ «МАГІКА-ФІЛЬМ»
|Канікули
|Андрій Вербицький
|
39,29
|
51
|ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс»
|Хрещатик. Повсталий з попелу
|Коротков Ярослав
|
39,14
|
52
|ТОВ «435ФІЛМС»
|Євродонбас
|Корній Грицюк
|
39,00
|
53
|ТОВ «МКК фільм сервіс»
|Україна.За вашу і нашу свободу
|Євген Тітаренко
|
38,86
|
54
|ТОВ «НОВА ФІЛЬМ»
|Квіти для в’язня під номером 131161
|Володимир Онищенко
|
38,71
|
55
|ТОВ «ТТМ»
|Сквот
|Сергій Лисенко
|
38,71
|
56
|ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
|Вільна людина
|Ігор Царенко
|
38,57
|
57
|ФОП «Плюта»
|Почай — свячене русло
|Черняк Олексій Юрійович
|
38,57
|
58
|ТОВ «ТелеПростір Студіо»
|Національна команда
|Володимир Мула
|
38,43
|
59
|ТОВ «Добранічфільм»
|Monologue. Fe/male
|Сніжана Гусаревич
|
38,29
|
60
|ТОВ «ТТМ»
|Хвиля дніпровська
|Віталій Бардецький
|
38,29
|
61
|ГО «Волинська кінокомісія»
|Бортники Полісся
|Володимир Луцький
|
38,00
|
62
|ПрАТ «Одеська кіностудія»
|Серце під мундиром
|Ігор Козлов-Петровський
|
38,00
|
63
|ПП «Інспірейшн філмз»
|ЯKURBAS
|Варвара Філіпчук
|
38,00
|
64
|ТОВ «ВІАТЕЛ»
|Динозавр
|Денис Галушко
|
37,86
|
65
|ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
|Ціна конфлікту
|Володимир Сидько
|
37,86
|
66
|ТОВ «САММІТ ФІЛЬМ»
|Батько українського боксу
|ВІКТОРІЯ ТРОФІМЕНКО
|
37,71
|
67
|ТОВ «Прем’єр-Медіа»
|Майя Дерен. Танок у Києві
|Олена Алимова, Руслан Товкун
|
37,71
|
68
|ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН»
|Останнє Українське Село
|Олексій Уманський
|
37,71
|
69
|ФОП Казанцев П.В.
|Вустами Всевишнього
|Олена Мошинська
|
37,57
|
70
|ТОВ «Лелека Продакшн»
|Війна перед війною
|Олександр Ковш
|
37,43
|
71
|ФОП Коваленко
|Український дукач
|Ганна Яровенко
|
37,29
|
72
|ФОП Халяпіна Лариса Леонідівна
|Мадам Каринська – легендарна харків’янка
|Катерина Кононенко
|
37,00
|
73
|ТОВ «Спільна Перемога Продакшн»
|Патон
|Максим Черниш
|
37,00
|
74
|ФОП Лещенко Р.В. «DOKINO»
|Швидкість. Сила. Висота. Оліипіада 2020
|Лещенко Р.В.
|
37,00
|
75
|ГО «Мистецький фестиваль «Ї»
|Вишиванка
|Володимир Луцький
|
36,57
|
76
|ТОВ «Тремпель фільмз»
|Ізоляція
|Ігор Мінаєв
|
36,57
|
77
|ТОВ «ТТМ»
|Дика сімка
|Олександр Катунін
|
36,43
|
78
|ТОВ «Кіновир»
|Коли ти до нас приїдеш?
|Вікторія Белявська
|
36,43
|
79
|ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН»
|Повернення Мазепи
|Дар’я Саричева
|
36,43
|
80
|ТОВ «НЕКСТ ФІЛЬМ»
|Герої українського неба
|Пономарьов Дмитро
|
36,29
|
81
|ФОП Кашпур А.О.
|Назустріч Сонцю
|Василенко Володимир Борисович
|
36,29
|
82
|ТОВ «Спорт Медіа Плюс»
|Сорочинський ярмарок — історія українського народу
|Данило Сирих
|
36,29
|
83
|ТОВ «СТЕП ПРОДАКШН»
|Архів
|ВОЛОДИМИОР КУЛИК
|
36,14
|
84
|ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн»
|Не бійся
|Гойда А.О., Павло Казанцев
|
36,14
|
85
|ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
|Інші варіанти порятунку
|Анкудінова Олександра
|
36,00
|
86
|КП «Кіностудія «Контакт» НСКУ
|Олесь Гончар. Записки з полону
|Михайлик А.
|
36,00
|
87
|КП «Кіностудія «Контакт» НСКУ
|Іван Гаврилюк. Непокірний
|Вітер Василь
|
35,86
|
88
|ПП «АіО компанія»
|Скарби
|Остап Костюк
|
35,71
|
89
|ТОВ «Кіностудія «Кінематографіст»
|Харизма Чубинських
|Сукненко Станіслав
|
35,71
|
90
|ФОП «Плюта»
|Виклик
|Карабуля Олена Сергіївна
|
35,43
|
91
|ФОП Клименко О.В.
|Блискавка Харлан
|Кірічева Л.В.
|
35,29
|
92
|ТОВ «ОК МЕДІА КОМПАНІ»
|Елвіс
|Максим Наконечний
|
35,14
|
93
|ТОВ «Студія 10»
|Плюс мінус один
|Залога Світлана
|
35,14
|
94
|ТОВ «ВІРУ»
|Подих
|Олексій Залевський
|
35,00
|
95
|ФОП Орлов Р.І.
|Шпигунські Ігри UA
|Кушнарьов Денис
|
34,86
|
96
|ГО «Волинська кінокомісія»
|Корона князя Вітовта
|Сергій Шараєвський
|
34,71
|
97
|ГО «Український альманах»
|Григір і Григорій Тютюнники
|Неля Даниленко
|
34,43
|
98
|ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
|Я + ОТОЧЕННЯ = ?
|Ігор Семецький
|
34,43
|
99
|ТОВ «СТЕП ПРОДАКШН»
|1917
|ВОЛОДИМИОР КУЛИК
|
34,14
|
100
|ТОВ «Лелека Продакшн»
|Кропивницький
|Мурована Катерина
|
34,14
|
101
|ТОВ «ТТМ»
|СаШо
|Михайло Лєбєдєв
|
34,00
|
102
|ФОП Кашпур А.О.
|Довіра до
|Радецька Ганна Євгенівна
|
34,00
|
103
|ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
|Нобелю від України
|Ярослав Геляс
|
34,00
|
104
|ТОВ «НЕКСТ ФІЛЬМ»
|Природа України очима тварин
|Андрій Гапченко
|
34,00
|
105
|ТОВ «НОВА ФІЛЬМ»
|Середньовічні Ігри престолів
|Марина Кучеренко
|
34,00
|
106
|ФОП Хорошко Олексій Миколайович
|113
|Ісаєва Марина Мубаризівна
|
33,86
|
107
|ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс»
|Історія українських супергероїв
|Москаленко Василь
|
33,71
|
108
|ТОВ «Кіновир»
|Через треш до зірок
|Олесь Середицький
|
33,71
|
109
|ГО «Український альманах»
|І я таки жив!
|Володимир Денисенко
|
33,57
|
110
|ТОВ «НОВА ФІЛЬМ»
|Військові звитяги. Козаччина
|Андрій Крутій
|
33,43
|
111
|ПП «КАЛИНА ПЛЮС»
|Портрет митця в дорозі
|Олександра Степашко
|
33,43
|
112
|ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
|Ребров
|Святослав Феофілактов
|
33,14
|
113
|ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН»
|Чорний Шлях
|Віктор Тірюто
|
32,86
|
114
|ТОВ «НОВА ФІЛЬМ»
|Прихована перемога. Сині Води
|Анатолій Григор’єв
|
32,71
|
115
|ФОП Вербецький Дмитро Григорович
|Прогулянки з невігласом — горизонт медичних подій
|Соболєв Денис Євгенійович
|
32,71
|
116
|ТОВ «Атасов Фільм Тревел»
|Симфонія на ім’я Україна
|Сучкова-Ладік Тетяна
|
32,71
|
117
|ТОВ «РРП Груп»
|Командна гра
|Мозговий Андрій
|
32,43
|
118
|ТОВ «Крейзі Фест»
|Українська фабрика зірок
|Володимир Шпак
|
32,29
|
119
|ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс»
|Україна гастрономічна
|Коротков Ярослав
|
31,14
|
120
|ТОВ «ВІРУ»
|Природні перлини України
|Тетяна Терещенко
|
31,00
|
121
|ФОП Вербецький Дмитро Григорович
|Прогулянки з невігласом — горизонт трипільських подій
|Гураль Артур Романович
|
30,86
«Неигровые фильмы совместного производства»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ «МУН МЕН»
|Будинок зі скалок
|Сімон Леренґ Вільмонт
|42,71
|2
|ТОВ «Табор»
|Найс Лейдіс
|Марія Пономарьова
|42,57
|3
|ТОВ «Бурлака філмс»
|Крихка пам’ять
|Ігор Іванько
|42,43
|4
|ТОВ «Діджітал Реліджн»
|Закрий рота!
|Таїсія Кутузова
|42,00
|5
|ПП «КІНОКОМПАНІЯ «МАГІКА-ФІЛЬМ»
|Гелій Снєгірьов, або Тінь воїна
|Андрій Загданський
|41,86
|6
|ТОВ «ПАРАДОКС ФІЛЬМ»
|Висота
|Максим Руденко
|41,29
|7
|ФОП Кнорозок Любов Володимирівна
|Навмисна брехня
|Олексій Радинський
|40,57
|8
|ТОВ «Директорія Кіно»
|Міфи. Хроніка третьої світової війни
|Дар’я Юркевич
|40,14
|9
|ТОВ «ФАЛАНСТЕР»
|Реббеліон
|Керен Шернізон
|37,86
|10
|ТОВ «Табор»
|Фрагменти льоду
|Марія Стоянова
|37,86
|11
|ТОВ «Ессе Продакшн Хаус»
|Чотири брати
|ПІТЕР-ЯН ДЕ ПУ
|37,00
|12
|ФОП Бугрімова Оксана Юріївна
|Dragnet
|Бугрімова Оксана Юріївна
|36,14
«Неигровые телесериалы»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ «ММД ПРО»
|Чорнобиль (CHERNOBYL)
|Тарас Ткаченко, Аріане Рікер
|43,71
|2
|ТОВ «МПЦ «Фор-Пост»
|Перший рубіж
|Владислав Робський та Денис Ярошенко
|41,43
|3
|ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН»
|Талісмани Романа
|Данило Сирих
|38,43
|4
|ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
|Україна, яку «побудували» олігархи
|Леонід Єжуров
|37,29
|5
|ТОВ «Шепіт ПРО»
|Козаки: історія героїв
|Сергій Кочергін
|35,14
«Анимационные короткометражные фильмы»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ «Трайдент Фільм»
|Жужжа годує вітер
|Анатолій Лавренішин
|42,71
|2
|ТОВ «Ютопія»
|Сад переїхав
|Катерина Возниця
|40,86
|3
|ТОВ «студіо КАПІ»
|Місто щасливих хлопчиків
|Юлія Шалімова
|39,57
|4
|ТОВ «Студія «Червоний собака»
|Розібрана
|Сергій Мельніченко
|39,29
|5
|ТОВ «ХЕППІ ХІППІ ЛАБ»
|Муніме
|Танащук Крістіна Ігорівна
|39,00
|6
|ТОВ ЮКРЕЙНІАН ПІКЧЕРЗ
|Герой
|Юсипчук Олесь Романович
|38,86
|7
|ТОВ «АІМ»
|Заради нашого майбутнього
|Володимир Власенко
|38,86
|8
|ТОВ «210 ДОБРИХ СПРАВ»
|Тополя
|Андрій Щербак
|37,86
|9
|ТОВ «Гуд Монінг Дістрібьюшн»
|Кібер-Край
|Андріан Сахалтуєв
|37,57
|10
|ТОВ «МАНІФЕСТО18»
|Скарб
|Марія Федюк
|37,57
|11
|ТОВ «Новаторфільм»
|Про моряка
|Степан Коваль
|37,43
|12
|ТОВ «ТОПКОНТЕНТ»
|Дивосвіт
|Марина Медвідь
|37,29
|13
|ТОВ «Новаторфільм»
|Жива музика
|Клим Климчук
|37,29
|14
|ТОВ «АС «УМ-ГРУП»
|Супер тато
|Альона Стулій
|37,29
|15
|ТОВ «студіо КАПІ»
|Тигр блукає поруч
|Анастасія Фалілеєва
|36,86
|16
|ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
|Фуете
|Ірина Смирнова
|36,86
|17
|ТОВ «Кей Анімейшен Студіо»
|МультБезпека
|Денис Романов
|36,71
|18
|ТОВ «Директорія Кіно»
|Притча про двох вовків
|Олег Федченко
|36,43
|19
|ФОП Кепкалао Роман Ігоревич (Украхна).
|Притулок для маленьких чудовиськ
|Кепкало Роман Ігоревич
|36,29
|20
|ТОВ «Світ Незнайки»
|Склянки та бджоли
|Дарина Костромова
|35,43
|21
|ТОВ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»
|Диктатор
|Сергій Руденко
|34,57
|22
|ТОВ «Світ Незнайки»
|Прості бажання
|Ольга Гаврилова
|34,57
|23
|ТОВ «Світ Незнайки»
|Тільки уяви
|Наталка Гайда
|34,57
|24
|ТОВ «Студія «Червоний собака»
|Далеко-близько
|Сергій Мельніченко
|34,29
|25
|ТОВ «Студія «Червоний собака»
|Сіль землі
|Марія Сапатова
|34,14
|26
|ТОВ «Новаторфільм»
|Курча
|Артем Кіндрицький
|34,00
|27
|ТОВ «Студія «Червоний собака»
|Тінь сумнівів
|Діана Денис
|33,43
|28
|ТОВ «Новаторфільм»
|Чаклунки-Дивачки та Листопад
|Надія Лімова
|33,43
|29
|ФОП Ратнікова А І
|Орка
|Ратніков М. Л.
|32,86
|30
|ТОВ «Кіновир»
|Біля води
|Анастасія Тітова
|30,71
«Анимационные полнометражные фильмы (авторские)»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ «Студія «Червоний собака»
|План Мадагаскар
|Іван Орленко
|38,43
«Анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ «студіо КАПІ»
|Далія і Червона Книга
|Давід Бісбано
|41,29
|2
|ПП «МЕДІАПОЛІС»
|НІКЧЕМИ
|Манук Депоян
|40,00
|3
|ТОВ «УКРКІНО»
|Селяни
|Дорота Кобєла
|39,43
|4
|ТОВ «КАРАНДАШ Анімейшн Студіо»
|Вовк-Собаця. Поклик серця
|Сергій Гармаш
Даша Вернова
|34,71
|5
|ТОВ «ТТМ»
|Чугайстер
|Володимир Михайлов
|32,14
|6
|ПП «АіО компанія»
|Чарівний амулет
|Тигран Согоян
|26,43
«Анимационные телесериалы»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ «Світ Незнайки»
|Чорна-чорна курка
|Наталка Гайда
|42,71
|2
|ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН»
|Волохатий блог. Другий сезон.
|Роман Полотнянко
|42,00
|3
|ТОВ «Тераса-Фільм»
|Колискова країна
|Волков Борис
|39,86
|4
|ТОВ «ГЕО-ІНЖИНІРІНГ УКРАЇНА»
|Бутсони
|Розенгурт Анна
|39,14
|5
|ТОВ «ТОПКОНТЕНТ»
|Козаки. Навколо світу
|Марина Медвідь
|38,57
|6
|ТОВ «студіо КАПІ»
|Мишко і Місячна Дзвінка (сезон «Коли сходить Місяць»)
|Людмила Ткачикова, Валерія Левенко, Ксенія Березовська
|37,14
|7
|ТОВ «Біофьюл Технолоджи Україна»
Human Ark (Польща)
|Касперіада. Сезон 2
|Якуб Тарковський
|36,43
«Игровые полнометражные национальные (для широкой зрительской аудитории)»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ «Директорія Кіно»
|Наші Котики 2 або таємниця жіночого монастиря
|Володимир Тихий
|42,29
|2
|ТОВ «ГАНЗАФІЛЬМ»
|Смак свободи
|Олександр Березань
|42,14
|3
|ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ»
|Олена Теліга. Неймовірна
|Роман Бровко
|42,00
|4
|ТОВ «СТУДІЯ РЕСПУБЛІКА»
|2014. Вторгнення
|Дмитро Малков
|41,14
|5
|МПЦ «Фор-Пост»
|Мирний 21
|Ахтем Сеітаблаєв
|41,14
|6
|ТОВ «ДЗІДЗЬОФІЛЬМ»
|Де гроші?
|Михайло Хома
|40,71
|7
|ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ»
|Дон Жуан із Жашкова
|Віктор Буток
|40,57
|8
|ТОВ «АС «УМ-ГРУП»
|Клятва Гіппократа
|Рутковський Іван
|40,57
|9
|ТОВ «БУБО ФІЛМС»
|Квітка
|Тарас Ткаченко
|40,29
|10
|ТОВ «Кінохіт Ю Ей»
|Сім бажань
|Дмитро Шмурак
|39,43
|11
|ТОВ «ТОУ»
|Хмарні обчислення
|Сергій Баженов
|39,43
|12
|ТОВ «Торнадо Фільм»
|Право на помсту
|Олег Туранський
|39,14
|13
|ТОВ «Крейзі Фест»
|Лимон для зайців
|Вадим Перельман
|38,43
|14
|ТОВ «ПРОТОТИП ПРОДАКШН»
|Скажене Весілля 3
|Любомир Левицький
|38,00
|15
|ТОВ «СІНЕМАДЕЙ»
|Ольга
|Клей Штауб
|37,86
|16
|ТОВ «ЕФ ФІЛМЗ»
|Сусідка
|Наталя Пасеницька
|37,43
|17
|ТОВ «ІесайтМедіа» продюсерський центр
|Червоний. Вогняне коло
|Євгеній Коваленко
|37,14
|18
|ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ»
|Скажи, що любиш мене
|Даша Волга
|36,86
|19
|ТОВ «Добранічфільм»
|Матінко рідна!
|Анастасія Матешко
|36,57
|20
|ТОВ «Кінохіт Ю ЕЙ»
|Няня від трьох до п’яти
|Черня В’ячеслов Миколайович
|36,29
|21
|ТОВ «Кінокомпанія 2016»
|Батько
|Олег Масленников
|36,14
|22
|ТОВ «АС «УМ-ГРУП»
|Джерело
|Туранський Олег
|36,14
|23
|ТОВ «Атасов Фільм Тревел»
|Паратіхіон
|Сотниченко Сергій
|36,14
|24
|ТОВ «Пронто Фільм»
|Хайполови
|Максим Ксьонда
|36,00
|25
|ТОВ «КАПІТАН УКРАЇНА»
|Капітан Україна
|Любомир Левицький
|35,57
|26
|ТОВ «ГАНЗАФІЛЬМ»
|Мішень антихриста
|Олексій Єсаков
|35,29
|27
|ТОВ «АС «УМ-ГРУП»
|Полювання на пектораль
|Павло Потатуєв
|35,29
|28
|ТОВ «Ай К’ю»
|Козаки. Скарби водяного змія
|Олег Зборовський
|35,00
|29
|ТОВ «Райт Тайм Студіос»
|Джеря
|Ірина Правило
|34,86
|30
|ТОВ «Директорія Кіно»
|Татунчик
|Кирило Бін
|34,71
|31
|ТОВ «БОЗОНФІЛМ»
|Deathlike (смертельний лайк)
|Ковальов Юрій Володимирович
|34,29
|32
|ТОВ «КС ПРОДАКШН»
|Карантин
|Олександо Тіменко
|34,29
|33
|ТОВ «4Х4 ФІЛЬМ ПРОДАКШН»
|Третя спроба
|Вячеслав Криштофович
|34,14
|34
|ТОВ «НЕБОКРАЙ ФІЛМЗ»
|Діви ночі
|Тарас Ткаченко
|34,00
|35
|ТОВ «М.Д.С.ЛТД»
|Місцями туман
|Олександр Стеколенко
|33,57
|36
|ТОВ «ІнсайтМедіа» продюсерський центр
|Хроніки Ведмедя — Таємниця совиного пір’я
|Олексій Шапарєв
|33,43
|37
|ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
|Я — амбітна
|Віталій Потрух
|33,43
|38
|ТОВ «Лелека Продакшн»
|Ім`ярек
|Бернадський Максим
|32,86
|39
|ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
|Пінзель: сім печаток
|ТАРАНЕНКО Оксана
|32,86
|40
|ТОВ «САМІРА ФІЛЬМ»
|Пожежа Саніри
|Олександр Кірієнко
|32,71
|41
|ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН»
|Справа Рудих
|ІГОР «ТИХІН» ТИХОМИРОВ
|32,00
|42
|ТОВ «СІНЕМАДЕЙ»
|Льовушка
|Олег Стахурський
|31,86
|43
|ТОВ «АС «УМ-ГРУП»
|Вечори на хуторі
|Бурлака Андрій
|31,57
|44
|ТОВ «Кінокомпанія 2016»
|Запізнення
|Костянтин Лінартович
|31,57
|45
|ПП «РОНК ФІЛЬМ ПРОДАКШН»
|Іловайськ 2014. Бішут
|Тарас Костанчук
|31,43
|46
|ТОВ «МО Філмз»
|З Новим кРоком
|Денис Тарасов
|31,00
|47
|ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
|Перетворення
|Уманський Олексій
|31,00
|48
|ТОВ «Україно-німецька компанія «Welt – фільм»
|Я-Бандера!
|Дмитро Мухарський
|29,71
|49
|ТОВ «Фест-Земля Продакшин Синема»
|Молитва месника
|Савельєв В.О.
|29,14
«Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ «Студія В.І.К.»
|В зеніті
|Ігор Стеколенко
|41,43
|2
|ТОВ «Мун Мен»
|Редакція
|Роман Бондарчук
|41,43
|3
|ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм»
|Сірі бджоли
|Дмитро Мойсеєв
|41,43
|4
|ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ»
|Демони
|Наталка Ворожбит
|41,29
|5
|ТОВ «ФОРФІЛМЗ»
|Ти — Космос
|Павло Остріков
|41,29
|6
|ТОВ «Директорія Кіно»
|Дім за склом
|Тарас Дронь
|40,86
|7
|ТОВ «Клеос Арт»
|Антропоцен
|Мирослав Слабошпицький
|40,14
|8
|ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ»
|Свято хризантем
|Семен Мозговий
|40,14
|9
|ТОВ «ДЖОЙ ФIЛМЗ»
|Три місяці до Зими
|Станiслав Гуренко
|39,86
|10
|ТОВ «Директорія Кіно»
|Останні канікули
|Христина Сиволап
|39,57
|11
|ПП «СІНЕМАСТУДІО»
|Сашенька
|Олександр Жовна
|39,43
|12
|ТОВ «ТОУ»
|Спогади про Землю
|Дмитро Галайко
|39,29
|13
|ТОВ»435ФІЛМС»
|Сирена
|Євген Матвієнко
|39,14
|14
|ТОВ «435філмс»
|Малевич
|Дар’я Онищенко
|38,57
|15
|ТОВ «РІАЛ ПІКЧЕРС»
|Мій юний принц
|Хачик Василян
|38,43
|16
|ТОВ «СІНЕМА ТУЛС»
|Отче мій
|Володимир Харченко-Куліковський
|38,43
|17
|ТОВ «Файн продакшн»
|Співають коники у житі
|Євген Хворостянко
|38,43
|18
|ТОВ «Директорія Кіно»
|Кардіохірург
|Оксана Артеменко, Марина Артеменко
|38,29
|19
|ТОВ «АМА ВІЖН»
|Соліст
|Сергій Сторожев
|38,29
|20
|ТОВ «ФІЛЬМ ТЕЛЕВІЖН ТЕХНОЛОДЖІ ПЛЮС»
|Пимоненко
|Ярослав Пілунський
|38,14
|21
|ТОВ «РАДАР ФІЛЬМЗ»
|Нижній горизонт
|Жанна Озірна
|38,00
|22
|ТОВ «Гуд монінг дістібьюшн»
|Спека
|Денис Колесніков
|38,00
|23
|ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей»
|Екстреміст
|Андрій Іванюк (Andy Iva)
|37,71
|24
|ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС»
|Злегка прочинені двері
|Олександр Биков, Васілян Хачатур
|37,71
|25
|ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка»
|Бокораш
|Святослав Пащук
|37,57
|26
|ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН»
|Сатири
|Павло Ар’є,
Тамара Трунова
|37,57
|27
|ТОВ «Лелека Продакшн»
|Карбід
|Олексій Доричевський
|37,43
|28
|ТОВ «Сучасне Українське Кіно»
|Куди б ти не пішла
|Богдана Смирнова
|37,43
|29
|ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА»
|Еволюція або смерть. Пригоди Павіана Томаса
|Ганна Третяк
|37,14
|30
|ТОВ «Ама Віжн»
|На грані
|Анатолій Максим’юк
|36,86
|31
|ТОВ «М.Д.С.ЛТД»
|Varsava
|Сергій Володимирович Маслобойщиков
|36,71
|32
|ТОВ «ДАНАПРІС-ФІЛЬМ»
|Рузя
|Мирослав Латик
|36,43
|33
|ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС»
|Попіл
|Олександр Биков
|36,29
|34
|ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
|290 кроків
|Костянтин Петрушенко
|36,14
|35
|ТОВ «Ессе Продакшн Хаус»
|Неповернення
|Сергій Лисенко
|36,14
|36
|ТОВ «Кіновир»
|Папіллон
|Ксенія Оніщенко
|36,14
|37
|ФОП Галімов А.А.
|Shit happens («Шіт хеппенс»)
|Роман Сидоренко
|35,71
|38
|ТОВ «ІнсайтМедіа» продюсерський центр
|Епідемія
|Анастасія Єрмоленко
|35,71
|39
|ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс»
|Бігуни
|Лактіонов Дмитро
|35,14
|40
|ТОВ «Шепіт ПРО»
|Материнський інстинкт
|Захарчук-Залуська Олена
|35,00
|41
|ТОВ «ТТМ»
|Обліковець
|Ноябрьов Ілля Якович
|34,86
|42
|ТОВ «ІНСАЙТМЕДІА»
|Саша-Олександра
|Андрій Іванюк
|34,43
|43
|ТОВ «Тераса-Фільм»
|ДЕНЬ
|Приходько Дмитро Станіславович
|34,00
|44
|ТОВ «ТТМ»
|Радикальне прощення
|Фіалко Олег Борисович
|33,43
|45
|ТОВ «НОВА ФІЛЬМ»
|Нічна розмова
|Альберт Морозов
|32,71
|46
|ТОВ «ЧАСТОГУСТО»
|0
|Шапіро Олександр
|32,14
«Игровые полнометражные для детской аудитории»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ «Трайдент Фільм»
|Фокстер повертається
|Тетяна Ходаківська
|42,29
|2
|ТОВ «ГРІН ПІНГВІН МЕДІА»
|Пластуни
|Андрій Рожен
|39,57
|3
|ТОВ «ТТМ»
|Футбольор
|Анатолій Матешко
|38,29
|4
|ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН»
|Володарі часу
|Олександр Пархоменко
|37,00
|5
|ТОВ «АКУРЕЙТ ШОТ ПРОДАКШЕН»
|140 Децибелів тиші
|Роман Синчук
|36,29
|6
|ТОВ «ГУДМЕДІА»
|Хто живе у темряві
|Ярослав Войцешек
|34,71
|7
|ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ»
|Повноліття
|Євген Кошин
|34,14
|8
|ТОВ «Торнадо Фільм»
|Дике літо в Криму
|Оксана Тараненко
|33,00
|9
|ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
|Новий рік відміняється
|Оксана Войтенко
|33,00
|10
|ТОВ «Кентуріон»
|Зберігайте спокій!
|Аля Бухтіярова
|30,86
«Игровые полнометражные фильмы совместного производства (мажоритарная копродукция)»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ «ФОРФІЛЗМ»
|Люксембург, Люксембург
|Антоніо Лукіч
|43,14
|2
|ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей»
|13 січня
|Антон Гойда
|41,71
|3
|ТОВ «Директорія Кіно»
|Життя Антона
|Юлія Мироненко
|41,71
|4
|ТОВ «Директорія Кіно»
|Рахувати до Десяти
|Олександра Бровченко
|41,29
|5
|ТОВ «ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР САРКЕ»
|Близнюки
|Єва Нейман
|40,86
|6
|ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент»
|Невидиме життя Анни
|Марина Степанська
|40,86
|7
|ТОВ «ДЖОЙ ФIЛМЗ»
|Її б звали Марта
|Дарина Трегубова
|40,57
|8
|ТОВ «Джей Ес Фільмз»
|Леся
|Нана Джанелідзе
|40,43
|9
|ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН»
|Режисер
|Костянтин Коновалов
|40,43
|10
|ТОВ «БОЗОНФІЛМ»
|Вакуум
|Єлізавета Сміт
|39,29
|11
|ТОВ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»
|Я працюю на цвинтарі
|Тараненко Олексій
|38,43
|12
|ПП «Цифрова Платформа»
|Киснева Станція
|Іван Тимченко
|37,57
|13
|ТОВ «Студія «Золоте Руно»
|Поцілунок Людожера
|Заза Буадзе
|37,57
|14
|ТОВ «РАДАР ФІЛЬМЗ»
|Ероїка
|Роман Хімей
|37,29
|15
|ТОВ «Блек Си Продакшн»
|Фройд і його людина-вовк
|Нана Джорджадзе
|37,00
|16
|ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН»
|Берег
|Ірина Петрикей
|35,43
|17
|ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ»
|Green card
|Святослав Федорів
|34,86
|18
|ТОВ «ТАТОФІЛЬМ»
|Павук
|Ігор Волошин
|34,71
|19
|ТОВ «7 ПІКЧЕРЗ»
|Маріуполь. За крок до прірви
|Ганна Яровенко
|33,86
|20
|ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ»
|Справи Амурів
|Ірина Новосаденко
|33,43
|21
|ТОВ «БІГ ХЕНД ФІЛМС»
|Високо в горах
|Олег Борщевський
|28,57
«Игровые полнометражные фильмы совместного производства миноритарная копродукция»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|
Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ “Фреш Продакшн Ю Ей”
|Тривала втеча ( Long Run)
|Андреа Маньяні
|44,43
|2
|ТОВ «Ессе Продакшн Хаус»
|Ерік Кам’яне Серце
|ІЛЬМАР РААГ
|43,71
|3
|ТОВ «Мейнстрім Пікчерз»
|Актриса
|Раймундас Баніоніс
|42,86
|4
|ТОВ «ТОУ»
|Люди діла
|Пол Негоеску
|42,71
|5
|ТОВ «Пронто Фільм»
|Утопія
|Юрій Речинський
|42,57
|6
|ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ»
|ШТТЛ
|Адрієн Уолтер
|41,86
|7
|ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»
|Жертва
|Міхал Блашко
|41,29
|8
|ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо»
|Заморожене добро
|Анна Малішевська
|41,29
|9
|ТОВ «Директорія Кіно»
|Громадянин Святий
|Тінантін Кайрішвілі
|41,00
|10
|ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент»
|Морок
|Максим Ксьонда
|40,00
|11
|ТОВ «Продакшн №1»
|Спокута
|Адріан Бол
|39,57
|12
|ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН»
|Край ріки
|Васил Барков
|38,71
|13
|ТОВ «ЕС І ФІЛЬМ ПРОДАКШН»
|Чек-аут
|Йонатан Декель
|37,29
|14
|ТОВ «Про Продакшн Україна»
|Вчитель
|Філіп Байон
|36,86
|15
|ТОВ «Ріал Пікчерс»
|Фотографи
|Хельга Ландауер (Ольшванг)
|36,29
|16
|ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
|Доручення
|Даря Онищенко
|34,86
|17
|ТОВ «САМІРА ФІЛЬМ»
|Халола
|Мухліса Азізова
|33,00
|18
|ТОВ «НЕКСТ ФІЛЬМ»
|М’ясо янгола
|Андрій Руденко
|32,57
|19
|Ветерано Продакшн
|Містичні Війни: Мрія
|Деміен Ліхтенстайн
|32,29
«Игровые телесериалы»
|№
|Виробник
|Назва кінопроєкту
|Режисер
|Середній бал (рейтинг)
|1
|ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент»
|Кава з кардамоном
|Марина Степанська
|45,00
|2
|ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН»
|Переслідуючи вогонь
|Денис Тарасов
|39,29
|3
|ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ»
|Серце лева
|Анатолій Матешко
|39,29
|4
|ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ»
|Круті міри
|Олег Туранський
|37,57
|5
|ТОВ «СТАРЛАЙТ ФІЛМС»
|Принцеса квітів
|Максим Мехеда
|36,86
|6
|ТОВ «СТАРЛАЙТ ФІЛМС»
|Втеча з Вервольфу
|Дудар Тарас
|35,29
|7
|ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
|Різні
|Соломія Томащук
|35,00
|8
|ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН»
|Анатра-Анасаль
|Бата Недич
|34,57
|9
|ТОВ «Грін пінгвін медіа»
|Радикальне рішення
|Марина Бородіна
|32,29
Напомним, ранее Совет по господдержке кинематографии во время заседания представил список кинопроектов, которые проходят на следующий этап Четырнадцатого конкурсного отбора Госкино.
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Фото: Unsplash
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