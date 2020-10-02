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Суд вынес приговор нападавшему на шеф-редактора издания «Vежа»

от Telekritika
От Telekritika 633
Главная Новости Суд вынес приговор нападавшему на шеф-редактора издания «Vежа»

Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

В Винницком суде 2 октября объявили приговор по делу о нападении сторонника партии Шария Артема Артеменко на шеф-редактора издания «Vежа» Андрея Качора. Об этом сообщается на сайте издания.

Исследовав все доказательства и показания по делу, судья Ковальчук решила, что показания потерпевшего журналиста, сделанные как во время досудебного расследования, так и в зале суда, логичны и последовательны и согласуются с имеющимися доказательствами по делу и показаниями свидетелей. В то же время, характеризуя показания обвиняемого Артеменко, судья отметила, что с их помощью суд пытались ввести в заблуждение. Также суд принял во внимание то, что обвиняемый не раскаивается и никоим образом не признает себя виновным. Учитывая это, обвиняемого Артеменко признали виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 345-1 — «Умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности».

В связи с молодым возрастом подсудимого, а также учитывая отсутствие у него судимостей, судья Ковальчук назначила Артеменко наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Представители прокуратуры и сам пострадавший журналист просили у суда назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы.

После оглашения приговора обвиняемый Артеменко, прибывший на суд с небольшой группой поддержки, в очередной раз заявил, что не признает себя виновным, а один из присутствующих сторонников партии Шария начал под видеозапись задавать провокационные вопросы представительнице прокуратуры и журналисту Качору.

«Vежа» напоминает, что активист партии Шария Артем Артеменко совершил нападение на Качора 30 августа 2019 года. Он подошел к журналисту на улице, уточнил его фамилию и начал высказывать претензии по журналистским публикациям об Анатолии Шарие, которые писал Качор. Артеменко заявил, что он и его друзья являются сторонниками пророссийского блогера и в агрессивной форме требовал извинений от журналиста за его публикации. Получив отказ, он нанес журналисту удар в голову. На следующий день, еще до задержания полицией, Артеменко дал интервью в видеоблоге Шария, где признался в совершенном преступлении, правда, исказив обстоятельства событий. Позже Артема Артеменко Винницкая областная организация партии Шария выдвинула кандидатом в депутаты Винницкого горсовета на выборах, которые состоятся 25 октября.

Напомним, Октябрьский районный суд Полтавы приговорил к двум годам условно местного жителя Андрея Князева, который угрожал насилием журналистке интернет-издание «Полтавщина» Дарине Синицкой.

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Фото: «Vежа»

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