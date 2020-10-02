Каналы «Суспільного» радио начали вещание на восьми новых FM-частотах

Каналы «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радіо Культура» 1 октября начали вещание на восьми новых FM-частотах. Об этом сообщает «Суспільне».
Теперь «UA: Українське радіо» вещает в таких населенных пунктах:
- с. Беловарцы (Закарпатская обл.) — 105,7 FM;
- с. Красна (Закарпатская обл.) — 104,6 FM;
- с. Нижний Студеный (Закарпатская обл.) — 107,7 FM;
- Новый Роздол (Львовская обл.) — 92,2 FM.
«UA: Радіо Промінь»:
- Павлоград (Днепропетровская обл.) — 100,9 FM;
- Шостка (Сумская обл.) — 106,9 FM;
- пгт Великая Александровка (Херсонская обл.) — 98,5 FM.
«UA: Радіо Культура»:
- Змиев (Харьковская обл.) — 103,3 FM.
Напомним, в интервью «Телекритике» Дмитрий Хоркин, член правления «UA: Суспільне мовлення», ответственный за платформу радио, рассказал о строительстве сети FM-вещания и о том, какие возможности общественным радиоканалам может дать современный AM-передатчик.
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