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Каналы «Суспільного» радио начали вещание на восьми новых FM-частотах

от Telekritika
От Telekritika 608
Главная Новости Каналы «Суспільного» радио начали вещание на восьми новых FM-частотах

С 1 октября.

Каналы «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радіо Культура» 1 октября начали вещание на восьми новых FM-частотах. Об этом сообщает «Суспільне».

Теперь «UA: Українське радіо» вещает в таких населенных пунктах:

  • с. Беловарцы (Закарпатская обл.) — 105,7 FM;
  • с. Красна (Закарпатская обл.) — 104,6 FM;
  • с. Нижний Студеный (Закарпатская обл.) — 107,7 FM;
  • Новый Роздол (Львовская обл.) — 92,2 FM.

«UA: Радіо Промінь»:

  • Павлоград (Днепропетровская обл.) — 100,9 FM;
  • Шостка (Сумская обл.) — 106,9 FM;
  • пгт Великая Александровка (Херсонская обл.) — 98,5 FM.

«UA: Радіо Культура»:

  • Змиев (Харьковская обл.) — 103,3 FM.

Напомним, в интервью «Телекритике» Дмитрий Хоркин, член правления «UA: Суспільне мовлення», ответственный за платформу радио, рассказал о строительстве сети FM-вещания и о том, какие возможности общественным радиоканалам может дать современный AM-передатчик.

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Фото: «Суспільне»

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