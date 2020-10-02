Франция эвакуировала раненых журналистов

Пострадавшие в ходе конфликта в Нагорном Карабахе французские журналисты эвакуированы на родину. Они вылетели во Францию специальным рейсом, заявила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Накануне руководитель Центра информации и общественных связей правительства Армении Оганес Мовсисян сообщил, что при обстреле города Мартуни были ранены французские журналисты, их госпитализировали. Кроме того, под обстрел попали ливанские, армянские и российские репортеры. Сообщалось, что они записывали интервью с местными жителями, когда в нескольких десятках метрах от них произошли взрывы.

Один из раненых журналистов французского издания Le Monde был в тяжелом состоянии, его оперировали в медицинском центре Степанакерта. Французский президент Эммануэль Макрон пообещал вывезти пострадавших из зоны конфликта.

Напомним, американского журналиста ударили ножом во время съемки сюжета.

Читайте также:

Фото: википедия

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!