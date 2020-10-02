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Google заплатит за контент миллиард долларов

от Telekritika
От Telekritika 304
Главная Диджитал Google заплатит за контент миллиард долларов

Для платформы Google News Showcase.

Компания Google выделит $1 млрд для СМИ «на создание и поддержку высококачественного контента» для своей платформы Google News Showcase. Об этом сообщает «Телеспутник» со ссылкой на блог компании.

Google News Showcase — это новостная онлайн-витрина, которая позволит СМИ «развивать более глубокие отношения со своей аудиторией». Платформа уже запущена в Германии и Бразилии, в дальнейшем она будет работать и в других странах. Новостная витрина состоит из сюжетных панелей, которые первоначально появятся в Google News на Android. Платформа также в ближайшее время будет запущена в Google News на iOS, а в отдаленном будущем – в Google Discover и Search. Эти панели дают издателям возможность публиковать материалы, которые появляются в новостных продуктах Google.

Напомним, хаб экспериментальных проектов Area 120 (принадлежит Google) запустил сервис для проведения ивентов онлайн. Новинка получила название Fundo.

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Фото: Unsplash

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