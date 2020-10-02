В сентябре в Беларуси 60 раз задерживали журналистов

Белорусская ассоциация журналистов подсчитала, что в сентябре в стране 60 раз задерживали журналистов. «За решеткой остаются 10 наших коллег», — отмечает БАЖ в своем Telegram-канале.
Ассоциация систематизировала данные об инцидентах с журналистами, произошедших с начала года. С соответствующей таблицей можно ознакомиться на сайте общественной организации. В этом списке описано более 340 таких случаев.
Напомним, в Беларуси интернет-издание TUT.BY на три месяца лишили статуса СМИ.
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Фото: «Телекритика»
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