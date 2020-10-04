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«Плюсы» вернули «ПроФутбол». Программа будет выходить в YouTube

от Telekritika
От Telekritika 923
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Ведущими обновленного проекта станут Владимир Зверов и Сергей Пейчев.

Группа 1+1 media сообщает о рестарте футбольной телепрограммы «ПроФутбол». С октября проект будет выходить на YouTube. Развитием проекта будет заниматься команда 1+1 Digital вместе с частью спортивной редакции 1+1 media, ранее задействованной в подготовке телепрограммы.

Зрителей ожидают четыре прямых эфира еженедельно: традиционные послематчевые студии сразу после встреч футбольных команд в пятницу и субботу; тематический эфир в один из дней с понедельника по четверг; а также основной выпуск «ПроФутбол» с расширенной послематчевой студией в уже привычное для многих поклонников программы время: каждое воскресенье в 21:00.

«Запуск «ПроФутбо» на YouTube является нашим личным вызовом: за 10 лет существования программы она стала очень близка многим поклонникам футбола, чтобы вот так взять и оставить их без нее. Поэтому, как только появились новости о судьбе программы, мы провели на YouTube-канале FootballHub опрос, где поинтересовались, смотрели бы зрители «ПроФутбол» на YouTube. Получили более 10 000 ответов «Да!» и взялись за подготовку. От этого опроса к согласованию проекта прошло меньше месяца. И мы уже готовы стартовать: с современной студией, крутой и мегапрофессиональной командой, которая знает свое дело и амбициозными планами относительно дальнейшей судьбы программы в обновленном формате. Наш опыт развития диджитал-проектов вместе с поддержкой спонсоров дает основания ожидать, что проект станет прибыльным и выйдет на новый уровень», — прокомментировала Анна Ткаченко, директор 1+1 Digital и Инновации.

Группа сообщает, что над созданием программы под руководством Даниила Щестюка, руководителя направления веб-проектов 1+1 Digital, будет работать часть бывших сотрудников спортивной редакции 1+1 media. Ведущими обновленного «ПроФутбол» станут Владимир Зверов, бывший главный редактор редакторской группы спортивных проектов 1+1 media, и Сергей Пейчев, журналист телепрограммы «ПроФутбол». Бывшие ведущие телепрограммы Игорь Цыганык и Александра Лобода откроют первый эфир на YouTube и регулярно будут появляться в роли приглашенных экспертов.

«Мы сделали все, чтобы аудитория «ПроФутбол» на YouTube получила еще больше качественного контента и профессиональной аналитики: вовремя, оперативно и максимально понятно. И лучшей оценкой нашим действиям и знаком, что мы все делаем правильно, станут просмотры, «лайки» и подписки на канал», — прокомментировал Даниил Щестюк, руководитель направления веб-проектов 1+1 Digital.

Первый выпуск «ПроФутбол» на YouTube состоится в воскресенье 4 октября в 21:00.

Напомним, «ПроФутбол» – футбольно-аналитическое ток-шоу, в студии которого обсуждались самые яркие моменты матчей Лиги Чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги Чемпионов Украины и одновременно Первой и Премьер-лиги Украины, новости футбольной индустрии, трансферы, реформы, прогнозы, слухи. Впервые программу «ПроФутбол» на своих экранах зрители увидели 30 августа 2010.

К июню 2020 года «ПроФутбол» выходил на телеканале «2+2», а с июня – на канале «УНИАН». Первыми ведущими программы были Лидия Таран и Константин Андриюк, а с марта 2011 постоянными ведущими стали Игорь Цыганик и Александра Лобода. Команда «Профутбол» насчитывала около 30 профессионалов, среди которых выпускающие редакторы, корреспонденты, а также ведущие и административный персонал спортивного направления 1+1 media.

2 сентября група сообщила о закрытии проекта. Последний эфир программы состоялся 16 августа 2020.

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Фото: 1+1 media

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