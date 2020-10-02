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Google представила новую TV-приставку и интерфейс

от Telekritika
От Telekritika 505
Главная Диджитал Google представила новую TV-приставку и интерфейс

В рамках презентации осенних новинок.

Компания Google представила новую приставку для ТВ — Chromecast with Google TV. Об этом стало известно на презентации от корпорации 30 сентября, пишет «Код Дурова».

Пульт имеет эргономичную округлую форму и выполнен в том же цвете, что и Chromecast, всего доступно три цвета: белый (Snow), небесно-голубой (Sky) и розовый (Sunrise). На пульте также есть кнопки быстрого доступа к популярным сервисам YouTube и Netflix.

С помощью устройства можно просматривать видео в разрешении 4К при частоте 60 кадров в секунду. Полностью поддерживается расширенный динамический диапазон HDR, HDR10, HDR10+ и Dolby Vision форматов. В приставку также интегрирован фирменный поиск, Google Assistant и сторонние приложения.

Стоимость Chromecast с Google TV в США составит $49. На глобальный рынок Chromecast с Google TV выйдет 15 октября. С 2021 года устройство сможет также предложить поддержку игрового сервиса Stadia.

Больше подробностей можно узнать в ролике от компании, в котором генеральный директор Google TV Шалини Говиль-Пай рассказывает о преимуществах Chromecast with Google TV.

Напомним, ранее хаб экспериментальных проектов Area 120 (принадлежит Google) запустил сервис для проведения ивентов онлайн.

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Фото: Google

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