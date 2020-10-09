5 канал покажет кулинарное шоу «Форшмак»

10 октября в 10:15 на 5 канале состоится премьера кулинарного шоу «Форшмак«, программа будет выходить каждую субботу. Об этом сообщается на сайте вещателя.

В программе ведущая-эксперт Аня Юнак покажет, где покупать свежую рыбу и поможет разобраться, как выбрать качественные продукты и поделиться лайфхаками в готовке. Также ведущая будет готовить различные блюда вместе с профессиональными шеф-поварами.

Напомним, 1 марта на телеканале ICTV стартовало новое кулинарное шоу «Перше, друге та компот».

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Фото: 5 канал

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