НовостиТВ

5 канал покажет кулинарное шоу «Форшмак»

от Telekritika
От Telekritika 429
Главная Новости 5 канал покажет кулинарное шоу «Форшмак»

Программа будет выходить каждую субботу.

10 октября в 10:15 на 5 канале состоится премьера кулинарного шоу «Форшмак«, программа будет выходить каждую субботу. Об этом сообщается на сайте вещателя.

В программе ведущая-эксперт Аня Юнак покажет, где покупать свежую рыбу и поможет разобраться, как выбрать качественные продукты и поделиться лайфхаками в готовке. Также ведущая будет готовить различные блюда вместе с профессиональными шеф-поварами.

Напомним, 1 марта на телеканале ICTV стартовало новое кулинарное шоу «Перше, друге та компот».

Читайте также:

Игорь Кондратюк будет вести авторскую программу на 5 канале
«5 канал» изменил программную концепцию и обновил формат вещания
Twitter заблокировал аккаунт «5 канала»

Фото: 5 канал

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Сергей Притула покинул проект «Вар’яти-шоу»

22.09.2020

1+1 media заявляет о двойных стандартах ТРК «Украина»

07.10.2020

Як «Україна» втратила «Слід», або чому «Україна» втратила

28.09.2020

11 сентября состоится премьера сериала «След. Начало истории»

10.09.2020

Новый сезон «Женского Квартала» выйдет 26 сентября

24.09.2020

Телерейтинги: новые сериалы и «Дизель шоу» снова в...

29.09.2020

Минкульт приглашает создателей сериалов участвовать в конкурсе

06.10.2020

Александра Кучеренко стала новой ведущей «Утра в большом...

16.09.2020

Новый канал начал съемки третьего сезона «Будиночка на...

21.09.2020

Алла Мазур появилась на обложке Marie Claire

17.09.2020
Avatar