WarnerMedia планирует сократить тысячи cотрудников в рамках реструктуризации

WSJ пишет, что WarnerMedia планирует сократить тысячи рабочих мест, поскольку компания стремится уменьшить расходы на целых 20%.

По словам источников издания, реструктуризация в ближайшие недели понесет за собой тысячи увольнений в студиях Warner Bros. и на телеканалах HBO, TBS и TNT.

«Как и вся индустрия развлечений, мы не застрахованы от сильного воздействия пандемии», — сказал представитель WarnerMedia, добавив, что компания изменит порядок своей деятельности, чтобы сосредоточиться на возможностях роста. «Мы находимся в самом разгаре этого процесса, и он потребует увеличения инвестиций в приоритетных областях и, к сожалению, сокращения в других».

WSJ пишет, что приобретение AT&T компании Warner в 2018 году показало, что она в некоторой степени неуверенно ведет бизнес в сфере развлечений. Спутниковое подразделение DirecTV потеряло миллионы клиентов за последние два года, а его кабельные сети страдают вместе с остальной отраслью.

Это уже вторая волна значительных сокращений в компании. В августе WarnerMedia уволила более 500 сотрудников студии Warner Bros.

Напомним, ранее исследовательская компания Nielsen заявила о реструктуризации, в рамках которой будут сокращены 3,5 тыс. сотрудников.

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Фото: unsplash

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