Телерадиокомпании «Глас» объявлено предупреждение за несоблюдение условий лицензии

Рассмотрев результаты плановой выездной проверки ООО «ТРК« ГЛАС », г. Киев, Национальный совет объявил лицензиату предупреждение из-за нарушения требований лицензий и действующего законодательства, сообщается на сайте.

При проведении плановой выездной проверки ООО «ТРК« ГЛАС» регулятор зафиксировал, что лицензиат не соблюдает условий лицензии в части программной концепции вещания, поскольку уменьшен объем показа фильмов: по лицензии — 15 ч. / чутки, фактически — 11 час. 58 мин. / сутки.

Национальный совет признал нарушение компанией требований части седьмой статьи 27, части восьмой статьи 28, пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и объявил предупреждение. Также вещатель обязан в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с условиями лицензии и нормами действующего законодательства.

Напомним, ранее Нацсовет назначил проверку ООО ТРК «АКАДЕМ TV».

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Фото: Александра Йорк

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