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Телерадиокомпании «Глас» объявлено предупреждение за несоблюдение условий лицензии

от Telekritika
От Telekritika 366
Главная Новости Телерадиокомпании «Глас» объявлено предупреждение за несоблюдение условий лицензии

Канал нарушил требования лицензий.

Рассмотрев результаты плановой выездной проверки ООО «ТРК« ГЛАС », г. Киев, Национальный совет объявил лицензиату предупреждение из-за нарушения требований лицензий и действующего законодательства, сообщается на сайте.

При проведении плановой выездной проверки ООО «ТРК« ГЛАС» регулятор зафиксировал, что лицензиат не соблюдает условий лицензии в части программной концепции вещания, поскольку уменьшен объем показа фильмов: по лицензии — 15 ч. / чутки, фактически — 11 час. 58 мин. / сутки.

Национальный совет признал нарушение компанией требований части седьмой статьи 27, части восьмой статьи 28, пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и объявил предупреждение. Также вещатель обязан в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с условиями лицензии и нормами действующего законодательства.

Напомним, ранее Нацсовет назначил проверку ООО ТРК «АКАДЕМ TV». 

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Фото: Александра Йорк

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