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Украинская гильдия режиссеров и Украинская киноакадемия обеспокоены «непрозрачностью» результатов 14-го питчинга Госкино

от Telekritika
От Telekritika 723
Главная Кино Украинская гильдия режиссеров и Украинская киноакадемия обеспокоены «непрозрачностью» результатов 14-го питчинга Госкино

По их мнению, Совет пренебрег экспертными оценками при выборе победителей.

Украинская гильдия режиссеров и Украинская киноакадемия высказались о результатах 14-го питчинга Госкино.

Так, на сайте Украинской гильдии режиссеров появилось заявление. Гильдия считает, что «по большинству из направлений кинопроектов решения Совета по государственной поддержке кинематографии не совпадают с оценками экспертов. Рада не обосновала свое решение по кинопроектах на открытом заседании, а лишь утвердила список победителей, которые были выбраны с учетом новых, никому не известных, кроме Совета, условий проведения конкурса».

Помимо этого организация пишет, что глава Совета по поддержке кинематографии Андрей Дончик не упомянул об изменениях правил конкурса, согласно которым один продюсер может получить финансирование на два проекта, а режиссер — на один, независимо от направления кино и бюджета, и что это «было сообщено постфактум, уже после объявления конкурса».

Украинская киноакадемия также выразила обеспокоенность результатами питчинга Госкино. В своем заявлении киноакадемия пишет, что Совете не озвучили четких критериев, почему в перечень победителей не были включены кинопроекты, занимавшие первые позиции в рейтинге после оценки экспертными комиссиями и не объявили победителей по направлениям «Анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)», «Анимационные полнометражные фильмы (авторские)» и «Игровые полнометражные для детской аудитории».

«Таким образом, Украинская киноакадемия считает, что решение Совета по государственной поддержке кинематографии дискредитировало саму процедуру проведения конкурсов Государственного агентства Украины по вопросам кино и обесценило работу членов экспертных комиссий».

Украинская киноакадемия обратилась к министру  культуры и информационной политики Александру Ткаченко, главе Госкино Марине Кудерчук и главе Совета по государственной поддержке кинематографии Андрею Дончику с требованием отменить принятое Советом решение и утвердить перечень кинопроектов-победителей согласно условиям, объявленным 16 июня 2020 года.

Напомним, ранее утвердили список победителей 14-го питчинга Госкино, всего финансирование получат 72 проекта.

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Фото: Unsplash

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