Бокс-офис: ДеНиро и конец света

На этот раз всех незначительно обогнал «Дедушка нелегкого поведения» с Робертом ДеНиро. Комедия на второй неделе заработала 3 009 571 грн ($106 308), а общая касса успела перевалить за 8 331 092 грн ($295 534).

Второе место у триллера «Гренландия», которому не хватило 3 тыс. грн, чтобы стать лидером уик-энда. Фильм может похвастаться сборами в 3 006 796 грн ($106 210).

За ним разместился детский мультфильм «Семейство Бигфутов» – 2 286 574 грн ($80 769), премьерная лента недели. Анимация является сиквелом «Бигфута младшего» от 2017 года. История затрагивает жизнь семьи, глава которой — Бигфут, а его сын понимает язык животных. Однажды семья должна сплотиться, чтобы спасти мир, и помогут им в этом жители леса.

«Довод», в свою очередь, просел на 32% и потеснился на 4 позицию. На 6 неделе проката зрители купили билетов на 1 636 958 грн ($57 823).

Закрывает пятерку «Авангард» с Джеки Чаном. Боевик с королем жанра набрал 1 556 869 грн ($54 994). Изначально фильм планировали выпустить еще 25 января 2020-го, но из-за карантина релиз перенесли. И да, в 66 лет Джеки Чан все еще исполняет все свои трюки сам.

Хоррор «Клаустрофобы: новый уровень» смог заполучить 692 668 грн ($24 467). В центре сюжета американский блогер, который стал популярным благодаря участию в разных опасных испытаниях по всему миру. На 10-летие своего шоу он решает пройти супер-квест в Москве… Который, конечно же, по стечению обстоятельств оказывается не квестом, а аналогом «Пилы».

Диснеевская «Мулан» отчаянно пытается покинуть топ-10. За пару недель лента успела опуститься на 7 место. На этот раз билетов купили на 572 119 грн ($20 209).

«Таинственный сад» тоже упал на три позиции. Фэнтези заполучило еще 423 964 грн ($14 976).

Мелодрама «После. Глава 2», которая держалась в топ-5 теперь лишь на девятом месте. Подростковая драма положила в кассу дополнительные 368 213 грн ($13 006).

Закрывает рейтинг еще один хоррор «Заклятие. Дом 32» с 221 419 грн ($7 821), на прошлой неделе фильм занимал 7 место.

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Фото: кадр из фильма «Дедушка нелегкого поведения», таблица — kino-teatr.ua

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