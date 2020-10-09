НовостиСМИ

«Суспільне» вновь расширило сеть вещания своих радиоканалов

от Telekritika
От Telekritika 465
Главная Новости «Суспільне» вновь расширило сеть вещания своих радиоканалов

«UA: Радіо Промінь» начинает FM-вещание в Чернигове, а «UA: Радіо Культура» — в Херсоне.

9 октября два канала общественного радио официально начинают вещание на новых FM-частотах:

«UA: Радіо Промінь» — в Чернигове на частоте 91,4 FM;

«UA: Радіо Культура» — в Херсоне на частоте 105,6 FM.

Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

«На карте Украины все больше областных центров, где в FM-диапазоне вещают сразу три наших канала. Сегодня таким городом стал Херсон», — прокомментировал член правления «Суспільного», ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин.

Напомним, каналы «Суспільного» радио также начали вещание на четырех новых FM-частотах в Днепре, Волочиске и Искровке.

Читайте также:

Радиостанции «Суспільного» начинают FM-вещание в девяти городах
«Суспільне» запускает утреннее межрегиональное шоу 
«Суспільне» готовит массовые сокращения на областных радиостанциях
«Суспільне» рассчиталось с долгами перед АО «Евроньюс»
Алексей Тарасов: «Первая и главная задача «Радіо НВ» — расширить и омолодить аудиторию»

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Российский телеканал СТС запустил сериал для TikTok 

24.09.2020

WarnerMedia планирует сократить тысячи cотрудников в рамках реструктуризации

09.10.2020

Запрет на скачивание TikTok в США отложили

25.09.2020

YouTube-канал FootballHub набрал 400 тысяч подписчиков

01.10.2020

Стала известна дата премьеры шоу «Маскарад» на канале...

17.09.2020

«Интер» представляет премьеру программы «Вещдок. Личное дело»

09.09.2020

В 2019 году Netflix заработал $300 млн на...

18.09.2020

СНБО работает над блокированием «ВКонтакте» на территории Украины

22.09.2020

Суд открыл административное производство по делу «Прямой ФМ»...

15.09.2020

В День защитника ICTV покажет фильмы о войне

07.10.2020
Avatar