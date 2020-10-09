«Суспільне» вновь расширило сеть вещания своих радиоканалов

9 октября два канала общественного радио официально начинают вещание на новых FM-частотах:

«UA: Радіо Промінь» — в Чернигове на частоте 91,4 FM;

«UA: Радіо Культура» — в Херсоне на частоте 105,6 FM.

Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

«На карте Украины все больше областных центров, где в FM-диапазоне вещают сразу три наших канала. Сегодня таким городом стал Херсон», — прокомментировал член правления «Суспільного», ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин.

Напомним, каналы «Суспільного» радио также начали вещание на четырех новых FM-частотах в Днепре, Волочиске и Искровке.

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Фото: Unsplash

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