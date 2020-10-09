Канал «Украина 24» запускает новый проект

12 октября на телеканале «Украина 24» состоится премьера новой программы — «Утро чемпионов». Информационно-развлекательная программа будет выходить в эфир с понедельника по пятницу в 6:30. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Новый проект «Утро чемпионов» создан для тех, кто хочет с первых минут пробуждения узнать всю актуальную информацию и зарядиться позитивом на рабочий день», — рассказал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

По сообщению пресс-службы, помимо практических советов, программа будут сообщать о главных событиях, приглашать интересных гостей.

12 октября первый эфир программы проведут Тала Калатай и Сергей Никифоров.

Напомним, ведущая Тала Калатай начала сотрудничать с каналов в августе 2020-го. До этого она работала на Прямом канале.

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Фото: «Україна 24»

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