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«Футбол 1» покажет матч отбора к молодежному «Евро-2021»

от Telekritika
От Telekritika 780
Главная Новости «Футбол 1» покажет матч отбора к молодежному «Евро-2021»

Сыграют сборные Украины и Румынии.

9 октября на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве состоится матч отбора к «Евро-2021» U-21, в котором сыграют сборные Украины и Румынии, время начала встречи – 18:30. В прямом эфире матч молодежных сборных покажут телеканал «Футбол 1» и OLL.TV. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Сопровождать игру будет программа «Студія LIVE», которая стартует в 17:45. После финального свистка эксперты обсудят результат матча и разберут его ключевые моменты.

Напомним, недавно группа 1+1 media сообщила о рестарте футбольной телепрограммы «ПроФутбол». С октября проект выходит на YouTube.

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Фото: unsplash

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