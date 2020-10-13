Четвертая «Киевская неделя критики» объявила основную программу

Четвертая «Киевская неделя критики» объявила основную международную программу – в нее вошли фестивальные хиты из программ Венеции, Канн и Сан-Себастьяна, пишет пресс-служба фестиваля.

Откроет фестиваль новая работа датского режиссера-соавтора «Догмы 95» – трагикомедия «Еще по одной» Томаса Винтерберга. Главные роли в картине исполнили Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте и Магнус Миллан – все четверо были отмечены «Серебряной раковиной» за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Фильм также вошел в официальную программу Каннского кинофестиваля, которая из-за пандемии была представлена ​​в рамках других киносмотров. В украинский прокат фильм выходит 5 ноября.

На «Киевской неделе критики» покажут и один из главных фестивальных хитов года – драму «Земля кочевников», главную роль в которой исполнила обладательница премии «Оскар» Фрэнсис МакДорманд. Лента Хлои Чжао получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и была признана лучшим фильмом по результатам зрительского голосования на международном кинофестивале в Торонто.

Из основной программы Берлинского кинофестиваля отобрано драму «Дни» Цая Минляня. В Берлине лента получила специальное упоминание премии Teddy за освещение ЛГБТ-темы в кино. По замыслу режиссера фильм демонстрируется без перевода и субтитров.

В программе «Киевской недели критики» будет представлен один из призеров нынешнего кинофестиваля «Сандэнс» – драматический триллер «Ширли» режиссерки Жозефин Декер. В его основу частично легла биография писательницы, автора хорроров Ширли Джексон. В нее перевоплощается лауреатка премии «Золотой глобус» Элизабет Мосс, ее мужа играет лауреат «Золотого глобуса» Майкл Стулбарг. Жозефин Декер, одна из звезд современного американского инди, была отмечена на «Санденсе» специальным призом жюри за вклад в развитие авторского кино.

«Медленная машина» – режиссерский дебют сценариста Пола Фелтена и оператора Джо Денардо. Впервые «Медленная машина» была представлена ​​в программе Bright Future международного Роттердамского кинофестиваля. Одну из ролей в картине исполнила Хлоя Севиньи.

«Новый порядок» – новая работа призера Каннского кинофестиваля, мексиканского режиссера Мишеля Франко. Фильм был отмечен Гран-при жюри – второй по важности премией Венецианского кинофестиваля.

В рамках фестивальной программы запланирована презентация рейтинга 100 лучших украинских фильмов всех времен, организованного Национальным центром Александра Довженко в сотрудничестве с Союзом кинокритиков Украины. Также зрителей ждет онлайн-дискуссия «Новая реальность: кино во время пандемии», к которой присоединятся кураторы «Киевской недели критики» и французские кураторы фестивальной программы «Фокус: Украина-Франция».

Программа «Киевской недели критики» состоит из трех секций – международной программы с лентами из лайн-апов мировых кинофестивалей, тематической ретроспективы культовой киноклассики «Странные дни» (среди которых отреставрированные версии «2001: Космическая одиссея» и «Чужие среди нас»), а также киевских премьер главных украинских фильмов этого года в рамках программы «Фокус: Украина-Франция» – лент «Атлантида», «Погані дороги» и «Номери».

4-й фестиваль пройдет в кинотеатре «Жовтень» с 22 по 28 октября. Перед открытием фестиваля состоится церемония награждения ежегодной национальной премией кинокритиков «Киноколо».

Напомним, лидерами по количеству номинаций на премию «Киноколо» стали: драма «Погані дороги» Натальи Ворожбит (6 номинаций), драма «Атлантида» Валентина Васяновича (4 номинации) и документальная лента «Земля блакитна, ніби апельсин» Ирины Цилык (3 номинации).

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Фото: «Киевская неделя критики»

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