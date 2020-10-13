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Канал «Украина» покажет премьеру сериала «Тень звезды»

от Telekritika
От Telekritika 1055
Главная Новости Канал «Украина» покажет премьеру сериала «Тень звезды»

В главных ролях — Анна Кошмал и Екатерина Кузнецова.

В понедельник, 19 октября, в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера новой 20-серийной картины «Тень звезды» производства компании «Украинская продакшн студия», пишет пресс-служба телеканала.

Рената Мартин любила петь и родители помогли стать ей поп-дивой. И вот в свои тридцать она вдруг задумывается о том, что ее жизнь ей не принадлежит. Причина —  убийство фанатки, скопировавшей образ Ренаты. Приезд в город сестры Ренаты, Насти, ситуацию не облегчает, младшая дочь, у которой мать украла мужчину — не лучшая психологическая поддержка.

Роль Ренаты исполнила актриса Екатерина Кузнецова, а младшую сестру — воплотила Анна Кошмал. Также в сериале зрители увидят Антона Денисенко, Кирилла Кузнецова, Владимира Жеребцова, Ольгу Тумайкину, Андрея Барило, Олега Москаленко и других актеров.

Режиссер-постановщик – Станислав Рубенчик. Продюсеры – Ирина Чемерис, Ирина Заря.

Производством картины занималась компания «Украинская продакшн студия». Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2019 году.

Напомним, 11 октября на телеканале «Украина» состоялась премьера четырехсерийного мелодраматического фильма «Не говори мне о любви».

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Фото: «Украина»

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