«1+1» огласил дату премьеры нового сезона «СидОренко-СидорЕнко» 

19 октября в 20:45 на «1+1» покажут премьеру нового сезона семейного комедийного сериала «СидОренко-СидорЕнко», пишет пресс-служба вещателя.

По сюжету нового сезона, который выйдет под названием «СидОренко-СидорЕнко. Ремонт отношений», в семьях происходит изменение социальных статусов. Теперь Петр становится владельцем особняка, а Александр живет на его территории. Однако руки Саша не опускает, и пытается наладить свой бизнес. О своем деле мечтают также Леся и Оля, хоть найти общий язык им будет нелегко. Рома и Вова поступают в вузы и начинают взрослую жизнь, а их Дед встречает новую любовь.

В продолжении украиноязычного сериала появится настоящий тигр. Смены подстроили под тигра, сняли с ним все необходимые сцены, и только потом принялись за работу над другими запланированными кадрами.

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне появится Даша Астафьева.

Читайте также:

Фото: пресс-служба «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!