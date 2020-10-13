В Италии и Великобритании состоится премьера фильма «Сторонній»

В Великобритании и Италии состоится премьера фильма Дмитрия Томашпольского «Сторонній/ Stranger»: 22 октября — британская премьера на международном кинофестивале FRIGHTFEST 2020 (Лондон), а 1 ноября — итальянская премьера в программе RAVENNA NIGHTMARE FILM FEST. Об этом сообщается на сайте Госкино.
На счету фильма 20 международных кинофестивалей — в Южной Корее, США, Японии, Канаде, Индии, Эстонии, Колумбии, Португалии, Норвегии и других странах. На фестивалях фильм получил 11 наград.
По сюжету ленты, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны? Это придется расследовать инспектору Глуховскому.
В главных ролях — Анастасия Евтушенко, Даша Трегубова, Сергей Калантай.
Оператор-постановщик — Сергей Смычок, художник-постановщик — Алексей Величко, исполнительный продюсер — Евгения Раух, продюсер — Елена Демьяненко.
Производством занималась Gagarin Media Film Company при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Международный дистрибьютор фильма — британская компания One Eyed Films International Films Sales and Distribution Agency.
Украинская премьера фильма «Сторонній / Stranger» ожидается в начале следующего года.
Напомним, в Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival «Сторонній» победил в номинации за «Лучший оригинальный сценарий».
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Фото: «Сторонній»
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