ТЕТ сообщил дату премьеры комедии «Пришелец»

23 ноября в 19:15 на телеканале ТЕТ стартует премьера комедийного сериала “Пришелец”. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Фильм расскажет о молодой паре Коле и Оксане, которая только начала налаживать семейный быт и взаимоотношения. Коля готовится сделать предложение руки и сердца, но перед одним из самых ответственных моментов в жизни пары рядом с их домом терпит крушение космический корабль с пришельцем на борту. Оксана решает помочь и убеждает жениха приютить гостя у них дома. Казалось бы, добрый поступок не может привести к неприятным последствиям, но гость с другой планеты словно притягивает проблемы, которые приходится решать молодым людям.
Главные роли в сериале исполняют: Анатоль Фон-Филандра, Мария Крушинская, Владимир Кравчук.
Ситком для телеканала ТЕТ снимает студия “Мамахохотала”. Режиссер-постановщик проекта — Наталья Пасеницкая.
Напомним, летом ТЕТ начал съемку адаптации американского ситкома Man with a plan.
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Фото: пресс-служба ТЕТ
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