НовостиСериалыТВ

ТЕТ сообщил дату премьеры комедии «Пришелец»

от Telekritika
От Telekritika 477
Главная Новости ТЕТ сообщил дату премьеры комедии «Пришелец»

Сериал покажут в ноябре.

23 ноября в 19:15 на телеканале ТЕТ стартует премьера комедийного сериала “Пришелец”. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Фильм расскажет о молодой паре Коле и Оксане, которая только начала налаживать семейный быт и взаимоотношения. Коля готовится сделать предложение руки и сердца, но перед одним из самых ответственных моментов в жизни пары рядом с их домом терпит крушение космический корабль с пришельцем на борту. Оксана решает помочь и убеждает жениха приютить гостя у них дома. Казалось бы, добрый поступок не может привести к неприятным последствиям, но гость с другой планеты словно притягивает проблемы, которые приходится решать молодым людям.

Главные роли в сериале исполняют: Анатоль Фон-Филандра, Мария Крушинская, Владимир Кравчук.

Ситком для телеканала ТЕТ снимает студия “Мамахохотала”. Режиссер-постановщик проекта — Наталья Пасеницкая.

Напомним, летом ТЕТ начал съемку адаптации американского ситкома Man with a plan.

Читайте также:

ТЕТ запустил проект «І сміх, і сміх» на своих диджитал-площадках 
Канал ТЕТ готовит новый сезон реалити «Богиня шопинга»
ТЕТ покажет премьеру ситкома «Евродиректор»
«Мамахохотала» снимает сериал «Прибулець» для ТЕТ

Фото: пресс-служба ТЕТ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Минкультуры и информполитики потребует от Apple и Google...

16.09.2020

СТБ назвал дату старта второго сезона реалити «Супермама»

01.10.2020

Канал «Украина» обвинил «1+1» в плагиате из-за шоу...

06.10.2020

Российский телеканал СТС запустил сериал для TikTok 

24.09.2020

Телеканалу «ATV» назначена внеплановая проверка — Нацсовет

08.10.2020

В Беларуси главного редактора обвинили в клевете

23.09.2020

hromadske объявило о старте YouTube-проекта «Жесть выборов»

17.09.2020

В Украине разрабатывают новую программу медиаграмотности

01.10.2020

Актриса Даша Трегубова снимет свой первый полнометражный фильм

21.09.2020

Cineworld закроет все свои кинотеатры в США и...

05.10.2020
Avatar