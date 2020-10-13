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Оксану Романюк избрали членом набсовета общественного вещателя

от Telekritika
От Telekritika 889
Главная Новости Оксану Романюк избрали членом набсовета общественного вещателя

От сферы журналистики.

13 октября на конференции избрали члена наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины от общественных организаций в сфере журналистики. В результате тайного голосования наибольшее количество баллов (61) получила Оксана Романюк. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Нового члена избрали вместо Татьяны Лебедевой, которая по собственному желанию в декабре 2019 года вышла из состава набсовета.

Оксана Романюк – исполнительный директор Института массовой информации, более 20 лет в журналистике. Во время презентации на конференции она сказала, что для нее одной из приоритетных задач является поднятие престижа общественного вещателя, рост доверия к нему и разъяснения сути реформы вещателя. Среди ее приоритетов: максимальное содействие развитию общественного вещателя в онлайне, регулирования ситуации с сокращением персонала НОТУ в регионах, усиление международного сотрудничества, продвижение прозрачности НОТУ и усиление критического мышления у населения, в частности борьба с фейками.

Оксана Романюк – кандидат от восьми объединений, среди которых общественный союз «Украинская ассоциация медиа бизнеса», ОО «Интерньюз — Украина», ОО «Институт политической информации», ОО «Институт демократии имени Пилипа Орлика», ОО «Институт массовой информации», ОО «Фонд общественность», Ассоциация «НАМ», ОО «Ассоциация медиа».

Напомним, 16 октября изберут еще двоих членов наблюдательного совета от общественных организаций в сферах местного самоуправления и физического воспитания и спорта.

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Фото: Facebook Оксаны Романюк

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