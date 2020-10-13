Телерейтинги: новые «Дети против звезд», сериалы и футбол

На минувшей неделе премьер было немного. «Украина» и СТБ показали новые четырехсерийные мелодрамы, а «Новый канал» запустил второй сезон «Детей против звезд». Это не помешало неделе быть интригующей.

Общий топ

Топ-15 без изменений, только «Пиксель» вылетел, на 14 место приземлился М1. Отдельно стоит отметить хороший рост НТН.

В прайме та же ситуация, в основном все на своих местах. Вылетели «112 канал» и «Мега», появились Enterfilm и «Сонце».

В топ-6 почти всю неделю доминировал ICTV, только в понедельник и воскресенье его опережали «Плюсы» и «Украина».

В топе программ на этот раз четыре канала. Самой популярной передачей недели стали «Танцы со звездами» на «1+1».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«1+1»

Новый выпуск седьмого сезона «Танцев со звездами» (воскресенье, 21:00) – 18,1%/14,2% (было 18,5%/13,3%). После них фильм «28 недель спустя» (00:00) – 4,9%/5,5%.

Днем в субботу повторы «Сватов» (11:30-15:50) собрали в пределах 6,8-12%. Дальше повтор «Танцев со звездами» (15:50) – 7,3%/4,7%. Вечером в субботу шоу «Маскарад» (20:20) – 14,1%/11,8% (17,6%/13,6%). После него «Женский квартал» (22:10) – 9,9%/9,2% (было 13,1%/11,2%). Потом «Светская жизнь» (23:30) – 6-8,5% (было 6,2-9,6%).

В воскресенье дайджест «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (09:30-16:10) – в пределах 4,9-11,4%. После чего повтор «Маскарада» (16:10) – 5%/5,1%; «Украинские сенсации. Она полюбила убийцу» (18:20) – 8%/5,7%.

Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую», «Рассмеши комика» и «Міняю жінку») собирала 4,1-14,3%. В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) – в пределах 6,2-10,2%; программа «Секретные материалы» (понедельник-пятница, 19:00) – 4,2-6,9%. Повтор сериала «Сваты-5» (20:40, понедельник-четверг) – 8,8-16%.

Политическое шоу «Право на владу» (четверг, 21:50) – 6,1%/7,9% (было 5,3%/6,2%). Передача «Гроші» (понедельник, 22:50) – 8,2%/8% (было 8,6%/9,5%); «Дубинизмы» (понедельник, 00:00) – 6,9%/4,9% (было 7,3%/6,3%). «Міняю жінку-15» (вторник, 22:50) – 8,8%/7,6% (было 7,5%/8,5%). «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) – 7,2-10,8%. В ночном кинопоказе прошли фильмы: «Стив Джобс», «Поднять перископ» «Мы купили зоопарк» и «28 дней спустя» – в пределах 2,9-11,7%.

В прайме пятницы «Лига смеха» (20:40) – 9,4%/7,9% (было 10,8%/9,3%); повтор «Вечернего квартала» (22:00) начал с 9,7%/7,8% (было 10,9%/9%).

ICTV

В прайме пятницы, 11 сентября, новый выпуск «Дизель шоу» (20:10) сдает – начал с 15,4%/12,5% по 18-54(50+)/18-54, закончил с 16%/13,6% (было 18,1%/12,8% и 18,8%/13,9% соответственно); «На троих» (23:40-04:00) – 6,2-17,8%. Политическое шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:40) – 5,2%/4,8% (было 6%/6,8%).

Во понедельник-четверг вечерние программы (20:20): «Больше чем правда» – 10,1%/9,4% (было 7,9% по обеим аудиториям), «Гражданская оборона» – 9,2%/8,1% (было 12,4%/9,3%); «Секретный фронт» – 7,7%/6,2% (было 8,3%/8,7%); «Антизомби» – 7,1%/6,6% (было 7,7%/8,2%). Сериал «Пес-5» (понедельник-четверг, 21:30) – 9-14,9%, после него сериал «Прятки» (вторник-четверг, 23:00) – 6,7-14,5%. В ночном кинопоказе прошли фильмы: «Ультрафиолет», «Человек человеку волк», «Хищник-2», «Хищник» – 4,2-18,4%.

В субботу повторяли передачу «На троих», сериалы «Выжить любой ценой» и «Пес-5» (06:20-16:50) – 7,5-19%. Дальше прошли фильмы: «Макс Стил» (16:50) – 8,7%/8,1%, «Кингсман: секретная служба» (19:10) – 9,8%/7,6%; «Кингсман: золотое кольцо» (22:00) – 10,7%/6,9%; «Саботаж» (01:00) – 5,7%/6,7%.

В воскресенье днем сериал «Отдел 44» (11:00-13:10) собрал 4,7-7,3%; дальше – кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Телохранитель киллера» (21:20) – 9,9%/8,2%; «Красный воробей» (00:00) – 12,6%/9,8%, «Страшилы» (02:40) – 19,2%/13,7%.

«Украина»

По будням в пределах 6,2-13,9% по аудиториям 18-54 (50+) и 18-54 повторяются «Реальная мистика» и «Выходите без звонка-3»; «История одного преступления» (15:50-19:00, по 3 серии) берет 7-13,1%. «Звездный путь» (09:30) – в пределах 4,2-11,3%. В пятницу днем повторяли четырехсерийку «Воспитание чувств» (14:40-19:00) – 6,9-9,2%.

Сериал «Сага» (понедельник-четверг, 21:00) – 5,5-13,8%. В среду в 22:00 футбол «Товарищеский матч. Франция-Украина» – 9,7%/9,2%. Вечерняя линейка ток-шоу «Говорит Украина» (20:10, понедельник-четверг) собирала в пределах 9,9-17% (было 9,3-14,5%). В пятницу в то же время «Громкое дело» – 6,4%/7% (было 7,4%/9%). Программа «Контролер» (вторник, 23:20) – 9,3%/7,8% (было 9,5%/6,8%). В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» – 3,2%/2,6% (было 4,2%/3,9%).

В субботу прошел повтор сериала «Другая жизнь Анны» (10:40-19:00) – 7,8-10,1%; потом футбол «Лига Наций. Украина-Германия» (21:30) – 10,3%/10,2%. Программа «Главная тема» (суббота, 20:00) – 4,9%/5,4% (было 7,8%/6,6%). Фильм «Лара Крофт» (23:50) – 5-7,9%.

В воскресенье повторили телефильм «Человек без сердца» (08:50-13:00) – 8,5-13%, а потом прошла четырехсерийка «Наша доктор» (13:00-17:00) – 10,9-14,2%; потом премьера четырехсерийки «Не говори мне о любви» (17:00-22:00) – начала с 13,5%/13%, но после перерыва на итоговые новости упала до 10,3%/9,9%. Потом повтор телефильма «Родные сердца» (22:00) – 8,5-16,5%.

Новый канал

Утром и днем по будням до 19:00 шли повторы «Варьятов» (07:20), сериал «Приключения Мерлина» (вторник-четверг, 09:00), кинопоказ и прочие архивные программы («Le маршрутка», «Аферисты в сетях», «Кто сверху?», «Суперинтуиция», «Кто против блондинок?» и «Любовь на выживание») – в пределах 2,5-9,6%.

В четверг свежий выпуск «Кто сверху?» (19:00) – 13,6%/9,1% (было 11,2%/11,5%). В то же время в среду стартовал второй сезон шоу «Дети против звезд» – 10,8%/7,1%. В понедельник тревел-шоу «У кого больше?» (19:00) – 4,9%/4,8% (было 5,9%/5,6%), во вторник новый выпуск «Любви на выживание» (19:00) – 9,6%/7% (было 8,7%/7%).

В пятницу фильм «Воздушная тюрьма» (19:00) – 9,8%/7,8%. Вечерний и ночной кинопоказ будней шел с переменным успехом от 4,3% до 13,7%. Субботнее кино было таким: «Реальная сталь» (18:40) – 10,3%/9,4%; «Трансформеры. Последний рыцарь» (21:10) – 10,1%/9,6%; «Первый контакт» (00:30) – 10,5%/11,8%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Игра Эндера» (18:50) – 7,3%/5,4%; «Хан Соло: звездные войны» (21:00) – 7,2%/5,4%, «Война драконов» (23:50) – 8,3%/6%.

СТБ

В понедельник-четверг с утра и днем в пределах 4,3-13% собирали повторы: сериалы «Комиссар Рекс», «Слепая» и шоу «МастерШеф-8».

В предпрайме понедельника-четверга реалити «Супермама» (18:00) собирает в пределах 4,9-7%; потом вечерняя линейка передач в 19:10: «Детектор лжи-10» – 5,2%/5,4% (было 10,1%/7,5%); «Тайны ДНК» – 8,3%/6,1% (было 5,8%/5,7%); «О чем молчат женщины» – 6,1%/4,7% (было 5,1%/4%); «1 за всех» – 5,2%/5,5% (было 7,1%/5,8%).

Сериал «След» (понедельник-четверг, 20:20) – 3,1-5,8%, повторы в те же дни в 15:40 – 5,8-10,2%. Повтор сериала «Доктор Хаус» (понедельник-четверг, 23:00) – 2,7-7%. В прайме пятницы премьера четырехсерийки «Привет, папа!» (19:00-23:50) – 6,3-8,6%.

В субботу тележурнал «Невероятная правда о звездах» (09:30) – 8,8%/6% (было 6,6%/5,1%); повтор сериала «Привет, папа!» (13:00-17:00) – в переделах 3,1-6,3%. «МастерШеф-10» (19:00) – 9,3%/6,3%. Потом «Званый ужин» (23:20) – 6,9/5,2%; и повтор «Я стесняюсь своего тела-7» (01:20) – 5,1%/4,2%.

Утром в воскресенье повторы «МастерШефа», «Хати на тата» и «Супермамы» (08:10-19:00) – 4,5-7,4%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – 7,2%/8,6% (было 9,3%/9,8%); ток-шоу «Один за всіх» (20:00) – 8,2%/10,4% (было 11,5%/12,9%); «Я стесняюсь своего тела-7» (21:10) – 7%/7,1% (было 7,1%/8,3%).

«Интер»

Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери» (11:00) и повторы докудрамы «Вещдок» (будни, 14:20-17:30) – в пределах 1,6-7,5%. В субботу в 10:00 та же «Полезная программа» – 3,8%/3,7%. Передача «Жди меня. Украина» (понедельник, 15:50) – 3,4%/2,5% (было 4%/2,8%), до нее фильм «Огнем и мечом» (11:10) – 2,2-2,8%.

Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (понедельник-пятница, 18:00) прошло в пределах 4,5-7,9%; «Вещдок. Личное дело» (понедельник-четверг, 21:00) – 3,8-7%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10 + в пятницу в 23:00) – 2-10,8%. Политическая передача «Мир и война» (пятница, 21:00) – 1,7%/1,4%.

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) – 2,7%/3% (было 3,4%/3%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) – 6,4%/5% (было 3,6%/3,4%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 3,8% по обеим и 9,2%/5% (было 6,7%/3,5% и 7,9%/4,3% соответственно). В субботу днем кино: «Уходя уходи» (11:10) – 4%/2,8%; «Здравствуй и прощай» (13:10) – 5,9%/3,6%, сериал «Плата за спасение» (15:20-20:00) – 3,3%-5%. Передача «Круче всех» (20:30) – 3,3%/3,1%.

В воскресенье в 10:10 тревел-шоу «Другая жизнь» с Жанной Бадоевой – 6,9%/4%; сериал «Детектив Ренуар» (17:40-23:00) – 1,8-3,6%; «Здравствуй и прощай» (23:00) – 2,3%/2,2%.

Второй эшелон

«2+2»

Вечерняя сетка понедельника-четверга – 2,2-5,1% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50), а также сериал «Опер по вызову» (19:20). Сериал «Булатов» (20:10, понедельник-четверг, по две серии) – 3,1-4,6%. Сериал «Кости» (22:30-01:50) – 2,3-8%.

Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Перевозчик» (19:20), «Перевозчик 2» (21:10) и «В тылу врага-2. Ось зла» (22:50) собрали в пределах 5,5-7,5%; в субботу «Морской пехотинец-3. Тыл» (19:30) и «Морской пехотинец-4. Подвижная мишень» (21:10) дошли до 4,8%; в воскресенье «Акт мести» (19:00) и «Шакал» (20:50) – до 4,9%.

ТЕТ

По будням в 17:20 шоу «4 свадьбы» – в пределах 1,8-5,8%. В 16:10 в те же дни «Супержена» – 2,4-4,5%. В те же будни скетчкомы «Однажды под Полтавой» (18:10 и 20:20) и «Страна У 2.0» (19:20) собрали в пределах 2,6-5,9%; «Страна У. Семейка У» (23:20) – 0,8-5,5%. В 21:20 понедельника-пятницы показали фильмы: «Дивергент», «Инсургент», «Дивергент 3: преданная», «Геркулес» и «Гладиатор» – 2,6-4,3%.

Итоговые новости

«ТСН-неделя» («1+1», воскресенье, 19:30) начали с 14,3%/12,7%, закончили с 15,5%/13%. «Факты недели. 100 минут» (ICTV, воскресенье, 18:50) – в пределах 8,1-12,4%. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 19:00) – в пределах 11%/10,6%. «Подробности недели» («Интер», пятница, 20:00) – 4,7%/3,8%.

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

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