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Facebook запретил отрицание Холокоста

от Telekritika
От Telekritika 445
Главная Диджитал Facebook запретил отрицание Холокоста

Компанию беспокоит, что многие американцы считают Холокост мифом или преувеличением.

Администраторы социальной сети Facebook будут удалять «любой контент» об отрицании Холокоста и искаженные факты о нем, говорится в официальном заявлении компании. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Кроме того, с конца 2020 года пользователей, которые будут искать в соцсети «термины, связанные с Холокостом или его отрицанием», платформа перенаправит «на достоверную информацию».

Компания приняла это решение, исходя из «документально подтвержденного роста антисемитизма во всем мире», а также из-за «тревожного уровня неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи». Facebook ссылается на опрос, четверть участников которого признали Холокост мифом или преувеличением. Опрос проводили среди американцев в возрасте 18-39 лет.

Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице рассказал, что, с одной стороны, он поддерживает свободу слова, с другой – осознает «вред, причиняемый отрицанием или искажением фактов о Холокосте». «При нынешнем положении дел в мире я считаю, что мы придерживались правильного баланса», — написал он.

Напомним, Facebook озаботился авторскими правами пользователей. Они смогут контролировать использование принадлежащих им изображений.

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Фото: unsplash

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