Facebook запретил отрицание Холокоста

Администраторы социальной сети Facebook будут удалять «любой контент» об отрицании Холокоста и искаженные факты о нем, говорится в официальном заявлении компании. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Кроме того, с конца 2020 года пользователей, которые будут искать в соцсети «термины, связанные с Холокостом или его отрицанием», платформа перенаправит «на достоверную информацию».

Компания приняла это решение, исходя из «документально подтвержденного роста антисемитизма во всем мире», а также из-за «тревожного уровня неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи». Facebook ссылается на опрос, четверть участников которого признали Холокост мифом или преувеличением. Опрос проводили среди американцев в возрасте 18-39 лет.

Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице рассказал, что, с одной стороны, он поддерживает свободу слова, с другой – осознает «вред, причиняемый отрицанием или искажением фактов о Холокосте». «При нынешнем положении дел в мире я считаю, что мы придерживались правильного баланса», — написал он.

Напомним, Facebook озаботился авторскими правами пользователей. Они смогут контролировать использование принадлежащих им изображений.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!