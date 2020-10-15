«Интер» покажет второй сезон сериала «Меня зовут Мелек»

Во вторник, 20 октября, в 11:00 на «Интере» стартует второй сезон турецкого сериала «Меня зовут Мелек». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Телезрителей ждет продолжение истории матери троих детей Мелек, которая после развода с мужем вынуждена была вернуться в отчий дом. Там ее считают предательницей и позором семьи, из-за того, что Мелек ослушалась родителей и вышла замуж совсем не за того мужчину, которого они пророчили ей в женихи. В новых сериях Мелек все так же пытается восстановить разорванные связи со своим отцом. И помогает ей в этом Халиль – тот самый мужчина, за которого хотели ее выдать родители и от которого она сбежала из-под венца к другому. Из-за этого поступка разгорелась вражда между двумя семьями, которая не затихает уже 20 лет. Более того, конфликт разгорается с новой силой, когда становится известно о романе между дочерью Мелек Дефне и племянником Халиля Омером. Эти переживания еще больше подрывают здоровье главной героини, которая борется с тяжелой болезнью. Чтобы не расстраивать любимую, Халиль скрывает от нее и близких, что лечение не дает результатов. Но это не все тайны, которые хранит мужчина: прочитав его дневник, Мелек узнает о настоящих чувствах Халиля. Оказывается, они уже много лет любят друг друга, но никто из них так и не решился сказать об этом другому. Теперь женщине предстоит решить, есть ли место для этих отношений в ее жизни.

Главные роли в сериале исполнили Нехир Эрдоган, Кутси, Каан Чакыр и Шериф Сезер. Телеканал «Интер» будет показывать его со вторника по пятницу в 11:00.

Напомним, недавно на «Интере» стартовал французский детективный сериал «Детектив Ренуар».

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Фото: «Интер»

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