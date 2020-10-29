МКИП начинает питчинг проектов патриотических сериалов

Министерство культуры и информационной политики объявляет о начале приема документов для проведения конкурса проектов телевизионных сериалов патриотического направления.

«Нужно продолжать развивать украинский телевизионный продукт, привлекая к этому талантливых создателей. С украинскими актерами и об украинских нарративах. Держим это в фокусе, потому популяризация рынка отечественного контента особенно важна для безопасности в информационном пространстве», — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Заявки принимаются с 29 октября до 11 ноября 2020 года. С перечнем необходимых документов и другими требованиями по участию в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Поддержка предоставляется:

проектам, по результатам которых до 18 декабря этого года будет создан уже готов сериал;

проектам, по результатам которых до 18 декабря будут завершены отдельные этапы — развития, разработки режиссерского сценария, подготовительного или съемочного периода.

размер поддержки составит не более 50% общей сметной стоимости проекта.

Напомним, что в июле 2020 правительство выделило 1 млрд грн на поддержку креативных индустрий, в частности 100 млн грн — на создание и распространение телесериалов патриотического направления.

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Фото: unsplash

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