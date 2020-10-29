Нацсовет передаст в суд информацию о нарушениях NewsOne, «112 Украина», ZIK и РАІ

Национальный совет передаст в суд административные протоколы о нарушении избирательного законодательства в эфире четырех телеканалов и проинформирует об этом ЦИК, сообщается на сайте регулятора.

29 октября Национальный совет принял к сведению результаты проверок общенациональных телеканалов NewsOne и «112 Украина» и региональных вещателей ZIK и РАІ, которые регулятор проверял по соблюдению требований избирательного законодательства. Протоколы об административных правонарушениях этих лицензиатов будут направлены в суд, также об о данных фактах уведомят ЦИК.

Деятельность лицензиатов — NewsOne (ООО «НОВОСТИ 24 ЧАСА», г. Киев), «112 Украина» (ООО «ТРК «112 ТВ», г. Киев), Z ZIK (ООО «ТРК «НОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ», г. Львов) и РАІ ( «ООО «Телерадиокомпания РАИ», г. Бурштын Ивано-Франковской обл.) — проверялась на основании зафиксированных мониторингом признаков нарушений и составленных административных протоколов о нарушениях в рамках деятельности рабочей группы по надзору за соблюдением СМИ избирательного законодательства на местных выборах 2020 года.

При проведении проверок регулятор выяснил, что телеканалы NewsOne, «112 Украина» и Z ZIK в прямом эфире транслировали сюжеты о визитах народного депутата Украины Наталии Королевской в ​​города Украины с целью поддержки субъектов избирательного процесса — представителей политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эти сюжеты содержали скрытую предвыборную агитацию, также лицензиаты отдавали предпочтение определенным кандидатам. Это является нарушением требования пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и части четвертой статьи 51, части пятой статьи 51 и части четвертой статьи 57 Избирательного кодекса Украины.

Телеканал РАI не выполнил требований пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и части шестой статьи 55 Избирательного кодекса Украины, поскольку 9 октября в промежутках времени с 19:14 до 19:15 и с 19:38 в 19:39 в блоках, в которых размещена политическая реклама, демонстрировал ролик партии «Платформа общин», который не соответствует требованиям Избирательного кодекса Украины.

Национальный совет направит в суд протоколы об административных правонарушениях этих вещателей, после чего суд примет окончательное решение.

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил трем лицензиатам – ООО «Новости 24 часа» (логотип Newsone), ООО «Телерадиокомпания «112 ТВ» («112 Украина») и ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» (Z ZIK) – внеплановые проверки.

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Фото: Александра Йорк

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