На Megogo состоится эксклюзивная трансляция боя Усик — Чисора

В эту субботу, 31 октября в 23:00, медиасервис Megogo эксклюзивно покажет бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Об этом сообщила пресс-служба Megogo.

Боксеры будут выступать в супертяжелом весе на Уэмбли Арене O2 в Лондоне (Великобритания). Украинские зрители смогут посмотреть поединок только при условии поштучного приобретения контента, на который уже открыт предзаказ. До 30 октября включительно стоимость трансляции составит 29 грн в HD-качестве, а в день события, 31 октября, стоимость будет 49 грн.

Напомним, медиасервис Megogo начал сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine, которая представляет Александра Усика. В рамках партнерства зрителям стали доступны эксклюзивные трансляции поединков с участием украинских титулованных профессиональных боксеров.

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Фото: Megogo

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