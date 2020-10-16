Megogo покажет бой Ломаченко – Лопес

В эти выходные украинец Василий Ломаченко встретится на ринге с американцем Теофимо Лопесом, чтобы определить, кто станет самым титулованным боксером мира. Событие состоится в ночь на 18 октября, в 4:00 по киевскому времени. Прямая трансляция боксерского поединка Ломаченко — Лопес в Украине будет доступна только на медиасервисе Megogo. Об этом сообщает пресс-служба медиасервиса.

Василий Ломаченко — обладатель трех чемпионских поясов WBC, WBA, WBO — выйдет на ринг, чтобы забрать четвертый и получить статус абсолютного чемпиона мира.

Трансляцию события можно будет увидеть на Megogo в разделе «Спорт». По завершению зрители смогут просматривать и запись боя. Поединок будет доступен к просмотру всем пользователям подписки «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная» (97 и 197 грн/мес. соответственно).

Напомним, в июне Megogo приобрел права на эксклюзивный показ в Украине боев американской промоутерской компании Top Rank. А уже в октябре также начал сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine, основанной братьями Кличко. В рамках партнерства зрителям будут доступны эксклюзивные трансляции поединков украинских боксеров.

Читайте также:

Фото: Megogo

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!