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Megogo покажет бой Ломаченко – Лопес

от Telekritika
От Telekritika 1367
Главная Диджитал Megogo покажет бой Ломаченко – Лопес

Поединок пройдет в прямом эфире в ночь на 18 октября.

В эти выходные украинец Василий Ломаченко встретится на ринге с американцем Теофимо Лопесом, чтобы определить, кто станет самым титулованным боксером мира. Событие состоится в ночь на 18 октября, в 4:00 по киевскому времени. Прямая трансляция боксерского поединка Ломаченко — Лопес в Украине будет доступна только на медиасервисе Megogo. Об этом сообщает пресс-служба медиасервиса.

Василий Ломаченко — обладатель трех чемпионских поясов WBC, WBA, WBO — выйдет на ринг, чтобы забрать четвертый и получить статус абсолютного чемпиона мира.

Трансляцию события можно будет увидеть на Megogo в разделе «Спорт». По завершению зрители смогут просматривать и запись боя. Поединок будет доступен к просмотру всем пользователям подписки «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная» (97 и 197 грн/мес. соответственно).

Напомним, в июне Megogo приобрел права на эксклюзивный показ в Украине боев американской промоутерской компании Top Rank. А уже в октябре также начал сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine, основанной братьями Кличко. В рамках партнерства зрителям будут доступны эксклюзивные трансляции поединков украинских боксеров.

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Фото: Megogo

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