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Бокс-офис: слабые премьеры

от Telekritika
От Telekritika 932
Главная КиноАналитика Бокс-офис: слабые премьеры

В первой десятке украинского бокс-офиса значатся три премьеры и лишь одна из них – «Честный вор» — смогла подвинуть лидеров прошлых рейтингов.

В минувшие выходные лидером бокс-офиса стала премьера – фильм «Честный вор» с Лиамом Нисоном в главной роли. Сюжет картины рассказывает о преступнике, решившем завязать с прошлым, однако нетрудно догадаться, что это не так-то легко сделать. Лента в первый уик-энд собрала 2 761 176 грн, подвинув четырех лидеров предыдущей недели на одну позицию.

«Дедушка нелегкого поведения» теперь на втором месте, на третьей неделе проката его выручка составила 1 929 860 грн, всего в кассе ленты 10 967 566 грн.

Триллер Рика Романа Во «Гренландия» переместился на третью позицию, собрав за уик-энд 1 858 726 грн, с 24 сентября картина заработала на украинцах 21 381 059 грн.

На четвертой строчке расположился мультфильм «Семейка Бигфутов» с 1 512 706 грн, за две недели проката у этой ленты скопилось 4 220 846 грн.

Премьера «Довода» Кристофера Нолана состоялась семь недель назад, но фильм до сих пор входит в число лидеров бокс-офиса. В прошлые выходные он заработал 1 096 059 грн, расположившись на пятом месте. Общая касса «Довода» перевалила за 49 млн грн. Однако заметно, что зрительский интерес к нему стабильно снижается, за минувшую неделю он упал на 33%.

Комедийная драма Армандо Ианнуччи «История Дэвида Коперфилда» в первый уик-энд собрала 754 934 грн. Премьеру посмотрело 6,5 тыс. человек – похоже, украинцы не очень-то интересуются интерпретациями английской классики.

Резко – на 70% — снизился интерес зрителей к «Авангарду» с Джеки Чаном. На второй неделе проката фильм сумел собрать лишь 421 682 грн.

Украинская премьера испано-аргентинского мультипликационного приключенческого мюзикла «Ко-ко-ко» принесла ему 351 149 грн.

Скромные сборы дала и премьера эротического триллера «Все оттенки Токио» о похождениях американки в ночной столице Японии — 336 743 грн. Впрочем, украинцы не одиноки в отношении к этому фильму, на IMDB у него невысокий рейтинг – 4,4.

Завершает десятку лидеров бокс-офиса «Мулан», который получил 334 285 грн, потеряв три позиции в рейтинге. Всего за пять недель проката лента сумела собрать 13 956 909 грн.

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Фото: «Телекритика», таблица — kino-teatr.ua

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