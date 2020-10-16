Канал «Украина» снимает сериал о спорте

Телеканал «Украина» и продакшн Saga Pictures работают над новым 24-серийным проектом «Незакрытая мишень». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Спортсменка, лидер украинской сборной по биатлону Катя Горенко – на пороге больших событий. Девушка готовится к чемпионату мира и имеет все шансы стать олимпийской чемпионкой. Но все планы рушатся, когда ее имя оказывается замешанным в допинговом скандале. На фоне этого вылезают скелеты из шкафа героини – история 10-летней давности, которая переворачивает всю ее жизнь. Тогда рядом с ней появляется молодой человек по имени Игорь, который винит ее в смерти своего отца. Парень долго вынашивал план мести и, наконец, решил воплотить его в жизнь. Но замысел Игоря превращается в настоящую трагедию.

По словам режиссера сериала «Незакрытая мишень» Сергея Борчукова, эта картина интересна своей неоднозначностью – здесь будет и драма, и детектив, и немного криминала. Да и линии персонажей заставят зрителей задуматься, так как в фильме практически не будет полностью положительных персонажей.

«Это кино об отношениях людей, об их комплексах и о том, как с ними бороться, потому что они есть у всех, – рассказывает режиссер. – У нас криминал – даже не флер – это просто случайность! Вот ведь потрясающая штука: наша героиня попадает в этот передрягу совершенно случайно, сделав один неверный шаг. И все герои, по сути, – заложники обстоятельств. И это круто! Ведь мы не можем быть свободными от жизни, от обстоятельств».

В фильме снимаются Олеся Мацкевич-Грибок, Артем Алексеев, Валерия Ходос, Ирина Новак, Артем Позняк, Катерина Григоренко, Артур Логай, Елена Узлюк, Михаил Кришталь, Константин Октябрьский, Ольга Голды. Режиссеры-постановщики – Сергей Борчуков и Заза Буадзе. Оператор-постановщик – Андрей Гребенников. Художник-постановщик – Дмитрий Баран. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Напомним, канал «Украина» скоро покажет продолжение детективной драмы «Отважные».

Читайте также:

Фото: «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!