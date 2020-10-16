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«1+1» покажет новый сезон тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным»

от Telekritika
От Telekritika 45
Главная Новости «1+1» покажет новый сезон тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным»

Зрителей ждут семь серий проекта.

Скоро на канале «1+1» состоится телевизионная премьера второго сезона проекта о путешествиях, созданного известным украинским путешественником и тревел-документалистом Антоном Птушкиным. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. После старта «Больших выпусков с Антоном Птушкиным», который состоялся этой весной на «1+1», шоу возвращается с новыми путешествиями и приключениями в самых разных странах и континентах.

Проект будет выходить в эфире «1+1» еженедельно. Во втором сезоне «Больших выпусков» зрителей ждут 7 серий, в которых Антон Птушкин будет путешествовать по Европе, Бали, Швейцарии, Саудовской Аравии и Азорским островам, а также попадет на легендарный фестиваль Burning Man в Америке.

Особенностью тревел-шоу является то, что каждый выпуск создан только одним человеком — Антоном Птушкиным, который путешествует по миру без продюсеров, режиссеров, съемочной группы и заранее прописанного сценария. Автор и ведущий проекта сам занимается не только выбором страны и съемкой, но и монтажом и озвучкой. Как говорит Антон, его съемочная команда – это два дрона, три камеры и один автомобиль.

В формате авторского тревел-блога путешественник старается не только показать наиболее интересные и популярные туристические места, но и рассказать о местной культуре, истории, законах и правилах. Кроме того, он стремится познакомиться с местными жителями или найти выходцев из Украины, чтобы исследовать нетуристическую сторону страны, а также поделиться полезными советами и лайфхаками с другими путешественниками.

Телеканал отмечает, что дата премьеры нового сезона «Больших выпусков с Антоном Птушкиным» станет известна совсем скоро.

Напомним, в сентябре на «1+1» стартовало тревел-шоу «Мир наизнанку». Во второй части китайского сезона зрителям рассказывают о реальной жизни Поднебесной.

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Фото: «1+1»

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