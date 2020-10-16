Влад Яма и Юрий Ткач позовут на шоу «Маскарад» своих детей

В субботу, 17 октября, в 20:20 на телеканале «1+1» в новом выпуске шоу «Маскарад» зрители увидят выступления розовой Дракоши, которая на прошлой неделе запутала всех участников звездных команд исполнением хита «Dance Monkey», мудрой Улитки, которая оказалась в зоне риска уже второй выпуск подряд, смелого Кака. Также к ним присоединятся два новых загадочных героя. Известно, что одним из них станет стильный Конь в пальто, а вот еще одного неожиданного персонажа зрители впервые увидят в субботу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

В субботу к звездным командам присоединятся сын Влада Ямы и дочь Юрия Ткача, чтобы помочь родителям отгадать, кто же скрывается внутри фантастического образа Дракоши. Также зрители увидят в рамках «Липсинк баттла» пародию от Натальи Могилевской и MARUV на выступление Олега Винника под песню «Волчица».

В прошлое воскресенье зрители увидели борьбу между звездными командами ПТП и MONATIK и выступления таинственной Примы без головы, фантастической розовой Дракоши, мудрой Улитки, а также двух новых героев — Кака и Мумии. По правилам проекта, в каждом эпизоде один из фантастических героев, который лучше других замаскировался, отправляется сразу в суперфинал, а двое попадают в «зону риска». Решение принимает главный рефери проекта Юрий Горбунов. На прошлой неделе в суперфинал он отправил Приму без головы, в следующий эпизод прошли Дракоша и Кака, а в «зону риска» попали Мумия и Улитка. Команда ПТП решила раскрыть образ Мумии, под которым прятался известный блогер-миллионник и экс-участник группы «Грибы» Kyivstoner.

До сих пор еще ни одна из команд не раскрыла героя в фантастическом костюме, поэтому счет остается 0: 0.

Зрители шоу также будут иметь возможность отгадывать, кто скрывается за фантастическими костюмами, благодаря интерактиву, разработанному командой 1+1 video. В мобильном приложении 1+1 video можно будет выбрать один из семи вариантов таинственных героев в образах. Результаты голосования продемонстрируют на экранах сразу во время вскрытия образов.

Напомним, премьеру шоу «Маскарад» на «1+1» посмотрело почти 4 миллиона зрителей.

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Фото: «1+1»

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