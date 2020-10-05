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Премьеру шоу «Маскарад» на «1+1» посмотрело почти 4 миллиона зрителей

от Telekritika
От Telekritika 1104
Главная Новости Премьеру шоу «Маскарад» на «1+1» посмотрело почти 4 миллиона зрителей

Проект вышел в лидеры телесмотрения.

В субботу, 3 октября, на телеканале «1+1» состоялась премьера шоу «Маскарад», премьерный выпуск продемонстрировал высокие показатели телесмотрения, заняв первое место в слоте. Доля выпуска по аудитории 18-54 (50+) составила 17,6%, рейтинг — 4,8%. Охват эпизода по аудитории 4+ (Украина) составил 3,9 миллиона зрителей. Первый эпизод «Маскарада» стал лучшей программой недели на «1+1» по рейтингу, аудитория 18-54 (50+). Кроме того, 3 октября «1+1» занял первое место за день среди других телеканалов (по аудитории 18-54 (50+) с рейтингом 1,2% и долей 10,0%). Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

В первом выпуске зрители увидели борьбу звездных команд ПТП и MONATIK и выступления нескольких персонажей. По правилам проекта, в каждом эпизоде один из фантастических героев, который лучше всех замаскировался, отправляется сразу в суперфинал, а двое попадают в «зону риска». Решение об этом принимает ведущий и рефери проекта Юрий Горбунов, опираясь также на мнения звездных команд и реакцию зрительного зала. Звездные команды соревнуются в конкурсах за право первыми отгадать имя супергероя.

Шоу «Маскарад» зрители могут увидеть каждую субботу в 20:20 на телеканале «1+1».

Напомним, «1+1» на неделю перенес премьеры «Маскарада» и «Женского квартала».

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Фото: «1+1»

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