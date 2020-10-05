Новый канал завершил съемки сериала «Первые ласточки. Zависимые»

Работа над сериалом «Первые ласточки. Zависимые» завершена, сообщает пресс-служба Нового канала.

Съемки молодежного триллера «Первые ласточки. Zависимые» длились два месяца. За это время удалось отснять все восемь эпизодов сериала, премьера которых состоится уже в декабре 2020 года.

«Каждый из актеров постоянно предлагал какие-то идеи, хотел усовершенствовать своего персонажа, – рассказал Евгений Туник, сценарист и шоураннер сериала «Первые ласточки. Zависимые». – И мы с Валиком (Валентин Шпаков, режиссер) всегда шли на уступки, всегда прислушивались. (…) Например, Саша Рудинский предложил, чтобы у него были брекеты, а Тая Щурук захотела сделать своей героине ногти-когти. С Олегом Гоцуляком долго обсуждали, какая прическа должна быть у его персонажа, вещи какого бренда он будет носить. Остановились на Филиппе Пляйне, чтобы это было максимально смешно. Очень много привнесли и взрослые актеры – Виталий Салий, Роман Ясиновский, Вика Литвиненко, Ада Роговцева».

Напомним, в июле Новый канал приступил к съемкам второго сезона сериала «Первые ласточки».

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Фото: Новый канал

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