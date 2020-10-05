Star Media снимает для СТБ ряд четырехсерийных мелодрам

Этой осенью зрители СТБ увидят четыре новых мелодрамы, которые снимает для телеканала кинокомпания Star Media, сообщает пресс-служба СТБ.

Телеканал поделился подробностями о проектах:

«Любовница в наследство»

Последние пятнадцать лет у Татьяны было все для счастья: любимый муж-бизнесмен, достаток, размеренный быт и неспешное течение будней. Но одним вечером ей сообщили, что Олег погиб, упав с крыши офисного здания. После этой потери у Татьяны открываются глаза на многие вещи. Оказывается, мебельный бизнес супруга не такой уж и успешный, их дом заложен, и его хочет забрать инвестор за долги. Также оказывается, что у Олега есть вторая жена, причем она в положении и претендует на его наследство «своего» благоверного.

В ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемий Егоров, Катерина Вайвала, Владимир Лилицкий, Алена Тимкова, Сергей Комаровский, Карен Варданян, Александр Катунин, Яна Смоленцева, Валерий Рождественский, Александр Бондарук, Евгений Топчий и др.

Режиссер-постановщик: Александр Будённый.

«Второй шанс на первую любовь»

Ире всего пятнадцать, а у нее уже так много секретов. Еще год назад мать Ирины работала в НИИ и была уважаемым человеком, но НИИ закрылся, и матери пришлось стать швеей-надомницей. Новую работу она ненавидит, личную жизнь устроить не удается, и женщина пьет от безысходности. Девочке все чаще приходится выполнять заказы за мать. Впрочем, Ирина не жалуется – ей нравится эта работа, и у нее хорошо получается. Но самый большой секрет Ирины – это ее первая любовь — Михаил Доманский. Их роман приходится держать в тайне, потому что родители Михаила — очень строгие.

В главных ролях: Виталий Кудрявцев, Валерия Шкирандо, Дмитрий Сарансков.

Режиссер-постановщик: Владимир Янощук.

«Одно сердце на двоих»

Молодая и замужняя Рита счастлива в браке и на работе. Она мечтает родить, но ей запрещают беременеть врачи – с детства у Риты болезнь сердца, которая прогрессирует, и жить полноценной жизнью девушка сможет лишь после пересадки. Однажды Рита узнает, что муж ей изменяет, а его любовница от него беременна. От новости Рите становится плохо, ее забирает скорая. В ту же больницу привозят женщину, которой констатировали смерть мозга в результате несчастного случая, но ее сердце живет и может быть пересажено. Отец Риты, бывший следователь, уговаривает Кирилла, убитого горем мужа, отдать орган женщины для трансплантации, пообещав расследовать обстоятельства несчастного случая. Во время следствия он приходит к выводу, что это был вовсе не несчастный случай..

В ролях: Вера Шпак, Алексей Морозов, Анна Иванова, Гордей Дзюбинский, Виктор Сарайкин, Константин Войтенко, Светлана Зельбет, Наталья Калатай и др.

Режиссер-постановщик: Роман Бровко.

«Любовь на реабилитации»

Реабилитолог Екатерина удачно ставит каждого пациента на ноги, хотя сама ходит с палочкой. Двадцать лет назад ее сбил на водном скутере молодой богатый парень. Екатерина выздоровела, но в результате травмы страдает от боли. Она посвятила жизнь работе. Однажды на реабилитацию приходит пациент, меценат Влад. Екатерина узнает парня, который сломал ей жизнь, но не говорит ему об этом. Сам Влад ни о чем не догадывается. Под наблюдением Екатерины он быстро восстанавливается и очень ей благодарен. За девушкой начинает ухаживать Егор, отец пациентки-гимнастки. Екатерина тает и позволяет себе влюбиться. Изменения в Екатерине замечает и Влад, который постепенно тоже в нее влюбляется… Сможет ли он реабилитироваться в глазах Екатерины за то, что совершил с ее жизнью двадцать лет назад?

В главных ролях: Анна Кузина, Павел Вишняков, Евгения Треско, Сергей Деревянко, Алексей Нагрудный и др.

Режиссер-постановщик: Алина Чеботарева.

Напомним, ранее StarLight Production для телеканала СТБ сняла серию четырехсерийных романтических сериалов.

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Фото: СТБ

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