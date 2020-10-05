Megogo и K2 Promotions Ukraine начали стратегическое партнерство

Медиасервис Megogo начал сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine, основанной братьями Кличко. В рамках партнерства зрителям Megogo будут доступны эксклюзивные трансляции поединков с участием украинских титулованных профессиональных боксеров, среди которых: Александр Усик, Денис Беринчик, Макс Бурсак, Дмитрий Митрофанов и другие, пишет пресс-служба Megogo.

Все события медиасервис будет собирать в разделе «Спорт». Зрители смогут просматривать как прямые трансляции, так и события, которые уже произошли.

Первое шоу от K2 Promotions Ukraine, доступное зрителям MEGOGO, состоится 8 октября, в котором Международный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик будет защищать свой титул в противостоянии с Виорелом Симионом из Румынии.

Также скоро на Megogo покажут бой между Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который запланирован на 31 октября в Лондоне (Великобритания). Посмотреть поединок смогут все желающие при условии поштучного приобретения контента, на который уже открыт предзаказ. До 30 октября включительно стоимость составит 29 грн в HD-качестве (в день события, 31 октября, стоимость будет 49 грн).

«Кроме значительного увеличения количества шоу, мы также и расширим географию боксерских вечеров, покрыв крупнейшие города Украины. Такой шаг позволит привлечь в команду новых перспективных боксеров. (…) Поэтому держим курс на появление достойных наследников Кличко, Гвоздика, Беринчика, Усика, Ломаченко и других звезд украинского бокса», — отмечает Александр Красюк, генеральный директор K2 Promotions Ukraine.

Напомним, 28 сентября стартовала масштабная рекламная кампания Megogo, для подготовки которой понадобилось семь месяцев аналитической и креативной работы.

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Фото: Megogo

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