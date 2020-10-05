На канале «Украина» состоится премьера исторического экшена «Захар Беркут»

14 октября в 20.00 на канале «Украина» состоится премьера фильма «Захар Беркут» производства компаний Kinorob и CinemaDay, пишет пресс-служба канала.

Специально для съемок фильма создали декорацию горного ущелья. Это место, где развивались основные события фильма. Ее возвели на натурной площадке в Киеве высотой 12 метров, шириной 10 и длиной 200 метров, используя при этом 3D технологии.

Также изготовили более 600 костюмов с помощью мастеров из разных уголков Украины. На Закарпатье изготавливали гуни (верхняя одежда) по старым технологиям, сотканные вручную полотна, овечьи шкуры доставали из Косовского и Раховского районов, а металлические элементы ковали львовские мастера.

Главную роль в фильме сыграл голливудский актер Роберт Патрик, известный по лентам «Терминатор-2», «Крепкий орешек-2». А роль Тугара Волка воплотил другой голливудский актер Томми Флэнаган, которого знают по фильмам «Храброе сердце», «Гладиатор». Роль Мирославы, младшей дочери Беркута, сыграла английская актриса Поппи Дрейтон, которая снималась в «Аббатство Даунтон».

Лента «Захар Беркут» отображает события одноименной повести Ивана Франко 1241 года, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой дойдет до Карпатских гор, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Но горные охотники под руководством Захара Беркута будут защищать свои земли от посягательств врага.

Напомним, ранее Британская компания Signature приобрела права на показ исторического экшена «Захар Беркут» на территориях Великобритании и Ирландии. Фильм также продемонстрируют в Австралии и Новой Зеландии, где дистрибьютором выступит компания Eagle.

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Фото: Film.ua

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