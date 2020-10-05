КиноНовости

Cineworld закроет все свои кинотеатры в США и Великобритании

от Telekritika
От Telekritika 202
Главная Кино Cineworld закроет все свои кинотеатры в США и Великобритании

Они смогут снова открыться лишь в следующем году.

Владелец Regal Cinemas Cineworld Group подтвердила, что 536 кинотеатров под брендом Regal Cinemas в США и 127 кинотеатров брендов Cineworld и Picturehouse в Великобритании закроют. Об этом пишет Variety. 

В заявлении группа сообщила: «В ответ на все более сложную кинотеатральную ситуацию и устойчивое закрытие ключевых рынков из-за пандемии COVID-19, Cineworld подтверждает, что временно приостанавливает работу всех своих 536 кинотеатров Regal в США и 127 кинотеатров Cineworld и Picturehouse в Великобритании с 8 октября 2020 года».

Группа объяснила закрытие залов с прекращением производства студийных фильмов, поскольку основные рынки США, включая Нью-Йорк, остаются закрытыми. «Без новых релизов Cineworld не сможет предоставить зрителям в США и Великобритании — основных рынках компании — широкий спектр сильных коммерческих фильмов, необходимых для того, чтобы они могли вернуться в кинотеатры на фоне COVID-19».

Напомним, летом в Лос-Анджелесе кинотеатры все еще были закрыты.

Читайте также:

Miramax снимет сериал «Джентльмены»
Disney снимет cиквел «Короля Льва»
Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу для Netflix

Фото: cineworld

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Украину на детском «Евровидение-2020» представит Александр Балабанов

08.09.2020

«Гулливер возвращается» – о чем будет первая полнометражная...

18.09.2020

«Медиа Группа Украина» выступила с заявлением о результатах...

15.09.2020

1+1 media возвращает в эфир футбольные матчи

11.09.2020

Украинские школы начинают обучать медиаграмотности

11.09.2020

Группа «Континент ТВ» закодировала четыре канала

08.09.2020

YouTubе-канал «1+1» набрал 2 миллиона пользователей

14.09.2020

Телеканал «Київ» запустил открытое вещание на спутнике Amos...

24.09.2020

Олег Винник и Алена Шоптенко заболели коронавирусом

28.09.2020

В Новой Зеландии продолжили снимать сериал «Властелин колец»

29.09.2020
Avatar