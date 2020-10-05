Cineworld закроет все свои кинотеатры в США и Великобритании

Владелец Regal Cinemas Cineworld Group подтвердила, что 536 кинотеатров под брендом Regal Cinemas в США и 127 кинотеатров брендов Cineworld и Picturehouse в Великобритании закроют. Об этом пишет Variety.

В заявлении группа сообщила: «В ответ на все более сложную кинотеатральную ситуацию и устойчивое закрытие ключевых рынков из-за пандемии COVID-19, Cineworld подтверждает, что временно приостанавливает работу всех своих 536 кинотеатров Regal в США и 127 кинотеатров Cineworld и Picturehouse в Великобритании с 8 октября 2020 года».

Группа объяснила закрытие залов с прекращением производства студийных фильмов, поскольку основные рынки США, включая Нью-Йорк, остаются закрытыми. «Без новых релизов Cineworld не сможет предоставить зрителям в США и Великобритании — основных рынках компании — широкий спектр сильных коммерческих фильмов, необходимых для того, чтобы они могли вернуться в кинотеатры на фоне COVID-19».

Напомним, летом в Лос-Анджелесе кинотеатры все еще были закрыты.

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Фото: cineworld

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